Recours collectif contre Desjardins : c’est le temps de réclamer votre argent

Si vous ne l’avez pas déjà fait à partir d’AccèsD, il est temps de réclamer votre argent dans le cadre du recours collectif contre Desjardins lié à la fuite de données massive dévoilée en 2019, grâce à la plateforme de réclamation désormais accessible à toutes les personnes touchées.

L’institution financière s’est engagée dans une entente hors cour à verser jusqu’à 200 852 500 dollars aux clients et ex-clients concernés afin de mettre un terme aux recours collectifs intentés par les cabinets d’avocats Siskinds Desmeules et Kugler Kandestin.

Toutes les personnes affectées par la fuite — sauf celles qui se sont expressément exclues du recours collectif — sont admissibles aux indemnités. Vous pouvez réclamer jusqu’à 90 dollars sans preuve, une somme à laquelle peuvent s’ajouter 1 000 dollars si vous possédez des documents démontrant que vous avez été victime d’un vol d’identité depuis le 1er janvier 2017.

Vous avez jusqu’au 20 avril 2023 pour soumettre votre réclamation pour perte de temps. Pour un vol d’identité, vous avez jusqu’au 20 octobre 2025. Cela signifie que vous pouvez très bien demander votre indemnisation pour perte de temps aujourd’hui et si vous vous faites voler votre identité l’année prochaine, remplir le formulaire approprié à ce moment.

Si vous êtes client de Desjardins, la procédure à suivre pour réclamer votre argent se trouve normalement dans la section « Messages » de votre compte AccèsD, dans une missive intitulée « Avis concernant les actions collectives liées à la fuite de renseignements personnels chez Desjardins annoncée en 2019 ». Celle-ci comporte un lien unique qui vous dirigera vers la plateforme de réclamation, où vous serez déjà identifié.

Si vous ne trouvez pas ce message — ou si vous n’êtes plus client de Desjardins —, il suffit de vous rendre sur le site Web du règlement et de suivre les étapes pour vous identifier. Vous pouvez aussi demander un formulaire papier en visitant une caisse.

Pour compenser une perte de temps

L’indemnisation pour perte de temps est de 18 dollars l’heure, pour un maximum de cinq heures, soit 90 dollars. Cela inclut par exemple le temps consacré à votre inscription à Equifax et à la mise en place d’alertes à la fraude auprès des agences de crédit, ainsi que les recherches effectuées pour comprendre les conséquences de la fuite de données.

Si vous dites avoir passé moins de trois heures à faire tout cela, vous n’aurez qu’à cocher les catégories de perte de temps qui vous concernent et à indiquer le temps perdu pour chacune.

Si vous estimez avoir perdu plus de trois heures, vous devrez choisir les catégories dans un menu déroulant et, pour chacune, expliquer brièvement ce que vous avez fait. Au moment de s’inscrire à Equifax, de nombreux clients de Desjardins ont par exemple éprouvé des difficultés à se brancher sur le site Web en français de l’entreprise. Ils sont donc en droit d’écrire, pour cette catégorie, qu’ils ont dû faire maintes tentatives pour activer le service, à cause des ratés techniques à ce moment.

Le tout se remplit facilement en moins de 10 minutes. Notez qu’il ne sert à rien d’indiquer avoir perdu plus de cinq heures, même si c’est le cas. Votre formulaire sera refusé automatiquement et vous devrez corriger le nombre d’heures pour qu’il soit accepté — je le sais, ça m’est arrivé !

Les paiements seront envoyés d’ici le 19 juillet 2023 par virement électronique ou par chèque, selon la méthode que vous choisirez dans le formulaire.

Ne vous étonnez pas, toutefois, si la somme reçue est moindre que celle réclamée. Comme l’indique un astérisque dans le formulaire, l’indemnité pourrait être réduite en fonction du nombre de réclamations qui seront soumises et acceptées. Ce n’est pas rare dans de telles ententes — j’ai encore sur le cœur un recours collectif contre Airbnb qui promettait 45 dollars, et pour lequel j’ai reçu moins de 7 dollars à cause du nombre élevé de réclamations…

Pour compenser un vol d’identité

Si vous souhaitez réclamer l’indemnisation de 1 000 dollars pour vol d’identité, le formulaire sera un peu plus long à remplir.

Prenez d’abord le temps de bien comprendre les types de « vol d’identité » couverts par l’entente. Cela inclut notamment l’ouverture frauduleuse d’un compte bancaire, une demande de carte de crédit, une demande de prestation gouvernementale — pensez à la Prestation canadienne d’urgence (PCU) pendant la pandémie — ou la prise de possession d’un compte existant.

Cela exclut toutefois les transactions frauduleuses qui ont été effectuées sur une carte de crédit que vous avez vous-même demandée — chez Desjardins ou ailleurs — ainsi que les vols d’identité survenus avant le 1er janvier 2017.

Si vous croyez avoir été victime d’un vol d’identité, vous devrez indiquer la date à laquelle vous en avez pris connaissance, choisir dans un menu déroulant le type de fraude, puis décrire dans vos mots la situation en moins de 2 000 caractères. Personnellement, j’aurais aimé avoir davantage de place pour détailler le vol d’identité dont j’ai été victime en 2019.

L’étape la plus importante est cependant la suivante : téléverser les documents qui démontrent que vous avez été victime d’un vol d’identité. Il peut s’agir de courriels, de lettres, de factures ou de captures d’écran, entre autres. Dans mon cas, j’ai fourni mes échanges de courriels avec l’institution financière où la fraude avait eu lieu et les lettres envoyées par Equifax et TransUnion à ce sujet.

Au total, remplir cette réclamation m’a demandé une trentaine de minutes — tous mes documents étaient déjà numérisés, dans un dossier bien identifié.

Si vous soumettez votre demande avant le 20 octobre 2023, le paiement se fera le 18 janvier 2024. Si c’est avant le 20 octobre 2024, ce sera le 18 janvier 2025. Et si c’est avant le 20 octobre 2025, ce sera — vous l’avez deviné — le 18 janvier 2026.

Ces dates limites multiples ont été prévues afin de permettre aux gens qui découvriraient une fraude au cours des prochaines années de soumettre une réclamation.

Pour effectuer une réclamation concernant un vol d’identité qui serait découvert après le 14 décembre 2022, vous devez obligatoirement être inscrit à un service de surveillance de crédit. Si ce n’est déjà fait, mieux vaut donc activer dès maintenant le service Equifax offert gratuitement pendant cinq ans par Desjardins.

Encore une fois, il est possible que le chèque ou le virement ne soit pas de 1 000 dollars très exactement. La somme variera ici aussi selon le nombre de réclamations.

Vu la quantité de personnes concernées par le recours collectif, il ne serait pas surprenant que le site de réclamation connaisse des ratés au cours des premiers jours. Si c’est le cas, soyez patient et revenez plus tard.

Si vous éprouvez des problèmes ou avez besoin d’aide avec votre réclamation, vous devez contacter RicePoint, la société privée qui administre le processus. Les coordonnées du service à la clientèle se trouvent au bas du site Web de réclamation.

