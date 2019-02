Immigration : la Chine prend la tête

La Chine est le principal pays d’origine des immigrants admis au Québec en 2017. Sur les 52 388 immigrants arrivés dans la province cette année-là, près de 10 % étaient chinois, révèle le plus récent Bilan démographique du Québec, publié par l’Institut de la statistique du Québec.

L’année précédente, en 2016, c’est de Syrie que venait le principal contingent, en raison de l’accueil massif de réfugiés chassés par la guerre.

La Chine avait brièvement occupé la position de tête il y a sept ans. Si l’on additionne l’ensemble des personnes accueillies de 2012 à 2017, les immigrants d’origine chinoise (8,8 %) coiffent de peu ceux d’origine française (8,6 %). (Catherine Dubé)

« Les questions du Brexit et du mur frontalier [entre les États-Unis et le Mexique] sont menées par le même élan. Les deux reflètent une vision insulaire du monde : “Ne serait-ce pas formidable si on pouvait simplement se couper du reste de la planète ?” »

Robert Kagan, politologue américain