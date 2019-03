Budget du Québec : Pas d’excuses !

En 2013, l’ancien entraîneur du Canadien de Montréal Michel Therrien avait fait inscrire en grosses lettres « Pas d’excuses – No excuses » dans le vestiaire du club de hockey. La saison précédente avait été désastreuse et le message du coach à ses joueurs était limpide.

Le premier budget du gouvernement Legault porte officiellement le titre Vos priorités, votre budget, mais il aurait également pu s’intituler « Pas d’excuses » — surtout que le premier ministre est un maniaque de hockey.

En parcourant les pages du document, on en vient rapidement à la conclusion que le nouveau gouvernement a les moyens de ses ambitions et que le ministre des Finances, Éric Girard, a répondu à toutes les demandes de ses collègues, qui ont de multiples programmes à mettre en place.

Il n’y aura maintenant plus d’excuses : la CAQ devra réaliser ses promesses et se montrer à la hauteur des attentes élevées qu’elle a suscitées. Les ministres devront remplir leur contrat.

Le manque d’argent, souvent évoqué par les précédents gouvernements en s’installant au pouvoir pour modifier leurs promesses et changer de trajectoire, n’est pas un enjeu. Les coffres de l’État débordent.

Le premier budget d’un nouveau gouvernement donne le rythme à un mandat. Il structure la vision pour les années à venir. Si un parti veut pouvoir se présenter devant l’électorat avec des réalisations concrètes dans quatre ans, il doit dès maintenant lancer ses réformes. C’est ce que ce budget fait, dans tous les domaines. Que ce soit en éducation, en santé, pour les aînés ou même en environnement, les dépenses bondissent. Les dépenses de programmes progressent de 5,8 %.

La gestion « rigoureuse » ou « austère » (choisissez le terme de votre choix) des finances publiques par le précédent gouvernement libéral, combinée à une bonne croissance économique au Québec, a produit des résultats spectaculaires.

Il vaut la peine de s’arrêter aux chiffres un instant. Pour l’année financière 2018-2019, qui s’achève le 31 mars 2019, le Québec enregistre le plus important surplus budgétaire de son histoire. Et de loin.

Officiellement, dans les documents du ministère des Finances, il est inscrit que ce surplus atteint 2,5 milliards de dollars. En réalité, il atteint 7 milliards de dollars !

Le précédent record, enregistré l’an dernier, était de 4,9 milliards de dollars. C’est dire si l’État nage dans les surplus.

Qu’est-ce qui explique l’écart entre le chiffre de 2,5 milliards de dollars des documents budgétaires et mon calcul de 7 milliards ? Très simple. Suivez-moi pendant trois paragraphes, ça ne fera pas mal, je vous le promets.

À ces 2,5 milliards de dollars du document budgétaire, il faut ajouter le versement au Fonds des générations, qui sert à diminuer le poids de la dette. Le ministère des Finances le considère comme une dépense en vertu de la Loi sur l’équilibre budgétaire, mais en réalité, c’est un actif. Cet argent ne disparaît pas. Il n’est pas dépensé. Et c’est un choix politique d’utiliser cet argent à cette fin. Un autre parti pourrait modifier les sommes ou cesser les versements.

Le versement au Fonds des générations pour 2018-2019 atteint également un record, à 3,1 milliards de dollars — c’est 615 millions de dollars de plus que prévu (2,5 + 3,1 = 5,6 milliards de dollars). On s’approche.

L’abondance est telle que le gouvernement Legault a choisi d’imputer à l’année financière en cours, qui se terminera le 31 mars, 1,43 milliard de dollars de nouvelles dépenses prévues pour les années futures. Sans cette manœuvre comptable, qui permet de diminuer d’autant le surplus cette année, le gouvernement aurait dû l’ajouter. Ce qui nous fait 2,5 + 3,1 + 1,43 = 7,03 milliards de dollars. Ce n’est pas rien !

Non seulement les versements au Fonds des générations augmentent, ce qui fait diminuer le ratio d’endettement du Québec, mais la réserve de stabilisation explose. Cette réserve sert à préparer les mauvais jours, lorsque l’inévitable ralentissement économique, ou même une récession, frappera. Cette cagnotte atteint 9,7 milliards de dollars. Là aussi, c’est du jamais-vu dans l’histoire de la province. Est-ce assez ? Le gouvernement ajoute une « marge de prudence » de 300 millions de dollars par année pour les cinq prochaines années, au cas où…

L’équilibre droite-gauche de la CAQ

Ce budget du gouvernement Legault revêt une importance particulière du fait que c’est le premier budget de l’histoire de la CAQ. Rien n’est plus explicite qu’un volumineux document budgétaire pour asseoir une identité idéologique, une philosophie politique, pour un parti encore relativement jeune.

Et que nous dit ce budget ? Que la CAQ n’est pas un parti de droite. Du moins sur le plan budgétaire.

En lisant le document, on constate que les domaines souvent négligés par la droite classique, comme la culture ou l’environnement, reçoivent des sommes supplémentaires. En Ontario, le premier ministre Doug Ford a tout de suite aboli le rabais pour les voitures électriques. À Ottawa, Andrew Scheer souhaite mettre la hache dans le mécanisme de tarification des émissions de carbone du gouvernement Trudeau. Rien de ça ici, au contraire.

Loin d’éliminer des programmes, on en crée de nouveaux. Les dépenses bondissent — 5,4 % pour la Santé, 5,1 % pour l’Éducation. Avec la multiplication des maternelles 4 ans, pour un coût d’un milliard de dollars, on ne pourrait pas être plus loin des fameux Bons pour services de garde de la défunte ADQ, de Mario Dumont, qui voulait aider les parents qui souhaitaient garder leurs enfants à la maison. La construction des Maisons des aînés par l’État, plutôt que par le privé, n’est pas une mesure à classer dans la catégorie « conservatrice ».

L’État, selon la CAQ, intervient dans l’économie ou la vie des citoyens, laissant le libre marché s’asseoir sur sa main invisible. Le « modèle québécois » n’est aucunement remis en question. Investissement Québec reçoit des milliards de dollars afin de prendre des participations dans des entreprises ou sauver des entreprises stratégiques qui pourraient être rachetées par des sociétés étrangères.

Encore un exemple parmi d’autres dans le budget : plutôt que d’ajouter des grenailles en crédits d’impôt pour les activités artistiques des enfants, comme Stephen Harper aimait le faire, laissant aux parents le choix d’y inscrire leur progéniture ou pas, François Legault va subventionner les sorties culturelles des enfants à l’école — les forçant à se frotter aux arts au moins deux fois par année.

Plutôt que d’ajouter un crédit d’impôt qui irait encore complexifier la déclaration de revenus, le gouvernement caquiste va directement payer les lunettes ou les lentilles cornéennes des jeunes de moins de 17 ans, tous les deux ans, par l’intermédiaire de la RAMQ.

Tout ceci est conforme aux promesses du parti en campagne. Pas de déclarations mensongères ici.

N’empêche, tous ces nouveaux programmes et nouvelles mesures soulèvent une question. Que retrouve-t-on pour la base plus conservatrice de la CAQ dans ce budget ? Cette base existe et a suivi François Legault après la fusion de l’ADQ.

Le parti de François Legault est une coalition de plusieurs tendances politiques, et c’est très clair, la tendance sociale-démocrate du parti a obtenu ce qu’elle souhaitait dans ce budget.

Visiblement, quelqu’un au gouvernement a senti le besoin de répondre à cette question, puisqu’à la fin de son discours le ministre des Finances, Éric Girard, a tenu à rendre hommage à Lucien Bouchard et à Mario Dumont pour leur « courage » d’avoir fait de la lutte contre le déficit et du combat contre la dette des chantiers importants de leurs mandats respectifs à la tête de leur parti. Un clin d’œil qui n’est pas anodin.

Vrai que le gouvernement Legault promet de diminuer le rapport dette-PIB plus rapidement que prévu. Et que le Conseil du Trésor souhaite dégager 800 millions de dollars d’économie par année grâce à une meilleure gestion de l’État. Des thèmes importants aux yeux des électeurs plus à droite.

En plus de la gestion de la dette et de l’efficacité de l’État, dans les entrailles du gouvernement caquiste, les stratèges soulignent que la frange adéquiste du parti sera heureuse de la réduction du fardeau fiscal d’un milliard de dollars par année et de l’accent mis sur l’aide aux familles, notamment l’augmentation de l’allocation pour les deuxième et troisième enfants. « Je n’entrevois pas de grogne », m’a dit l’un des conseillers du premier ministre.

En réalité, ce qui satisfait la base plus conservatrice de la CAQ ne se retrouve pas dans le budget. La diminution temporaire des seuils d’immigration, le projet de loi à venir sur la laïcité et les signes religieux, la hausse de l’âge minimal de consommation du cannabis et la déréglementation du secteur des taxis, notamment, sont plus près du centre droit du spectre politique.

Ce faisant, en oscillant à droite sur le plan identitaire, en affirmant son côté nationaliste en matière économique et en dépensant comme un gouvernement de centre gauche avec son budget, la CAQ occupe énormément d’espace au centre de l’échiquier politique, là où se trouve historiquement le Parti libéral et le Parti québécois. François Legault raréfie l’oxygène politique pour les deux grands partis traditionnels.

En réalité, même si le document budgétaire est signé par Éric Girard, plutôt de tendance conservatrice — il s’est déjà présenté sous la bannière de Stephen Harper —, ce premier budget de l’histoire de la CAQ ressemble en tous points à son chef et fondateur. C’est un budget Legault, l’homme d’affaires centriste, nationaliste et interventionniste qui était parfaitement à l’aise dans le gouvernement de Lucien Bouchard à l’époque, et qui a encore l’ancien premier ministre péquiste comme mentor.