Politique internationale : le club des infréquentables

Les sanctions poussent-elles les infréquentables à modifier leur comportement ?

Le lien n’est pas évident. On peut reprendre l’exemple syrien. Depuis 1979, la Syrie figure sur la liste des États soutenant le terrorisme, après y avoir été inscrite par les États-Unis. Un nouveau train de sanctions a été adopté par Washington en 2011 au moment de la répression en Syrie lors du printemps arabe. Le Canada et l’Union européenne ont fait de même. Cela a culminé avec Donald Trump qui a renforcé le régime des sanctions en 2019. Or, elles ont échoué à changer le comportement du régime et à protéger la population. Elles sont remises en cause aujourd’hui, et certains appellent à leur suppression. En fait, les sanctions sont mal ciblées et touchent les habitants au lieu de frapper les points vitaux du régime (dirigeants, avoirs à l’étranger, droit de voyager). Il faudrait revoir le ciblage des sanctions pour les rendre efficaces, et les lier à une politique plus dure.