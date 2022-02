Ukraine : « Le pire scénario »

L’attaque tous azimuts lancée la nuit dernière par la Russie en Ukraine — une invasion complète — a provoqué une onde de choc un peu partout sur la planète, jeudi. Le concert d’indignation est unanime entre Ottawa et les capitales occidentales, qui préparent la riposte. Mais sur le terrain, c’est bel et bien une guerre qui a été déclenchée.

On décrypte ici les tenants et aboutissants de la situation, avec Dominique Arel, titulaire de la Chaire d’études ukrainiennes à l’Université d’Ottawa, et Guillaume Sauvé, chercheur au Cérium de l’Université de Montréal et spécialiste de la Russie et de l’espace postsoviétique.

Même si la tension à la frontière russo-ukrainienne montait depuis des semaines et qu’un conflit était imminent, l’attaque lancée cette nuit par la Russie contre l’Ukraine vous surprend-elle par sa rapidité et par son ampleur ?

Guillaume Sauvé : Pour être honnête, je suis en état de choc, comme mes collègues spécialistes de la Russie. On était plusieurs à croire qu’il n’y aurait pas d’invasion totale de l’Ukraine. On pensait à une grande part de bluff, on prenait avec un certain grain de sel les avertissements des États-Unis. C’est pas mal le pire scénario qui se déploie.

Dominique Arel : Même si les Américains ne cessaient, avec raison, de l’annoncer comme « imminente », la grande surprise reste que cette attaque massive ait lieu. Ce qui apparaissait comme inimaginable il y a à peine deux mois se déroule sous nos yeux. L’impact est foudroyant.

Que doit-on décoder des intentions de Moscou à partir de maintenant ?

Dominique Arel : Les intentions sont claires. On veut détruire l’armée ukrainienne — ce que Poutine appelle la « démilitarisation » —, renverser le gouvernement ukrainien (en arrêtant tous ses dirigeants) pour le remplacer par un régime de collaboration de type Vichy [du nom du régime français qui a gouverné la France pendant l’occupation allemande durant la Deuxième Guerre mondiale]. Et ensuite, poursuivre la partition de l’Ukraine, en étendant le contrôle des républiques autoproclamées [la République populaire de Donetsk et la République populaire de Lougansk, dans l’est de l’Ukraine] sur tout le Donbas [les républiques prorusses occupent environ le tiers de la région du Donbas].

Guillaume Sauvé : Par prudence, on doit se fier aux intentions déclarées. Je ne crois pas, par exemple, que la Russie veut rebâtir l’URSS : elle n’en a pas les moyens. Mais l’objectif général, c’est d’empêcher que l’Ukraine devienne une base, un régime au service des États-Unis — et donc une base de l’OTAN aux frontières de la Russie. C’est l’objectif déclaré depuis longtemps, la ligne rouge tracée par Poutine — l’Ukraine ne peut pas faire partie de l’OTAN.

En quoi le discours prononcé par Vladimir Poutine lundi — dans lequel il a reconnu l’indépendance des séparatistes prorusses d’Ukraine — aide-t-il à comprendre ce qui se passe aujourd’hui ?

Dominique Arel : La reconnaissance est venue à la toute fin du discours. L’essentiel était une attaque envers l’idée même que les Ukrainiens puissent constituer une nation distincte avec leur propre État. Il a martelé que le nationalisme ukrainien est « radical » et « nazi ». Il a insisté pour dire que les Ukrainiens, en raison de la corruption, sont incapables de se gouverner, une vision coloniale pure. Avec 200 000 soldats à la frontière, ses propos constituaient une déclaration de guerre à l’Ukraine.

Guillaume Sauvé : Depuis 2014, on pensait que l’un des moyens [pour régler le conflit] était le processus de Minsk : les accords autour d’un possible retour des deux provinces sécessionnistes au sein de l’Ukraine. Pour la Russie, cela aurait permis une sorte de décentralisation de l’Ukraine, et aurait donné à Moscou un levier politique à l’intérieur de l’Ukraine.

Depuis lundi, c’est l’abandon de cette stratégie. En reconnaissant l’indépendance des provinces, on jette aux poubelles les accords de Minsk. La Russie ne compte plus sur un retour de ces provinces pour jouer à l’intérieur de la politique ukrainienne. Puisqu’ils ont toujours l’ambition d’influencer la politique ukrainienne, les Russes se donnent d’autres moyens pour le faire.

Comment ? C’est difficile de prévoir à ce stade, mais l’option minimale semble consister en la démilitarisation de l’Ukraine. Ça implique la destruction simultanée de toutes les infrastructures militaires du pays pour le forcer à se mettre à genoux et à abandonner le projet de rejoindre l’OTAN.

Le vrai moment décisif, c’est ce qui s’est passé cette nuit. Jusqu’ici, les spécialistes pensaient qu’on s’en allait vers un scénario géorgien [en 2008, la Russie a reconnu deux régions séparatistes dans le nord de la Géorgie, petit État dans les montagnes du Caucase — l’armée est présente depuis pour en assurer la sécurité], où on aurait vu l’armée russe occuper militairement les deux républiques sécessionnistes pour venir « geler » le conflit. Mais l’invasion de toute l’Ukraine, c’est autre chose. À partir de là, on ne sait pas jusqu’où la Russie de Poutine peut aller.

Sur quoi s’appuie l’idée que l’Ukraine n’est pas une nation distincte ?

Dominique Arel : Le nationalisme russe a toujours présenté l’idée nationale ukrainienne comme artificielle, comme créée par l’Occident (historiquement par l’Autriche et la Pologne ; maintenant par les États-Unis). C’est pourquoi Poutine ne cesse de répéter, depuis 15 ans, que l’État ukrainien n’est pas réel.

L’URSS avait reconnu la « nationalité » ukrainienne parce qu’elle devait composer avec elle pour asseoir sa légitimité. Contrairement à ce que Poutine prétend, le découpage territorial de cette Ukraine correspondait largement au sentiment national des résidants qui s’identifiaient comme ukrainiens. L’Ukraine est donc bien réelle. L’accusation de génocide [le président Poutine affirme que les russophones d’Ukraine sont victimes d’une purge] est obscène, la propagande russe avait déjà joué cette carte lors de l’annexion de la Crimée, en 2014. Il y a eu plus de 2 000 morts parmi les civils en 2014-2015… mais c’était à la suite de bombardements, ce qui n’a rien à voir avec un génocide.

À vos yeux, l’invasion russe marque-t-elle la plus grave menace à la paix internationale depuis la Deuxième Guerre mondiale ? C’est à ce niveau ?

Dominique Arel : Absolument. La Charte des Nations unies repose sur un principe cardinal : l’intégrité territoriale des États. L’invasion du Koweït en 1990 avait mené à la première guerre du Golfe et au renversement de l’invasion. Cette fois, l’OTAN n’interviendra pas. Mais le précédent vient d’être créé, et nous pensons tout de suite à la Chine et à Taïwan… La radicalité de la politique russe n’exclut plus d’autres attaques.

Guillaume Sauvé : À mon sens, j’espère ne pas me tromper, ce n’est pas un scénario de guerre mondiale. La Russie n’a pas les moyens ou l’ambition pour une conquête du monde. Elle essaie de préserver son influence dans son étranger proche et dans des pays considérés comme essentiels — l’Ukraine est en tête de liste. Personne n’a intérêt à voir éclater une guerre entre puissances nucléaires, et je ne sens pas que l’OTAN est prête à s’engager directement [pour défendre un pays qui n’est pas membre de cette alliance].

À ce stade, la stratégie des sanctions économiques par la communauté internationale a-t-elle encore une quelconque utilité ? Sinon, à quoi s’attendre de l’OTAN, notamment ?

Dominique Arel : Les sanctions n’arrêteront pas Poutine, mais elles peuvent affaiblir considérablement, à moyen et à long termes, l’économie russe. Il reste à voir jusqu’où les Américains et les Européens (de même que les Canadiens) sont prêts à aller avec la sévérité des sanctions. Si les combats avec l’armée ukrainienne se prolongent, l’OTAN pourrait augmenter son aide militaire. Une présence beaucoup plus considérable des forces de l’OTAN [quelque 600 soldats canadiens sont en Lettonie, ancienne république soviétique voisine de la Russie] dans les pays d’Europe centrale, certains à la frontière russe, ainsi que l’adhésion de la Suède et de la Finlande ne sont pas à exclure.

Quel rôle peut jouer le Canada à présent ?

Dominique Arel : Poursuivre la coordination de ses politiques avec les États-Unis et l’Union européenne. Si la guerre conduit à un très grand nombre de réfugiés fuyant l’occupation russe, le Canada devrait offrir un accueil plus important, en matière de proportion, en raison de ses liens historiques avec l’Ukraine [le Canada compte la troisième population ukrainienne en importance au monde, soit près de 1,3 million de personnes. De ce nombre, plus de 42 000 sont établies au Québec].

Guillaume Sauvé : Il ne faut pas surestimer notre capacité d’impact sur le terrain. Le mieux à faire, c’est d’apporter du soutien humanitaire à l’Ukraine dans cette situation. Pour ce qui est des sanctions économiques, je ne pense pas que ça aura des conséquences majeures.