Présidentielle en France : vent de discorde

Saint-Brieuc, Bretagne – Les éoliennes « sont laides et gâchent nos paysages », a lancé Éric Zemmour, candidat à l’élection présidentielle française, lors d’un point de presse le mois dernier. Le polémiste rejoint ainsi de nombreuses personnalités politiques et artistiques qui s’opposent à la construction de parcs éoliens, qu’ils soient terrestres ou maritimes.

À un mois du premier tour de l’élection présidentielle, le 10 avril, la question de l’énergie éolienne fait irruption dans le paysage politique malgré la présence de la crise ukrainienne dans les grands médias. Elle divise politiciens, écologistes et, dans une moindre mesure, l’opinion publique.

Je me suis rendu dans le nord de la Bretagne, à Saint-Brieuc, où l’aménagement d’un parc éolien en mer fait des vagues dans cette jolie station balnéaire des Côtes-d’Armor. À mon arrivée, je vais manger au bar-restaurant Le Père Moustache, un des plus fréquentés de la ville en raison de sa terrasse. L’endroit est sympathique, et les gens s’expriment spontanément. Zulfukar Dalli et Camille Lucas gèrent le resto. Au moment de régler l’addition, je demande à Camille ce qu’elle pense de ces éoliennes. Elle avoue en avoir entendu parler, mais pas plus. Elle est d’accord avec les énergies renouvelables, car l’autre option, c’est le pétrole ou le nucléaire. « En Bretagne, il n’y a pas de centrale nucléaire, dit-elle. C’est notre fierté. » Alors il faut choisir un mode de production d’énergie. « L’éolien me semble l’énergie la plus propre, mais ce projet de champ maritime ne risque-t-il pas de détruire la faune aquatique, de polluer ? » s’interroge-t-elle.

À ce moment, un client se lève et vient vers nous. Valentin, sexagénaire bien en forme, est un habitué. Il se mêle à la conversation et affirme s’y opposer au nom du respect des écosystèmes et des paysages. « Au nom de quelle écologie ? lui lance Camille, taquine. Il faut bien produire de l’électricité. » Valentin répond en me proposant de me rendre sur le chantier pour constater de visu.

Un décor menacé ?

Je me dirige vers le port de la ville, Le Légué. C’est le lieu de toutes les activités : le commerce, la pêche et la plaisance. Les bateaux des uns côtoient les navires des autres en cette journée très pluvieuse de mars. Peu de gens sur les quais. C’est un lundi, et de nombreux restaurants et boutiques sont fermés. Le décor est tout de même magnifique.

Le parc d’éoliennes sera construit en mer. Ce sera un des plus grands au monde et un des premiers en France. Michel, propriétaire d’un voilier amarré au port, n’est pas inquiet. « Certains craignent pour le paysage, l’esthétique, dit-il. Les éoliennes seront loin, très loin d’ici. Donc, nous profiterons toujours de la splendide vue que nous avons. »

La société Ailes Marines est responsable de l’érection du parc situé à plus de 30 km au large de Saint-Brieuc. Les travaux ont commencé en mai dernier et, après un temps d’arrêt, viennent de reprendre. Ils concernent la partie terrestre du raccordement électrique et les forages pour les fondations devant accueillir l’année prochaine les 62 éoliennes. La production du parc sera l’équivalent de la consommation annuelle d’électricité de 835 000 habitants.

Il reste que le parc couvrira une superficie de 75 km2 et que certaines éoliennes parmi les plus près, jusqu’à 16 km des côtes, seront visibles. Tout autour du parc se trouvent des zones destinées à protéger la biodiversité. Ailes Marines a obtenu toutes les dérogations gouvernementales pour exécuter les travaux et promet qu’elle poursuivra les mesures de suivis environnementaux, dont ceux relatifs au bruit, à la turbidité, aux oiseaux et aux mammifères marins, aux chauves-souris, à la ressource halieutique ainsi qu’à la qualité des eaux et des sédiments. La société a même mis en ligne des photomontages destinés à représenter des vues du parc éolien à partir de différents points de la côte, afin de rassurer les habitants.

Un vent d’opposition

Cet argumentaire ne convainc pas tout le monde, et le projet a semé la division jusque dans les rangs des écologistes. Sea Shepherd France, la grande ONG de défense des océans, mène un combat acharné contre ce chantier. La semaine dernière, à l’occasion de la relance des travaux à Saint-Brieuc, elle a réclamé l’intervention de la Commission européenne. « Nous demandons à la Commission qu’il soit remédié aux manquements du chantier aux règles applicables au sujet de substances polluantes en mer, à la planification de l’espace marin, ainsi qu’aux règles applicables aux espèces et aux habitats protégés », a déclaré la porte-parole Karine Demure. Sea Shepherd demande l’abandon du parc éolien.

Le parti Europe Écologie – Les Verts (EELV) a une autre lecture de l’initiative. « Les énergies renouvelables, dont l’éolien est un aspect, sont l’avenir, dit Yvan Hamon, porte-parole du parti à Saint-Brieuc. Nous n’appuyons pas tous les projets de parcs éoliens, mais celui de Saint-Brieuc répond à notre vision d’une écologie responsable. » Hamon ne nie pas que la phase de construction provoquera des perturbations pour la faune aquatique. Mais elles seront temporaires. « Un des arguments avancés est qu’il y aura destruction de dizaines d’espèces, dit-il. C’est faux, sinon Europe Écologie ne serait pas d’accord avec ça. »

Macron et les Français y sont favorables

Éric Zemmour n’est pas le seul opposant à l’éolien, qu’il soit maritime ou terrestre. La cheffe du Rassemblement national, Marine Le Pen, promet de démanteler certains parcs. « Élue présidente, je déconstruirai immédiatement les chantiers éoliens à terre et en mer et supprimerai toutes subventions à l’éolien », a-t-elle affirmé. Même certains ténors des Républicains, le parti de la droite classique, sont plutôt tièdes à l’égard des éoliennes, que certains accusent de défigurer le paysage. Ils ont été rejoints par nul autre que Stéphane Bern, le célèbre animateur télé et promoteur de la préservation du patrimoine. Elles « polluent gravement la nature et détruisent le patrimoine naturel et bâti de la France », a-t-il déclaré au Figaro l’an dernier.

Visiblement, le chef d’EELV et candidat à la présidentielle, Yannick Jadot, ne comprend pas cette fixation sur le paysage. « Il y a 16 000 châteaux d’eau en France, nul ne dit rien. Nous avons 100 000 pylônes à haute tension. Nous avons défiguré les champs par la suppression des haies, la construction de zones commerciales. Nous n’avons que 9 500 éoliennes dans le pays », a-t-il dit dans une entrevue accordée au Monde. Avec son programme énergétique, leur nombre passera à 12 000 dans 30 ans.

Quoi qu’il en soit, la France emprunte le chemin des éoliennes. Emmanuel Macron vient d’annoncer un vaste plan énergétique combinant nucléaire et énergies renouvelables, lequel sera mis en chantier après sa réélection. Dans ce cas, il a mis l’accent sur l’éolien en mer. Une cinquantaine de parcs maritimes seront construits d’ici le milieu du siècle pour soutenir la décarbonation de l’économie. « C’est complètement fou », dit la porte-parole de Sea Shepherd. N’empêche, les Français suivent. Selon un sondage Harris Interactive publié en octobre dernier, 73 % d’entre eux ont une bonne image de l’énergie éolienne. Il est à parier que la guerre en Ukraine et la dépendance de la France à la Russie pour une partie de ses approvisionnements en pétrole et en gaz vont consolider et peut-être faire monter cet appui.

