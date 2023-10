Rétroviseur : Gaza au temps du Hamas

Chaque dimanche, le rédacteur en chef adjoint de L’actualité, Éric Grenier, vous invite à lire (ou à relire) dans son infolettre Rétroviseur un des reportages les plus marquants de la riche histoire du magazine. Vous pourrez ainsi replonger au cœur de certains enjeux du passé, avec le regard de maintenant.

Il y a une semaine, le 7 octobre, le Hamas déclenchait depuis la bande de Gaza un acte de barbarie à grande échelle contre Israël. Le passé étant souvent garant de l’avenir, la riposte de l’État hébreu à l’attaque la plus meurtrière contre lui depuis la guerre du Kippour, il y a 50 ans, allait de toute évidence prendre la forme d’un déluge de feu. L’analyste Rafael Jacob nous a montré cette semaine à quel point le choc est grand.

Au moment où ces mots sont tapés (vendredi), Israël ordonne aux civils du nord de la bande de Gaza, dont la grande ville homonyme, d’évacuer le territoire vers le sud. Plus d’un million de personnes habitent la zone visée et l’armée israélienne leur donne 24 heures pour s’exécuter. Sans quoi… Au moment où vous lisez ceci, vous avez probablement déjà une meilleure idée des plans de Tsahal. Vendredi, certains observateurs évoquaient entre autres la possibilité que l’armée coupe Gaza en deux, du Néguev à la Méditerranée, par une incursion terrestre.

Ce malheureux carré de sable est qualifié de prison à ciel ouvert pour d’excellentes raisons : c’est surpeuplé et son accès est aussi sévèrement contrôlé qu’un pénitencier à sécurité maximum. La surveillance d’Israël est à l’avenant. Ce printemps, notre reporter Fabrice de Pierrebourg y était pour constater à quel point il est difficile de nourrir les Gazaouis. Les gens qu’il a rencontrés, les lieux qu’il a visités sont dans le secteur bombardé depuis une semaine par les Israéliens. Ils sont pris en étau entre le feu d’Israël et la folie du Hamas.

La documentariste et journaliste libano-québécoise Katia Jarjoura a passé cinq semaines dans la bande de Gaza en 2007 afin d’y réaliser un documentaire sur le Hamas pour la chaîne britannique Channel 4. Elle en a tiré un reportage, paru dans L’actualité de décembre 2007, qui permet de répondre à la question suivante : mais pourquoi diable les Palestiniens de Gaza se sont-ils appuyés sur une organisation terroriste pour assurer leur destin ?

C’est que l’année précédente, lors des élections législatives, les Gazaouis avaient préféré la branche politique du Hamas au perpétuel Fatah (parti fondé par Yasser Arafat), le premier jugé plus intègre et plus efficace. Depuis des années, le Hamas construisait notamment des écoles et des hôpitaux avec des fonds saoudiens et iraniens. Ce dont était incapable l’Autorité palestinienne, malgré l’aide internationale. L’élection s’est déroulée dans le respect de toutes les normes, a été considérée comme juste et régulière par l’Union européenne, et a atteint un taux de participation de plus de 77 %. Mais jamais la communauté internationale, Israël et encore moins le Fatah n’ont reconnu le résultat. S’ensuivit une violence interpalestinienne inédite jusque-là, laquelle s’est soldée par la prise de contrôle de la bande de Gaza par le Hamas.

« Gaza se fait d’abord sentir », souligne la documentariste après avoir franchi le rideau de fer qui sépare Gaza d’Israël. « Un fort relent de pourriture flotte dans l’air. »

« Mais c’est charmant, Gaza, aujourd’hui », lui rétorque Azmi, chauffeur et interprète, avec le sourire. « Ça n’a jamais été aussi paisible. Le Hamas a su rétablir l’ordre à Gaza. »

Rien n’est moins sûr maintenant. Malgré tout, cet appui des Palestiniens de la rue à ce groupe islamiste prend racine dans tout ce que nous raconte Katia Jarjoura.

Bonne lecture,

Éric Grenier, rédacteur en chef adjoint

P.-S. – Vous avez aimé ce billet ? Pour ne pas manquer les prochains, il suffit de vous inscrire à notre infolettre quotidienne en entrant votre adresse courriel ci-dessous. 👇