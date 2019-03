L’environnement sera la question de l’urne cet automne, selon le ministre Pablo Rodriguez

Le ministre libéral du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, affirme que la lutte contre les changements climatiques sera un enjeu important lors des prochaines élections fédérales, le 21 octobre prochain. Bien plus que la controverse sur SNC-Lavalin qui secoue le gouvernement libéral depuis plus d’un mois, dit-il.

Cet enjeu pourrait même devenir la question de l’urne, soit le facteur le plus important dans la tête des électeurs au moment d’inscrire leur vote, selon lui. «La question de l’environnement va jouer un rôle important. Les jeunes y accordent beaucoup d’attention. Notre gouvernement a choisi de mettre un prix sur la pollution, pour que ce ne soit plus gratuit de polluer. Les conservateurs ne font rien. Ça nous définit clairement l’un par rapport à l’autre, et ça va jouer énormément dans le vote», a-t-il dit en entrevue avec l’équipe du balado de L’actualité, Esprit politique.

La semaine qui s’amorce est cruciale pour le gouvernement Trudeau, qui souhaite tourner la page sur l’affaire SNC-Lavalin avec le budget fédéral qui sera déposé le 19 mars, et le retour en Chambre des députés, après deux semaines loin d’Ottawa.

Le député montréalais avoue qu’il y a de la nervosité au caucus libéral actuellement, alors que la controverse déclenchée par l’ancienne ministre Jody Wilson-Raybould a fait chuter les intentions de vote du parti libéral. «Il y a certainement un peu d’inquiétude, c’est normal. On est en année électorale, et la grande majorité du caucus a été élu pour une première fois en 2015. C’est la première fois qu’ils s’en vont en réélection.»

En fait, 149 des 180 députés libéraux ont été élus pour une première fois en 2015 et traversent donc la plus importante crise politique de leur carrière. Pablo Rodriguez, élu entre 2004 et 2011, puis de nouveau en 2015, joue le rôle du député d’expérience qui en a vu d’autres auprès de ses collègues du caucus.

Est-ce que le rôle d’un politicien d’expérience dans un caucus s’apparente à celui d’un vétéran dans une équipe de hockey à l’approche des séries éliminatoires?

«C’est comme Marc Messier dans Les Boys: l’important, c’est la dureté du mental!», dit-il en riant, avant de reprendre son sérieux. «Je leur explique ce que j’ai vécu, qu’il y a des bons et des moins bons moments en politique. J’ai vécu un peu de tout, les victoires, les défaites… L’important est de rester calme, de garder le cap et de rester humble. Il faut se rappeler qu’en bout de piste, c’est la population qui décide. Nous, on ne peut que donner le meilleur de nous-mêmes.»

Est-ce que la baisse actuelle dans les sondages est temporaire? lui a-t-on demandé. «Oui, pense-t-il. Ça allait très bien, et là, ça va moins bien. Mais je suis convaincu que ça va revenir comme avant. Il reste sept mois avant les élections et sept mois, c’est une éternité. En fait, une semaine en politique, c’est une éternité, et il en reste 30.»

Comment la controverse SNC-Lavalin se compare-t-elle à une autre grosse controverse qu’il a vécue lors de son premier mandat en politique, soit le scandale des commandites?

«C’est très différent, dit-il. À l’époque, on recevait une tonne de briques sur la tête chaque jour! C’était juste des mauvaises nouvelles. À terme, il y a eu des procès, des gens ont été reconnus coupables et certains ont fait de la prison. Tout ça dans un contexte de gouvernement minoritaire! Il y avait Belinda Stronach qui a traversé le plancher de la Chambre [pour rejoindre les libéraux] et le député [indépendant] Chuck Cadman qui a voté pour sauver le gouvernement. C’était une période complètement folle! Il n’y a rien de tout ça présentement. Sans minimiser ce qui se passe, c’est davantage une différence d’opinions. Il faut garder la tête froide.»

Que pense-t-il de la gestion de la crise depuis un mois au sein du bureau du premier ministre? Comment le premier ministre lui-même a-t-il géré cette saga, à son avis?

«Ç’a été une période difficile et ça continue de l’être, convient-il. On sait tous que c’est difficile aussi pour le premier ministre à travers tout ça. C’est un humain comme nous. Il reçoit beaucoup d’attaques et son ami, Gerald Butts, a quitté. C’est une occasion pour nous de nous réunir et de foncer vers les élections.»

Pablo Rodriguez avoue qu’il y a un «malaise» au sein du caucus, alors que les députées Jody Wilson-Raybould et Jane Philpott y siègent toujours. Cette semaine, mercredi, aura d’ailleurs lieu la première réunion du caucus depuis deux semaines et une discussion sur le sort des deux élues semble inévitable.

«C’est certain qu’il y a un malaise, affirme-t-il. Je ne sais pas [ce qui va se produire]. Le premier ministre a son mot à dire, mais le caucus et le bureau du whip aussi. Ils vont intervenir et nous parler. Ça fait deux semaines qu’il n’y a pas eu de caucus. Ce sera l’opportunité de se rencontrer cette semaine. C’est une grosse semaine.»

Pablo Rodriguez était l'invité d'Esprit politique, le balado de L'actualité animé par Marie-France Bazzo — avec la collaboration d'Alec Castonguay, Philippe J. Fournier et Mathieu Charlebois. Pablo Rodriguez et Catherine Fournier étaient les invités du plus récent épisode, enregistré le 14 mars.