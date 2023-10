Les zones grises de la crise ukrainienne

L’auteur est chercheur associé à la Chaire Raoul-Dandurand, où ses travaux se concentrent sur l’étude et l’analyse de la politique américaine.

Le scandale qui a éclaté à Ottawa à la suite de l’ovation offerte par les élus de la Chambre des communes, lors de la visite officielle de Volodymyr Zelensky, à un ancien combattant des SS a mené à des questions profondément inconfortables pour plusieurs. La plus immédiate : y a-t-il du vrai dans les accusations de nazisme au sein des rangs ukrainiens lancées par Vladimir Poutine au commencement de l’invasion russe de l’Ukraine ?

C’est une question qui, en soi, n’est pas nouvelle : certains des meilleurs journalistes d’ici ayant couvert la guerre dès ses débuts, comme Tamara Altéresco de Radio-Canada, l’avaient abordée ouvertement peu après l’invasion.

Non seulement la réponse, mais le fait même de devoir répondre à la question nécessite un élément que négligent tous ceux qui sont déterminés à dépeindre ce conflit en termes moraux absolus, en noir et blanc, en gentils et méchants.

Cet élément est la nuance.

À peu d’exceptions près, elle a été évacuée de l’espace public dominant chez le principal bailleur de fonds de l’Ukraine : les États-Unis.

***

Dans une culture où l’information est un produit commercialisé, les médias américains ont vu, il y a longtemps, un avantage financier fondamental dans le fait de simplifier des situations complexes. Réduire des dynamiques multidimensionnelles à des histoires cognitivement faciles à digérer est considéré pour ces conglomérats comme l’approche sage à adopter pour « vendre » leur produit à un large public.

Cela est particulièrement vrai lorsque le fait d’injecter des nuances risque de mettre ce grand public devant des questions qui touchent les cordes sensibles du nationalisme.

***

Si l’on remonte cent ans en arrière, deux grands triomphes marquent plus que tout autre la fierté américaine : d’abord la victoire contre l’Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale ; puis la victoire contre l’Union soviétique lors de la guerre froide.

Ce ne sont pas, sur le fond, de petites victoires : les États-Unis ont été un acteur majeur de la destruction de deux des régimes dictatoriaux les plus brutaux et sanguinaires du XXe siècle. Dans les deux cas, les Américains peuvent se dire, pour reprendre l’expression populaire, qu’ils ont été « du bon côté de l’histoire ».

Or, que deviendrait cette perception jusqu’ici inébranlable si l’on exposait que pour vaincre le premier adversaire, on s’est rangé du côté du second ? Puis que pour vaincre le deuxième, on a protégé le premier ?



Les reportages, séries et films américains montrant la bravoure et le sacrifice des soldats américains pour venir à bout du IIIe Reich abondent depuis des générations — et pour cause. En comparaison, combien font état du rôle joué par leurs plus importants alliés pour vaincre Hitler — les Soviétiques ? Ces derniers ont pourtant perdu environ 100 fois plus d’hommes que les Américains… et ce sont eux qui ont libéré Auschwitz en 1945.

Dans la même veine, très peu d’Américains ont été exposés au fait que leur gouvernement, dans les années ayant suivi la Deuxième Guerre mondiale, a sciemment donné refuge à certains acteurs de l’Holocauste. C’était pourtant après la fin des camps de concentration et le procès de Nuremberg.

Pourquoi accueillir ces gens en territoire américain ? Parce que plusieurs d’entre eux promettaient d’affaiblir le nouvel ennemi à abattre — l’Empire soviétique. Et ils étaient ukrainiens.

***

L’histoire de l’Ukraine est marquée par la souffrance et la tragédie, en raison de sa géographie. Située entre l’Est et l’Ouest, elle s’est souvent vue coincée entre de grandes puissances qui tentaient, d’une façon ou d’une autre, de se l’arracher.

Au XVIIe siècle, c’était la Pologne et la Russie ; au XIXe, la France, la Grande-Bretagne et la Russie ; et dans la première moitié du XXe, l’Allemagne et la Russie.

Pris au milieu d’une lutte entre Staline et Hitler, nombre d’Ukrainiens souhaitaient tellement s’affranchir du premier qu’ils se sont alliés au deuxième. Les racines contemporaines les plus radicales du nationalisme ukrainien ont des éléments nazis et néonazis.

Et le gouvernement américain, voyant en Moscou une menace encore plus grande à mater que les groupes nazis, a choisi de faire de ces derniers des partenaires, directs ou indirects.

Dans les années 1940 et 1950, cela a voulu dire offrir soutien et protection à des leaders d’extrême droite ukrainiens comme Stepan Bandera, chef d’un groupe ayant assassiné des centaines de milliers de Juifs pendant l’Holocauste. Et dans la dernière décennie, cela a signifié former, sans que le gouvernement américain l’ait vraiment souhaité, mais sans l’ignorer non plus, certaines des milices d’extrême droite ukrainiennes qui se battent aujourd’hui sur les lignes de front dans des uniformes ornés de croix gammées et autres symboles nazis.

Comme le disait ouvertement le New York Times dans un très rare article sur le sujet en juin dernier, la situation crée un malaise palpable parmi les grands médias américains. Devraient-ils même montrer ces photos ? La décision prise par la majorité d’entre eux est claire : c’est non.

Or, aucune de ces révélations ne diminue la brutalité de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Aucune ne justifie les innombrables crimes de guerre perpétrés contre les civils ukrainiens — hommes, femmes et enfants — de ce pays depuis maintenant plus d’un an et demi.

Aucune ne rend moins effroyable le kidnapping d’enfants ukrainiens, séparés de force de leurs familles pour se voir « rééduquer » par les autorités russes.

Aucune ne change le fait que les éléments néonazis ukrainiens ne sont pas représentatifs de l’ensemble de la population du pays, première victime de cette crise.

Et aucune ne rend moins condamnable le régime dictatorial de Vladimir Poutine.

Pour les médias américains, présenter ces parties plus grises du portrait implique d’oser parier sur l’intelligence du public… et de se mettre à dos des gens haut placés dans la structure de la défense nationale aux États-Unis.

***

Cette semaine marque le premier anniversaire de l’un des pires actes de terrorisme industriel et l’un des plus importants désastres environnementaux de l’histoire : le sabotage des oléoducs Nord Stream. Dans la foulée de l’événement, les médias américains ont fait flèche de tout bois, accusant Vladimir Poutine d’avoir lui-même détruit le plus grand levier qu’il détenait face à l’Europe. Le raisonnement avait beau nécessiter des contorsions dignes du Cirque du Soleil, l’idée même de considérer une autre possibilité ne semblait pas leur effleurer l’esprit.

Lorsque le légendaire journaliste d’enquête Seymour Hersh (qui avait dévoilé le massacre de My Lai pendant la guerre du Viêt Nam, puis le scandale de la prison d’Abou Ghraib en Irak) a publié un article de fond de 5 000 mots détaillant comment le gouvernement américain avait orchestré l’attentat, les grands médias américains ont fait la sourde oreille. Lorsque Jeffrey Sachs, professeur à l’Université Columbia, a commencé à abonder dans le même sens au cours d’une entrevue au réseau Bloomberg, on l’a sorti des ondes illico.

Puis une voix majeure américaine s’est mise à « gratter le bobo » : Tucker Carlson, qui pilotait l’émission diffusée par câble la plus regardée aux États-Unis, sur Fox News, avant son congédiement au printemps dernier. Il l’a fait de la façon la plus provocatrice qui soit, en disant, soir après soir, aux téléspectateurs : vous savez que les médias traditionnels vous cachent des choses ; que vous cachent-ils d’autre ?

Il a remis en question le rôle des États-Unis face à l’Ukraine et à la Russie, notamment dans le dossier des oléoducs. Mais Tucker Carlson tirait dans toutes les directions et s’intéressait aussi à des théories du complot vraiment délirantes. Comme celle voulant que l’assaut du Capitole de janvier 2021 ait été fomenté par le gouvernement américain lui-même.

Les médias américains gagneraient réellement à présenter les crises politiques, dont la crise ukrainienne, avec toutes leurs zones grises et en faisant preuve de nuance. Ce serait d’ailleurs la meilleure façon de cesser de donner du carburant aux voix les plus toxiques parmi les commentateurs américains, qui tirent profit de la rupture du lien de confiance entre la population et les médias grand public.