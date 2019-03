L’éternelle mort du Parti québécois

Dans un monde en constante mutation, c’est toujours rassurant de voir qu’il y a des choses qui ne changent pas.

En 2019, on ne sait peut-être plus exactement ce qu’est un homme ou une femme, mais on sait qu’on peut compter sur le Parti Libéral du Canada pour s’enfarger les deux pieds dans sa propre incompétence et débouler tête première dans un scandale.

En 2019, on a beau dire que les maudits millénariaux ne respectent rien, force est de constater qu’on peut encore compter sur elles et eux pour perpétuer une tradition aussi québécoise que la cabane à sucre : claquer la porte du PQ.

C’est ce qu’a fait Catherine Fournier ou, si on en croit certains analystes, Jean-Martin Aussant avec une perruque. D’ailleurs, les deux auraient été aperçus récemment dans la même ville, à peu près en même temps. Partez la machine à rumeurs.

Le départ de Catherine Fournier, c’est l’équivalent d’un bon pâté chinois politique. C’est un plat bien familier et réconfortant qu’on mange en se disant que le monde est peut-être rendu fou, mais qu’il y quand même des choses qui ne changeront jamais.

Les constats de Catherine Fournier, ils ne sont pas nouveaux. La député maintenant indépendante ne réinvente pas la roue avec une crevaison. La mort imminente du PQ est un film qui a été refait à peu près autant de fois que A Star is Born. Je vous laisse décider si Jean-François Lisée est plus Bradley Cooper ou Lady Gaga.

Et je sais que, comme à chaque fois où on tente de sauver le parti indépendantiste, il y en aura pour dire qu’il faut que le PQ redevienne le parti de René Lévesque. « Que ferait René Lévesque? », c’est l’équivalent péquiste du fameux « What would Jesus Do? » qui guide certains chrétiens.

Que ferait René Lévesque? La réponse, c’est qu’il commencerait par s’allumer une cigarette. En direct à la télé. Et si ça, ce n’est pas un bon rappel que René Lévesque vivait dans un autre monde que le nôtre, je ne sais pas ce que c’est.

Ça ne veut pas dire que la souveraineté est dépassée. Comprenez-moi bien.

La grande Jehane Benoît a marqué la gastronomie québécoise, mais il y a du cognac dans la moitié des recettes de son encyclopédie. C’est un brin daté. De la même façon, on ne peut pas cuisiner la souveraineté en aspic. Il faut trouver la version 2019 de la souveraineté. La version 2019 du PQ.

Ça fait des années que les péquistes cherchent. En vain, si l’on se fie à l’enthousiasme des électeurs.

Au Parti Québécois, on nous dit que tout est sur la table. Y compris de changer de nom. Pourquoi pas? Si vous changez de nom, amis péquistes, vous n’êtes pas obligés de le dire à tout le monde. Parce que, soyons honnêtes, il y a quelques partisans péquistes que ce ne serait pas grave de perdre dans le déménagement… (Si vous vous demandez de qui je parle, passez lire la section commentaire de ce billet, ici ou sur Facebook.)

Dans le meilleur des cas, donc, le PQ se rénove, change de nom et on accroche sur le parti une grosse banderole qui dit « Nouvelle administration, venez essayer notre nouveau menu ». Pendant quelques mois, voire quelques années, le Parti Québécois va nous rappeler qu’il est la punaise de lit de la politique québécoise. Quand tu penses que c’est finalement fini, ha ben maudit, ça recommence à te piquer partout.

Et dans le pire des cas, c’est la fin. Pour vrai, cette fois-ci. Je me demande ce qui va nous manquer le plus si ça arrive : le PQ, ou les 400 chroniques sur la mort toujours imminente du PQ.