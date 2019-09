Le vin de la semaine : une poésie en bouteille

Domaine des Huards, Cheverny 2018, Prose

13602941 23,75 $

Jocelyne et Michel Gendrier pratiquent la biodynamie sur leur vignoble de Cheverny, une appellation peu connue située près de Chambord, à cheval sur les régions du Val de Loire et de la Sologne. En plus de deux très bons vins rouges (L’Envol et Le Pressoir), aussi vendus à la SAQ, ils tirent des pinot noir et gamay de leur propriété un excellent rosé, qui donne envie de prolonger l’idée de quelques semaines encore.

Fidèle au profil aromatique des deux cépages avec ses parfums de griotte et de poivre sur un fond généreux de pomme et de poire, ce vin est aussi très représentatif de la superbe qualité des 2018 dans la Loire, qu’on annonce déjà comme un millésime d’anthologie. La bouche est à la fois structurée et délicate, les saveurs perdurent pour le plus grand plaisir des papilles. À l’apéro ou à table, avec un pavé de poisson, vous vous régalerez.

Santé !