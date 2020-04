Peut-on à la fois critiquer Trump et la Chine ?

Si la crise du coronavirus chamboule bien des choses, l’une d’elles semble malheureusement intacte : l’ère de tribalisme bête que vivent les États-Unis. À peu d’égards est-ce plus visible que lorsqu’il est question du rôle de la Chine dans la crise.

D’un côté, le président Trump semble déterminé à faire de la Chine un bouc émissaire. C’est trop tentant pour lui : en passant ainsi à l’offensive, il se donne une cible sur laquelle tirer, au lieu d’avoir à répondre à nombre de critiques graves et légitimes quant à sa gestion du dossier. Parmi les cibles : ses déclarations désinvoltes pendant des semaines au sujet de la menace du virus, maintenant bien répertoriées ; les déboires du gouvernement fédéral américain, là aussi pendant des semaines, concernant le dépistage ; le manque de cohésion et de clarté de la part de son administration.

Pour le président et ses alliés, incluant plusieurs voix dans les médias conservateurs américains, la Chine sert presque automatiquement de prétexte pour faire dévier les questions sur la réponse américaine à la pandémie. Soir après soir, sur la chaîne FOX News, on tape sur le clou chinois sans relâche.

On demande toutefois peu pourquoi, même après avoir présenté le dépistage de masse comme une des principales façons de sortir de la crise, on peine à dépasser 100 000 tests par jour dans le pays le plus riche au monde, qui compte plus de 300 millions d’habitants.

À l’inverse, parce que Trump a fait de la Chine un « punching-bag », les critiques du président observent massivement un mutisme face au régime chinois ou, pis encore, se portent à la défense de ce dernier. Selon ces critiques, il serait dorénavant « raciste » d’utiliser l’expression « virus du Wuhan » ou « virus chinois », car elle favoriserait la discrimination de personnes d’origine asiatique… alors que l’utilisation de ces termes ne semblait pas particulièrement controversée avant que Trump en fasse lui-même un cas. Pas plus que ne l’était l’utilisation des termes « grippe russe » (pandémie de 1889), « grippe espagnole » (1918) ou encore… « grippe asiatique » (1956).

Au-delà des débats creux de sémantique, le fait désormais indéniable est que la Chine affiche un bilan accablant dans le dossier du coronavirus. Le régime a d’abord, et ce pendant des mois, tenté d’étouffer la crise ; des professionnels chinois de la santé ayant sonné l’alarme ont soit été arrêtés… soit ont soudainement disparu. Il a relayé à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) des informations mensongères aux conséquences meurtrières, incluant celle voulant que la transmission d’humain à humain n’était pas démontrée. L’OMS a relayé ces informations au reste de la planète aussi récemment qu’en janvier.

Au même moment, la Chine dévoilait des statistiques bidon quant à son bilan en ce qui concerne le nombre d’infections et de décès liés au virus. C’est ce que conclut un rapport des services de renseignement américains, rapport qui fait état non pas d’erreurs de bonne foi, mais d’un effort délibéré de dissimuler des faits et de tromper le monde extérieur. Ces chiffres ont servi à établir les analyses et les modèles des autres pays, à commencer par les États-Unis.

Pendant ce temps, à l’intérieur de la Chine, le régime employait des mesures inhumaines pour « lutter » contre le virus, allant notamment jusqu’à souder les portes des résidences de ses propres citoyens. Puis, prétendant avoir « vaincu » le virus, il envoyait des représentants à l’international pour faire la morale aux pays très infectés comme l’Italie, et pour accuser des pays occidentaux comme les États-Unis et la Grande-Bretagne d’avoir amplifié la crise. Aujourd’hui, les autorités chinoises autorisent à nouveau la vente d’animaux comme des chauves-souris dans des marchés insalubres, tout en fermant massivement les cinémas, dans un aveu implicite que la crise, contrairement à leurs prétentions, n’est pas derrière.

Des médias américains majeurs, incluant le New York Times, ont louangé la Chine pendant des semaines. Et, du moins jusqu’aux sévères remises en question de ces chiffres, les ont relayés.

Actuellement, critiquer la gestion américaine de la pandémie vous place dans un camp et critiquer la gestion chinoise vous met dans l’autre. Or, les deux ne sont pas et n’ont pas à être mutuellement exclusifs. En fait, la propension à remettre en question l’un et l’autre est précisément ce qui devrait distinguer un régime de l’autre.

C’est l’oxygène même d’une démocratie. Et la démocratie, pandémie ou pas, doit continuer de respirer.

