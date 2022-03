L’Ukraine, la bombe et moi

Très tôt dans ma vie j’ai dû faire face à l’idée de la fin du monde. Mon premier souvenir d’enfant à propos de la guerre est d’avoir entendu un jour aux nouvelles que les Soviétiques pouvaient appuyer sur un bouton rouge et déclencher une guerre nucléaire qui provoquerait l’anéantissement de notre civilisation. À sept ou huit ans, c’est dur à avaler.

J’ai tout de suite été fasciné par ce pays mystérieux qui voulait nous anéantir, et totalement obsédé par l’idée qu’on pouvait déclencher la fin du monde en appuyant sur un bouton rouge. Je pense que mon engagement pour la protection de notre planète est né à ce moment. Je suis devenu écologiste plus tard, quand l’histoire m’a joué un tour. Et l’Ukraine a eu un rôle prédominant dans mon cheminement.

Je suis entré à l’Université McGill en septembre 1991 pour y étudier la science politique et les relations internationales, avec une spécialisation en Union soviétique et bloc de l’Est. Trois mois plus tard, le 31 décembre 1991, l’URSS cessait d’exister à la suite de la déclaration d’indépendance de l’Ukraine, à laquelle ont succédé celles de la Russie et d’autres républiques soviétiques. Disons que mon plan de carrière a changé radicalement ce jour-là. Celui de Vladimir Poutine, malheureusement, est demeuré intact.

Six mois plus tard se tenait le sommet de Rio, et je décidais de combattre une autre fin du monde, celle provoquée par les changements climatiques et la destruction des systèmes naturels et des écosystèmes de notre planète. Inscrit en relations internationales à l’Université Laval, j’allais combiner mes deux intérêts pour consacrer mon mémoire de maîtrise à la sécurité environnementale et la catastrophe de Tchernobyl, cette explosion d’un réacteur nucléaire le 26 avril 1986. Encore une fois, l’Ukraine se retrouvait au centre de mon cheminement.

En visionnant l’extraordinaire série télé qui raconte l’histoire de ce terrible accident nucléaire, je me suis replongé dans les thématiques de mon mémoire de maîtrise : comment le mensonge, la culture du secret et la répression des régimes autoritaires mènent inévitablement à des désastres. Comment les dictatures se protègent d’abord elles-mêmes, au détriment de tout le reste. J’ai senti un long frisson traverser ma moelle épinière en constatant que les Russes bombardaient la plus grande centrale d’Europe cette semaine, celle de Zaporijjia, et en entendant le président de l’Ukraine, Volodymyr Zelensky, affirmer : « S’il y a une explosion, c’est la fin de tout. La fin de l’Europe. C’est l’évacuation de l’Europe. »

Trente ans plus tard, nous voici replongés dans la peur de la fin du monde, avec un président russe qui menace d’utiliser l’arme nucléaire et qui dispose de missiles hypersoniques capables de détruire New York ou Washington en quelques minutes. Avec ce despote prêt à viser des centrales nucléaires autant que des écoles ou des hôpitaux, et avec l’Ukraine et sa population pris dans l’étau de l’histoire, de la géographie et de la barbarie de leur voisin. Une population dont le courage, la détermination et la force morale sont bouleversants. Je me demande aujourd’hui : comment ai-je pu en apprendre autant sur l’Ukraine mais en savoir si peu sur les Ukrainiens, qui inspirent présentement le monde entier ?

C’est sur fond de cette atmosphère de Troisième Guerre mondiale larvée qu’est paru un autre rapport des Nations unies sur le climat en début de semaine, un énième rapport qui nous rappelle que l’adaptation aux changements climatiques est de plus en plus illusoire, et pratiquement impossible lorsque l’on dépasse 1,5 degré de réchauffement. Pendant qu’un million de réfugiés ukrainiens fuient la guerre, on attend 253 millions de réfugiés climatiques dans les 30 prochaines années. Malgré cela, nous continuons d’émettre chaque jour une telle quantité de gaz à effet de serre qu’ils retiennent dans l’atmosphère une chaleur équivalente à celle que produiraient 500 000 bombes d’Hiroshima. Ce bombardement touche, lui aussi, des civils.

Trente ans ont passé depuis la fin de l’URSS, et nous revoici en pleine guerre froide sur une planète qui brûle. La menace nucléaire s’est grandement accrue au cours des dernières semaines. La menace climatique, elle, a été multipliée par 1 000, 10 000 ou un million depuis 30 ans. Et j’ai encore aujourd’hui la réaction que j’avais enfant : comment peut-on en venir à menacer de détruire une planète entière, ou une nation, ses hommes, ses femmes et ses enfants, sans plus de considération pour la vie humaine, ou pour la vie tout court ? Aucun livre, aucun professeur, aucun cours ni aucun diplomate ne m’a jamais convaincu de la justesse ou de la rationalité des gestes qui causent notre perdition.

J’entendais l’autre jour sur CNN une députée ukrainienne dénoncer le fait que l’Occident continue d’importer du pétrole et du gaz russes, malgré les sanctions adoptées contre le pays. Elle disait à peu près ceci : « Nous mourons dans les rues de nos villes parce que vous refusez de payer plus cher pour votre essence. » Le même message aurait pu être porté par les victimes des cataclysmes naturels déclenchés par les changements climatiques. Et pendant ce temps, ici au Canada, l’industrie pétrolière reprend sa campagne pour construire des pipelines et des gazoducs, comme elle l’avait fait après la catastrophe de Lac-Mégantic, alors que les 47 morts n’avaient même pas encore été enterrés. Le Canada n’importe peut-être pas de pétrole russe, mais l’industrie pétrolière canadienne a de nombreux oligarques russes parmi ses actionnaires et fournisseurs. Ceux-ci sont exemptés de sanctions. Le cynisme de l’industrie énergétique canadienne est déshonorant.

J’avais sept ou huit ans quand j’ai pris conscience que la fin du monde pouvait être provoquée par l’être humain. J’en aurai 50 cette année, et j’observe l’histoire bégayer et un monde vaciller dans l’absurdité la plus totale. La Russie bombarde l’Ukraine avec un trésor de guerre de 650 milliards de dollars acquis en vendant du pétrole et du gaz à l’Occident.

Notre cœur se brise en voyant ces héros ukrainiens défendre la liberté pendant que nous regardons nos enfants inquiets de ce que l’avenir leur réserve sur une planète en feu. Et pourtant, nous continuons de nourrir le bombardement de notre planète et les pires dictatures, tout cela pour assurer notre confort matériel immédiat.

Le courage des Ukrainiens devrait nous inspirer. S’ils sont capables de risquer leur vie pour défendre la liberté, nous pouvons certainement redoubler d’efforts pour les soutenir financièrement et militairement, protéger notre démocratie, et accepter de transformer nos modes de vie pour préserver l’avenir de nos enfants.

J’espère avoir un jour des petits-enfants, et j’espère qu’ils n’auront jamais à redouter la fin du monde, ou à me reprocher de n’avoir rien fait pour l’arrêter.