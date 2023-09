Rétroviseur : risquer sa peau pour du guacamole

Chaque dimanche, le rédacteur en chef adjoint de L’actualité, Éric Grenier, vous invite à lire (ou à relire) dans son infolettre Rétroviseur un des reportages les plus marquants de la riche histoire du magazine. Vous pourrez ainsi replonger au cœur de certains enjeux du passé, avec le regard de maintenant.

Le Mexique tiendra des élections générales l’an prochain, et il est déjà acquis que ce sera une femme qui présidera à la destinée du pays. La semaine dernière, le parti du président sortant Andrés Manuel López Obrador, formation de gauche favorite pour le scrutin de juin 2024, a choisi l’ancienne mairesse de Mexico (2018-2023), Claudia Sheinbaum, comme candidate présidentielle. Elle fera face à Xóchitl Gálvez, du parti ultraconservateur Action nationale (PAN), investie quelques jours plus tôt du mandat de diriger l’alliance de droite.

Dans un pays réputé pour son machisme ambiant, cette situation donne des allures révolutionnaires à l’avenir du Mexique. D’autant plus que par ces choix, les Mexicains montrent la voie à leurs puissants partenaires nord-américains, incapables jusqu’ici de faire élire une femme à la tête de leurs pays respectifs, malgré leurs prétentions progressistes.

La révolution viendra aussi, peut-être (on le souhaite aux Mexicains), par une nouvelle approche contre la violence inouïe que font régner les cartels de la drogue dans tout le pays. Se retrouvent au front les politiciens, les policiers, les membres des autorités judiciaires, les journalistes, assassinés par centaines. Mais aussi de simples malchanceux, qui ont le malheur d’être au mauvais endroit au mauvais moment, et qui deviennent accidentellement des témoins gênants des narcoguerriers. En mai dernier, 10 participants à un rallye automobile ont été tués quand leur convoi s’est retrouvé au milieu de tirs croisés entre cartels rivaux. En juillet, de jeunes fêtards ont été exécutés d’une manière irracontable. Les cas d’étudiants abattus dans des circonstances semblables ont souvent fait la manchette. La violence diminue — 32 223 meurtres en 2022, soit 7 % de moins qu’en 2021, à cela s’ajoute la disparition de 111 000 personnes —, mais même à ce niveau, le pays de 123 millions d’habitants est contraint de vivre dans un état de presque guerre.

Bien des enjeux, même en apparence triviaux, nourrissent cette violence. Comme le guacamole ! En effet, comme nous l’apprend le reportage de L’actualité mis en lumière dans le Rétroviseur de cette semaine, la culture de l’avocat est une industrie qui rapporte gros au pays. C’est « l’or vert » pour certaines régions où se concentrent les plantations. Alors les producteurs sont dans la ligne de mire des narcos, toujours à l’affût de nouvelles sources de revenus. Mais les premiers n’entendent pas se livrer aux seconds sans résistance. Ils s’arment donc et s’organisent en milices. Comme Don Pancho, un petit producteur d’une soixantaine d’années. Il est l’un des premiers à avoir pris les armes, en novembre 2013. « Les narcotrafiquants ont enlevé le mari de ma fille », raconte-t-il à la journaliste Nancy Caouette, qui s’est rendue à Tancítaro, dans l’État du Michoacán, quelque part entre Mexico et Puerto Vallarta, pour réaliser son reportage « Les truands du guacamole ». « Ils ont volé sa terre et sa maison. On a récupéré la terre, mais on n’a jamais revu mon beau-fils », termine-t-il avant d’éclater en sanglots.

Selon les témoignages d’autres habitants de cette ville de 30 000 habitants, le gouvernement fédéral a bien envoyé des centaines de soldats pour tenter de nettoyer la place, mais en vain. « Les agents se faisaient acheter par les cartels. La sécurité ne s’est jamais améliorée jusqu’à ce que le peuple se soulève. » Et c’est par ces milices que le soulèvement s’est exprimé. L’Église permet de sonner les cloches de jour comme de nuit, au besoin, afin de mobiliser la milice lorsqu’un danger est imminent. Le curé est lui-même armé. Tout ça pour un fruit dont sont friands Québécois, Canadiens et Américains, les dimanches après-midi notamment. Alors si, en ce dimanche, vous préparez un bon guacamole en vue de votre match de la NFL préféré, il se peut qu’il ait une saveur de soufre.

