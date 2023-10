L’incessant cycle de la violence

L’auteur est chercheur associé à la Chaire Raoul-Dandurand, où ses travaux se concentrent sur l’étude et l’analyse de la politique américaine.

Ce qui se dessinait était la plus belle réussite internationale de la présidence de Joe Biden — et, possiblement, la plus grande avancée pour la paix depuis des générations dans l’une des régions les plus éprouvées de la planète.

Lors d’une session de l’Assemblée générale de l’ONU le mois dernier, des informations faisant état de négociations majeures entre les gouvernements américain, saoudien et israélien se sont multipliées. On planchait sur une entente sans précédent qui atteindrait simultanément plusieurs objectifs jadis quasi impensables.

D’un côté, l’Arabie saoudite — plus important pays arabe du Moyen-Orient — reconnaîtrait pleinement l’État d’Israël et établirait des relations diplomatiques avec ce dernier. En retour, Israël — même sous le gouvernement nationaliste de Benyamin Nétanyahou — ferait des concessions majeures à la Palestine.

Et, dans tout cela, les États-Unis s’engageraient à jouer les chaperons, garantissant la sécurité continue à la fois du régime hébreu et du royaume saoudien… en échange, bien sûr, d’une promesse par les Saoudiens de produire davantage de pétrole afin de faire baisser les prix à la pompe des électeurs américains.

Plus les semaines avançaient, plus on semblait se diriger vers cette entente — une sorte de combinaison bonifiée et élargie du pacte du Quincy de 1945 (selon lequel les États-Unis protégeaient le royaume saoudien en échange de pétrole) et des accords de Camp David de 1978, qui ont conduit au traité de paix entre Israël et l’Égypte. La semaine dernière, au moment même où le Congrès américain défrayait la chronique en raison de sa dysfonction partisane, un groupe d’élus des deux partis annonçait son intention de s’envoler pour l’Arabie saoudite et Israël, dans un geste significatif d’appui potentiel du Congrès américain à cet effort diplomatique.

Aussi effroyables les images et les récits provenant d’Israël et de la bande de Gaza puissent-ils avoir été, nous pourrions pardonner aux observateurs les plus cyniques de ne pas avoir été entièrement surpris. Bien sûr que ça devait éclater maintenant.

Cinquante ans, à un jour près, après le déclenchement de la guerre du Kippour par les voisins arabes d’Israël — et, surtout, à la veille d’un éventuel accord qui promettait d’isoler comme jamais auparavant les partis et intérêts voués au maintien des hostilités dans la région : c’était le moment de frapper le plus brutalement possible.

Un grand nombre d’observateurs israéliens ont comparé la journée du 7 octobre 2023 au 11 septembre 2001 : une série d’attaques-chocs orchestrées de façon à maximiser le sentiment de terreur et le nombre de morts chez les civils.

La fronde du Hamas n’avait peut-être pas l’aspect « spectaculaire » de la chute des tours jumelles, mais l’effet sur la population israélienne est nettement plus important. Toutes proportions gardées, les 900 victimes parmi les civils (en date de mardi matin) équivalent à plus de 28 000 morts aux États-Unis, soit 10 fois plus que lors du 11 Septembre.

En guise de réponse aux attentats de 2001, le gouvernement américain a lancé deux invasions majeures et une foule d’autres opérations militaires, de la Syrie au Yémen, en passant par l’Afghanistan et l’Irak évidemment, s’étirant sur deux décennies. Celle du gouvernement israélien sera-t-elle de la même ampleur ? Sans doute pas, ne serait-ce que par manque de moyens. Mais elle sera assurément importante.

Et cela risquera d’avoir les effets suivants : tout d’abord, sur le plan de la politique interne de Joe Biden, plus la contre-offensive israélienne perdurera et fera des victimes de l’autre côté du conflit, plus les divisions seront difficiles à cacher aux États-Unis, particulièrement au sein de son parti.

La question israélienne est aujourd’hui à l’opposé de la question ukrainienne : alors que la seconde divise le Parti républicain sur la place publique, la première sème la discorde dans le Parti démocrate. Joe Biden dirige une formation avec des élus farouchement pro-Israël, comme le leader au Sénat Chuck Schumer… et d’autres, comme Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar et Rashida Tlaib, souvent critiques à l’égard d’Israël, parfois même carrément accusées d’antisémitisme par d’autres démocrates.

Ces divisions reflètent les opinions au sein de l’électorat du parti : selon une étude du Pew Research Center menée l’an dernier, 44 % des électeurs démocrates disent avoir une opinion positive d’Israël, contre 53 % qui en ont une négative. Cette vision négative est partagée par plus de 60 % des électeurs les plus à gauche.

Sur le plan de la politique étrangère, tout rapprochement diplomatique risque d’être considérablement plus ardu qu’auparavant. Les critiques pullulent envers Biden, principalement de la part de ses adversaires républicains, quant au « laxisme » dont il ferait preuve à l’endroit de l’Iran — surtout depuis l’entente au sujet de la libération de prisonniers américains le mois dernier.

L’idée de raviver un accord sur le nucléaire avec l’Iran, comme le visait Biden depuis le début de son mandat, sera vue comme étant encore plus dangereuse politiquement, d’autant plus que les attaques du Hamas auraient bénéficié d’une coordination iranienne, a révélé le Wall Street Journal. La Maison-Blanche a beau tenter de minimiser la portée de cette information, le mal est fait.

Finalement, c’est l’atteinte d’un accord de paix, novateur et global, qui se retrouve possiblement écartée pour une durée indéterminée. Cet accord, que l’on entrevoyait dans un avenir rapproché, promettait une véritable reconfiguration de la région.

En lieu et place de cette entente, le spectre tristement familier du cycle de la violence reprend de plus belle.