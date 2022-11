Les deux guerres d’Ukraine

À lire aussi Ukraine : vivre sous terre pour échapper aux bombes

Et la guerre est devenue ethnique avec l’invasion russe en 2022 ?

Exactement. Depuis février, la Russie entretient un discours génocidaire, se livre à des massacres dans plusieurs régions de l’Ukraine, veut éliminer toute trace de la culture ukrainienne. La guerre m’apparaît maintenant comme ethnique, et ce, pour deux raisons. D’abord parce que les territoires les plus vulnérables, ceux qui ont fait sécession de facto en 2014, avaient une forte composante russe : majorité [de pro-Russes et de russophones sécessionnistes] en Crimée, quasi-majorité dans le Donbass. Mais surtout parce qu’il est devenu on ne peut plus évident que Poutine — et donc tout l’appareil russe — n’accepte pas l’identité ukrainienne, définie comme distincte de celle des Russes. Le refus de l’identité de l’autre est au cœur des guerres ethniques.