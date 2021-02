Brève Robocalls – AVRIL 21

31,3 milliards

Seulement de janvier à octobre 2020, il y a eu suffisamment d’appels non sollicités de télémarketing pour en partager plus de quatre à chaque humain de la Terre, selon les données colligées par la firme suédoise Truecaller. Après une baisse marquée au printemps, au plus fort de la pandémie, les tentatives de fraude par téléphone et la sollicitation par télémarketing ont repris de plus belle dès l’été. De sorte que les gens ont été 18% plus fréquemment ennuyés par ces appels que pour la même période en 2019. De manière générale, les tentatives de fraude, les appels automatisés et la vente de produits financiers sont les plus intempestifs solliciteurs.