Ukraine : à la rescousse des rescapés

C’est le cas du soldat Andreï Askarov, assis sur son lit, le pied gauche amputé, la jambe emmaillotée du mollet à la cuisse. Il combattait depuis quatre mois autour de Bakhmout lorsqu’il a marché sur une mine. Il a vite été transporté à l’hôpital local, où on lui a coupé le pied et l’a renvoyé chez lui sans plus de soins. Il a entendu parler d’Unbroken, me raconte-t-il, alors il est parti de son village de l’oblast de Donetsk, à l’extrême est, pour venir à Lviv afin qu’on lui installe la précieuse prothèse. Il est tout sourire parce qu’il pourra enfin marcher et, qui sait, « retourner au combat ». C’est ce qu’il souhaite le plus au monde, m’assure-t-il.

Le soldat Andreï Askarov, sur son lit. (Photo : Paule Robitaille)

Dans la cour de l’hôpital, Svyatoslav Ivanuk, lui, trime dur. Lors de mon passage en décembre, il tenait seul la fabrique de prothèses. L’atelier est un conteneur offert par une entreprise américaine qui s’en servait aux Jeux paralympiques pour réparer les prothèses d’athlètes. Le physiothérapeute de 27 ans n’avait jamais imaginé devenir prothésiste mais, voyant l’urgence, il a appris sur le tas. « Je transforme des vies et ça me motive », dit-il avec un trémolo dans la voix.

Maria Banym, une agricultrice du Donbass, venait justement de recevoir sa prothèse de jambe lors de notre rencontre. Elle l’attendait depuis des mois. « Ma petite-fille de neuf ans avait demandé au père Noël une jambe pour moi, et voilà ! Je suis bénie ! » s’exclame-t-elle.

Même si elle et sa famille ont tout perdu, Maria trouve le courage de sourire. Le lendemain de son 60e anniversaire, elle allait chercher de l’eau au puits, raconte-t-elle, lorsqu’une pluie d’obus a frappé. Sa maison et celle de sa fille ont été détruites. Sa jambe a été déchiquetée, puis s’est infectée. Dans une clinique locale, on l’a amputée sur-le-champ, puis évacuée par le train-ambulance jusqu’à Lviv. La famille a suivi.