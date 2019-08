Que se passe-t-il réellement en Amazonie ?

Attention : cet article sera mis à jour au fil des prochains jours. Pour signaler une rumeur, une photo douteuse ou une nouvelle qui vous semble erronée, écrivez-moi !

Plus de 75 000 incendies ravagent la forêt amazonienne depuis le début de l’année 2019. La nouvelle est devenue, dans les derniers jours, l’un des sujets les plus traités sur les réseaux sociaux. Et comme c’est le cas lors de chaque événement d’envergure, désinformation et mauvaise foi sont au rendez-vous.

D’un côté : internautes, célébrités et personnalités politiques tentent de sensibiliser leur auditoire à la nouvelle… à l’aide, notamment, d’images mal datées et de nouvelles erronées. En voulant bien faire, ces derniers contribuent à désinformer le public sur ce qui se passe réellement au Brésil.

De l’autre : climatosceptiques, conspirationnistes et internautes mal informés appellent au complot médiatique, à la fausse nouvelle et à « l’hystérie climatique ».

On ne s’en sort pas.

Voici les rumeurs qui circulent toujours.

***

Faux : Un incendie de cette envergure est normal en Amazonie



« L’Amazonie est en feu tout comme elle a été en feu lors des 15 dernières années », prétend un internaute sur Twitter. « L’Amazonie brûle comme d’habitude », écrit un autre. « Les feux en Amazonie sont des fausses nouvelles. C’est normal », s’insurge un usager.

C’est faux.

Les feux de forêt spontanés sont rares dans les forêts tropicales. Dans la plupart des cas, les incendies qui ravagent la forêt amazonienne sont déclenchés par des fermiers et des agriculteurs pour défricher des terrains déjà rasés. C’est une technique commune pour préparer les terres aux prochaines récoltes et ouvrir des pistes. « Le manque de prévention fait que ces incendies se propagent à des zones plus sèches qui n’étaient pas destinées à être brûlées », a détaillé Paulo Moutinho, chercheur à l’Institut de recherche environnementale sur l’Amazonie, à l‘Agence France-Presse (AFP).

Cette année, la situation est pire. Les près de 80 000 foyers d’incendie rapportés par l’Institut national de recherche spatiale du Brésil (INPE) représentent une hausse de 84 % par rapport à la même période l’an passé.

Au Brésil. l’arrivée au pouvoir du président climatosceptique Jair Bolsonaro a accéléré la déforestation de la forêt amazonienne au profit de l’industrie bovine. On fait de la place aux élevages.

« La déforestation de l’Amazonie est un processus en deux temps. D’abord, les arbres sont coupés, puis mis à sécher, a expliqué Doug Morton, scientifique à la NASA dans un reportage diffusé à France 24. Ce que nous observons à présent avec nos données satellites, est le deuxième temps de la déforestation : nous voyons les piles de bois mises de côté il y a plusieurs mois, prendre en feu. »

Faux : Les changements climatiques sont responsables des incendies

Les incendies qui ravagent la forêt amazonienne ne sont pas des catastrophes naturelles. Ce sont des actes volontaires, tels que résumés dans la section précédente.

Toutefois, les changements climatiques peuvent empirer la situation. Dans un climat plus chaud, plus sec, les feux brûlent plus longtemps et se propagent plus rapidement, fait valoir cet article du New York Times. Mais 2019 n’a pas été particulièrement sèche en Amazonie.

Inexact : Ces photos montrent l’incendie en cours (août 2019)

À ce point-ci, des dizaines d’articles ont remis les pendules à l’heure quant à ces photos spectaculaires de la forêt en flammes. La majeure partie des images virales qui circulent à l’heure actuelle n’ont pas été prises cette année.

Elles continuent quand même à circuler.

Le président français Emmanuel Macron a partagé jeudi une photo (dans le coin supérieur gauche) de la forêt amazonienne en flamme. Le hic ? Comme le note l’AFP, cette photo, partagée par bien d’autres personnalités publiques, a été prise par Loren McIntyre, un photographe mort en 2003.

Même chose pour le cliché situé en haut à droite de cette section, qui montre d’impressionnantes colonnes de fumée s’échapper d’une forêt ravagée par les flammes. Cette photo, l’une des plus populaires sur les réseaux sociaux, a été prise en juin 1989, selon The Guardian, qui l’a utilisée dans un article en 2007.

Le réalisateur Xavier Dolan a aussi partagé plusieurs photos dans le mauvais contexte. L’image située au bas du montage ci-haut a été prise en novembre 2014 et fait partie de la banque d’images de Getty, fait encore une fois remarquer l’AFP.

Malgré les corrections apportées par plusieurs médias, le président français ainsi que les nombreux artistes qui ont diffusé ces photos tirées de leur contexte n’ont pas rectifié leurs tweets.

Pour une liste exhaustive des photos mal datées ou tirées de leur contexte, consultez cet article de l’AFP.

Inexact : « Il pleut sur la forêt amazonienne »

« Et finalement, il pleut dans la forêt amazonienne. La Terre s’est sauvée elle-même ! », prétendent différentes publications sur Twitter. D’autres variations de ces messages existent, mais les mêmes deux images sont utilisées un peu partout.

Les deux clichés n’ont rien à voir avec la situation actuelle. La photo montrant une vue de haut de la forêt amazonienne a été utilisée sur des sites Internet en 2009, 2012 et 2014. L’image montrant un palmier au premier plan est quant à elle tirée d’une vidéo Youtube filmée en Équateur en 2013, fait remarquer Snopes.

Alors, est-ce qu’il pleut ? Selon la Weather Channel, des orages sont prévus dans les prochains jours à Codajás, dans l’État d’Amazonas au Brésil. Toutefois, rappelons que la forêt amazonienne s’étend sur neuf pays. S’il pleut au Pérou, il ne pleut pas nécessairement au Brésil.

Attention aux publications trop belles pour être vraies!

Inexact : Ces photos montrent des animaux morts ou secourus dans les derniers jours

Dans le même ordre d’idées, des photos percutantes d’animaux calcinés ou sauvés par des militaires monopolisent les discussions sur la forêt amazonienne. Mais la majeure partie de ces photos sont, encore une fois, tirées de leur contexte.

Selon un vieux tweet retrouvé grâce à une recherche d’image inversée, la photo du jaguar et du militaire brésilien date d’une opération de sauvetage en 2016.

Il n’a pas été difficile de retracer la macabre photo du lapin calciné : elle a été prise pendant les feux de forêt qui ont ravagé Malibu, en Californie, l’an passé.

Les koalas ne vivent pas dans les forêts tropicales, on peut donc déduire assez rapidement qu’il ne s’agit pas d’une scène captée en Amazonie. L’image a été immortalisée en 2009 par Mark Pardew pour l’Associated Press, pendant des incendies en Australie.