Le plus dur commence pour Jagmeet Singh et le NPD

Après plus de seize mois comme chef du NPD, Jagmeet Singh a finalement remporté sa première élection à la Chambre des Communes. Lundi soir, M.Singh a récolté 39% des suffrages de la circonscription de Burnaby-Sud (près de Vancouver en Colombie-Britannique), une avance de 13 points sur son plus proche rival, le libéral Richard T. Lee.

Au Québec, la candidate libérale Rachel Bendayan a raflé un peu plus de 40% du vote populaire pour ravir Outremont des mains du NPD. Après le départ de Tom Mulcair et des chiffres désastreux pour le NPD au Québec depuis plus d’un an, cette victoire du PLC n’est pas vraiment une surprise.

En Ontario, les Conservateurs ont conservé le château-fort de York-Simcoe, laissé vacant après le départ du député Peter Van Loan.

Évidemment, le modèle fédéral Qc125 est d’abord et avant tout conçu pour les élections générales, donc nous devons faire preuve de prudence en comparant les résultats des partielles avec les projections par comté. Historiquement, les résultats des élections partielles sont beaucoup plus difficiles à prédire avec précision, car 1) il y a généralement très peu de données disponibles (sondages locaux peu fiables), 2) les taux de participation sont généralement beaucoup plus faibles (les partielles de lundi n’ont pas fait exception), et 3) les couvertures médiatiques limitées rendent difficiles la cueillette d’informations sur les effets «hyperlocaux».

Malgré tout, les données sont des données. Alors jetons un coup d’oeil aux résultats de ces élections partielles superposés avec les dernières projections du modèle Qc125.

Pour ne rien manquer de l’actualité politique, écoutez Esprit politique, un balado présenté par Marie-France Bazzo avec Alec Castonguay, Philippe J Fournier et Mathieu Charlebois… et un invité différent à chaque épisode!

Burnaby-Sud, Colombie-Britannique

Nous savions depuis des mois que le Parti vert du Canada ne présenterait aucun candidat dans Burnaby-Sud. Toutefois, tel que mentionné plus haut, sans données concrètes sur comment le «vote vert» serait redistribué aux autres partis, une projection électorale spécifiquement pour la partielle serait truffée d’hypothèses non démontrables et de spéculations impossibles à chiffrer.

Néanmoins, considérez le graphique suivant. Les points et lignes colorés représentent les intervalles de confiance de la projection Pour Burnaby-Sud. Les points noirs indiquent les résultats de l’élection partielle:

Les parts de vote pour le Parti libéral et le Parti conservateur ont été projetés correctement et, disons-le, avec haute précision.

Malgré toute la fanfare de la candidate du Parti populaire Laura-Lynn Tyler Thompson, elle n’a obtenu que 10,6% des suffrages, soit quelque peu sous la moyenne projection, mais toujours à l’intérieur de son intervalle de confiance. Il s’agit tout de même d’une performance intéressante pour le jeune parti de Maxime Bernier.

Pour ce qui est du NPD, il semble que Jagmeet Singh et son équipe aient été en mesure de consolider la base néo-démocrate, en plus de d’attirer une fraction raisonnable du vote vert.

Pour une élection générale, le modèle Qc125 projetait une victoire serrée du NPD dans Burnaby-Sud. L’absence des Verts aura certainement donné un peu de marge de manoeuvre aux Néo-démocrates.

Outremont, Québec

Avec un certain recul, nous pouvons maintenant affirmer, chiffres concrets à l’appui, que le départ de Tom Mulcair aura fait très mal au NPD, particulièrement au Québec où 16 députés du NPD avait été élus en 2015 – la plus grande députation néo-démocrate de toutes les provinces canadiennes. M.Mulcair avait remporté Outremont dans une élection partielle en 2007 après le départ du libéral Jean Lapierre, puis avait été réélu en 2008, 2011 et 2015 avec des marges plutôt confortables.

Depuis l’arrivée de Jagmeet Singh à la tête du NPD, le parti glisse sans cesse dans les sondages au Québec (et, soulignons-le, partout ailleurs au Canada). Donc, lors de l’élection partielle de lundi dernier, le Parti libéral était certainement le favori pour l’emporter. Considérez la figure suivante:



Les projections des Libéraux, des Verts et du Bloc québécois se sont avérées hautement précises. Le modèle a toutefois nettement sous-estimé la performance de la néodémocrate Julia Sanchez et surestimé celle du candidat conservateur (qui a terminé 5e avec seulement 7,3% des suffrages). Mme Sanchez avait certainement une équipe de terrain très efficace (plusieurs militants de QS et de Projet Montréal auraient participé à sa campagne), ce qui a sans doute fait gonfler son résultat final.

Malgré tout, quoique 26% soit certes un résultat respectable pour le NPD, cette défaite doit faire mal dans les rangs néodémocrates. Le NPD détient toujours trois autres circonscriptions sur l’Île de Montréal: Rosemont-La-Petite-Patrie, Laurier-Sainte-Marie et Hochelaga. Le NDP aura fort à faire pour conserver ces acquis en octobre prochain.

York-Simcoe, Ontario

Sans surprise, le Parti conservateur a conservé son fief de York-Simcoe au nord de Toronto. Le PCC a surperformé de peu la projection en obtenant 53,9% des suffrages.



Les résultats du PLC et du NPD ont été correctement projetées, mais la part des petits partis (PVC et PPC) a été surestimée.

En conclusion

Il s’agissait des dernières élections partielles de la 42e législature. La prochaine fois que les Canadiens iront aux urnes pour élire leurs députés fédéraux, ce sera lors de la 43e élection générale prévue pour le 21 octobre prochain. Les dernières projections nous indiquent que le Parti libéral a perdu des plumes suites à la saga SNC-Lavalin/Jody Wilson-Raybould, mais que le Parti conservateur ne parvient pas encore à en profiter pleinement.

En effet, la projection de sièges actuelle donne une égalité statistique entre le PLC et le PCC:



Cette projection représente-t-elle le creux de la vague pour le PLC? Si oui, cela confirmerait l’hypothèse que les Conservateurs ont besoin que le NPD progresse dans les intentions de vote pour remporter une majorité.

Toutefois, si cette «saga» devait perdurer ou même s’aggraver, Justin Trudeau pourrait être le premier Premier ministre à ne remporter qu’un seul mandat pour son parti depuis Joe Clark en 1979…