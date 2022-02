Voyage au Talibanistan

À première vue, Kaboul ne semble pas avoir changé depuis mon dernier séjour, au début de l’été 2021. Les rues grouillent de vie. C’est toutefois une illusion. La capitale fonctionne au ralenti. Angoissée. À l’image du pays.

Les fresques colorées à la gloire des femmes et les slogans qui vantaient la liberté sur les murs d’enceinte bétonnés de ministères et d’ambassades sont recouverts de peinture blanche ou ont été remplacés par des slogans du type : « Nous avons vaincu l’Amérique avec l’aide de Dieu. » Les visages féminins dans les vitrines des salons de beauté sont barbouillés. Des femmes en burqa mendient, assises sur le trottoir. Les universités publiques sont fermées.

Un salon de beauté dont la devanture a été barbouillée. Photo : Fabrice de Pierrebourg

Il n’y a plus âme qui vive dans les allées du quartier autrefois ultrasécurisé des ambassades. Sur une porte de l’ambassade canadienne déserte, on peut lire cette affiche : « Canadiens : pour obtenir une aide consulaire d’urgence, communiquez avec le centre de surveillance et d’intervention d’urgence à Ottawa. »

Les ex-employés locaux de l’ambassade se sentent abandonnés. « Nous sommes déçus de ne pas avoir de nouvelles du gouvernement canadien », déplore un de ces Afghans, rencontré avec neuf collègues dans la maison de l’un d’eux. Ils étaient cuisiniers, blanchisseurs, électriciens, etc. Certains depuis cinq ans.

Les 10 se sont inscrits au programme destiné à « protéger et réinstaller les ressortissants afghans qui ont grandement contribué aux efforts du Canada en Afghanistan », mis en place par Ottawa en juillet 2021. Cinq seulement ont reçu une réponse : un simple numéro de dossier. Depuis, plus rien. « Nous avons peur et restons le plus possible chez nous. Tout le monde dans notre voisinage sait que nous avons travaillé pour le Canada. Et nous ne croyons pas aux promesses d’oubli des talibans », dit un autre.

Devant les entrées des bâtiments officiels et les rares ambassades encore ouvertes, des moudjahidines souvent jeunes, aux longs cheveux noirs et aux yeux fardés de khôl, ont remplacé les soldats de la coalition internationale, les forces afghanes et les agents d’entreprises de sécurité privées. Vêtus de tenues hétéroclites, ils patrouillent dans la ville juchés à l’arrière de pickups Ford Ranger vert forêt de l’ex-police afghane, main sur leur mitrailleuse. D’autres observent, d’un air soupçonneux, l’intérieur des automobiles qui franchissent une à une leurs barrages.

Lorsqu’ils ont du temps libre, certains filent en banlieue de Kaboul pour se détendre dans un parc d’attractions sorti d’une autre époque. Situé au bord du lac Qargha d’un bleu éclatant, l’endroit est prisé des familles, qui s’y retrouvent pour pique-niquer, jouer au cricket ou, pour celles qui en ont encore les moyens, s’amuser dans l’un des manèges. Il faut voir ces combattants armés, à bord de la grande roue, crier comme des enfants tandis que leurs amis restés au sol s’esclaffent ou font mine de les viser avec leur arme.

Leur présence n’est pas du goût de tous au parc, déjà victime de la crise économique. « Les rares familles qui viennent encore ont tendance à s’enfuir quand elles aperçoivent des talibans », se désole, à voix basse, un des exploitants de manège. « Ils font peur aux enfants. »



Des talibans dans un parc d’attractions, et patrouillant dans Kaboul. Photos : Fabrice de Pierrebourg

Les talibans n’ont pourtant pas déployé leurs combattants les plus durs dans les rues de Kaboul, Ghazni et autres grandes villes, « où l’on trouve surtout la nouvelle génération d’Afghans », fait remarquer un avocat et activiste de la minorité chiite hazara, qui souhaite être identifié sous le nom de Sharafat, lors d’une rencontre discrète dans un centre commercial de la capitale.

« Le mouvement taliban a deux visages, poursuit-il entre deux gorgées de thé. Un visage diplomatique, qui mène les négociations avec la communauté internationale, représenté par le mollah Abdul Ghani Baradar, cofondateur du mouvement. Et le clan Haqqani, plus extrémiste. »

Ce clan ayant ses racines autour de la frontière afghano-pakistanaise s’est lancé dans le djihad antisoviétique dans les années 1980, avec l’appui de la CIA, avant de devenir l’ennemi numéro un de l’Occident. Notamment à cause des liens entretenus par son défunt patriarche, Jalaluddin Haqqani, avec Oussama Ben Laden et al-Qaïda. Des liens qui existeraient toujours. « Tout en étant intégré aux talibans, le réseau Haqqani conserve un statut semi-autonome [et] assure la liaison principale entre les talibans et al-Qaïda », affirme le Conseil de sécurité des Nations unies dans un rapport du 1er juin 2021.

Ce groupe figure aussi sur la liste canadienne des entités terroristes. Une prime de 10 millions de dollars est offerte par le département d’État américain pour la capture du « terroriste » Sirajuddin Haqqani, fils de Jalaluddin, longtemps chef militaire des talibans et actuel numéro deux du groupe. Or, cet homme influent — recherché par le FBI — est aujourd’hui ministre de l’Intérieur ! Une prime de cinq millions de dollars plane par ailleurs sur la tête de son oncle, Khalil Haqqani, nommé ministre des Réfugiés après avoir dirigé pendant quelques semaines la sécurité dans la capitale.

Les tenues et l’attitude des fantassins rencontrés au parc d’attractions contrastent avec celles des talibans déployés dans des lieux stratégiques, notamment l’aéroport. Équipés et entraînés comme des forces d’opérations spéciales occidentales, ils appartiennent à la mystérieuse unité d’élite Badri 313, liée au réseau Haqqani. Avec une unité sœur, Red Unit (qui combat les djihadistes du groupe État islamique dans l’est de l’Afghanistan), Badri 313 peut être considérée comme la nouvelle armée professionnelle de l’Émirat.

En faction devant l’un des accès à l’aéroport, une dizaine de ces combattants high-tech, gilets tactiques bourrés de chargeurs de balles pour leurs fusils d’assaut, lunettes de sport teintées et bandeaux rouges sur leur tête, ont l’esprit à la fête. « America down », m’interpelle l’un d’eux, le pouce vers le bas, hilare, devant un pickup beige mat.



Mollah Mohammad Salim Saad, responsable de la sécurité de l’aéroport ; des membres de l’unité d’élite Badri 313. Photos : Fabrice de Pierrebourg

Un haut gradé de Badri 313, responsable de la sécurité de l’aéroport, me raconte que la prise éclair de la capitale et du palais présidentiel en mi-journée le 15 août fut le fruit d’une stratégie d’infiltration, en particulier par le réseau Haqqani, au sein du pouvoir. « Nous avions près de 1 200 moudjahidines déjà en place à Kaboul, surtout dans des lieux jugés stratégiques », explique Mollah Mohammad Salim Saad, 38 ans, assis derrière son bureau vernis sur lequel sont posées une assiette de pistaches et des fleurs artificielles rouges et blanches. « Ces agents dormants étaient infiltrés dans les ministères, la police, l’armée, les banques, les ONG, etc., et ici même à l’aéroport. Leur rôle était de prendre le contrôle des lieux dès notre entrée dans la capitale, de les sécuriser, d’empêcher les sabotages ou destructions de documents et de matériel. »

Le moudjahidine longiligne, poli mais avare de sourires, jette régulièrement un œil sur la mosaïque d’images de caméras de surveillance, diffusées sur un écran géant dans un recoin de la pièce, à proximité de deux grands drapeaux talibans. Pur produit d’une école coranique fondamentaliste (madrasa), comme de nombreux talibans, ce père de 11 enfants a rejoint le mouvement en 2008 dans sa province de Wardak, dans le centre du pays, pour se « débarrasser de la corruption et des forces étrangères ».

Mollah Mohammad Salim Saad consacre de longues minutes à louanger les « jeunes » combattants de Badri 313, qui ont été ou seront des martyrs. Il balaie du revers de la main la menace de l’EI–Province du Khorasan, branche locale du groupe État islamique, qui attirerait dans ses rangs des talibans frustrés par la fin des combats, ou simplement à la recherche d’une meilleure paie. « Chaque système politique a une opposition, et nous, en tant que système politique, avons naturellement une opposition, qui s’appelle Daech. Et nous allons l’éliminer. » Le groupe djihadiste international mène pourtant la vie dure aux talibans dans la province orientale de Nangarhar, en plus de commettre des attentats ciblés au moins une fois par semaine au cœur même de Kaboul…

***