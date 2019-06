Visiter le Titanic

À compter de cet été, la société américaine OceanGate offrira aux aventuriers fortunés des plongées en sous-marin pour visiter l’épave du Titanic, située à 3 800 m de profondeur dans l’océan Atlantique, au large de Terre-Neuve.

Quel est le coût ?

Chaque billet coûte 125 000 dollars américains. C’est cher, mais il s’agit d’une expérience unique : environ 200 personnes ont eu l’occasion de voir l’épave du Titanic de près. Davantage de gens sont allés dans l’espace !

Qu’obtient-on pour ce prix ?

Une expédition d’une semaine en bateau — confortable, mais pas luxueux —, incluant une plongée en sous-marin de huit heures pour explorer l’épave et ses environs. Ce n’est pas un séjour au Club Med. Les passagers participeront à la planification des plongées et devront faire fonctionner divers équipements, dont le sonar et le scan laser.

Un scan laser ?

Oui. Chaque plongée permettra d’analyser l’état de l’épave, qui se détériore rapidement sous l’effet des bactéries. Ces données, les premières depuis 2005, seront communiquées à la communauté scientifique.

Reste-t-il des places ?

La quasi-totalité des 54 places de la saison 2019 ont été vendues, mais il reste encore des disponibilités pour l’été 2020.