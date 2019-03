Jane Philpott replonge les libéraux dans la tourmente

OTTAWA — L’ancienne présidente du Conseil du trésor, Jane Philpott, est sortie de son mutisme. Et elle l’a fait pour signaler qu’il y avait encore beaucoup de choses à raconter sur ce qui s’est passé dans l’affaire SNC-Lavalin.

La députée libérale y est allée de cette déclaration qui plonge les libéraux encore davantage dans l’embarras dans une longue entrevue qu’elle a accordée au magazine «Maclean’s». Elle y affirme «qu’il y a encore beaucoup de choses qui devraient être dites à propos de cette histoire».

«Je crois que l’ancienne procureure générale a des éléments à ajouter. Il y a des enjeux qui me tracassent moi aussi et que je ne suis pas libre de partager», a-t-elle exprimé.

Jane Philpott a démissionné du cabinet le 4 mars dernier parce qu’elle était en désaccord avec la façon dont le gouvernement a traité le dossier SNC-Lavalin, plus tôt ce mois-ci. Elle l’a fait environ trois semaines après la démission de son amie, l’ex-ministre Jody Wilson-Raybould.

Au fil de l’entretien qu’elle a accordé au magazine anglophone, elle soutient d’ailleurs trouver «insultant» que l’on invoque l’amitié la liant à l’ancienne ministre pour expliquer son départ du conseil des ministres, comme l’a fait son ex-collègue ministre Bill Morneau.

«Je ne prends pas de décisions sur des politiques — et assurément pas sur des questions de principe — en me basant sur l’amitié. J’ai pris la décision très difficile de quitter parce que ma conscience me le dictait», a-t-elle tranché.

La publication de cet article a eu l’effet d’une bombe sur la colline, alors que les députés fédéraux étaient toujours engagés dans un véritable marathon de votes jeudi matin à la Chambre des communes.

Les conservateurs sont à l’origine de cette tactique d’obstruction. Ils y ont eu recours pour punir les libéraux d’avoir voté contre leur motion, déposée mercredi, qui demandait au premier ministre de lever complètement le secret professionnel qui lie l’ex-ministre Wilson-Raybould.

L’opposition a inscrit 257 votes au feuilleton et donné en début de soirée, mercredi, le coup d’envoi à une séance ininterrompue de votes qui pourrait durer de 35 à 40 heures.

La parution du témoignage de Jane Philpott a fourni de nouvelles munitions aux partis d’opposition.

«Je pense que les Canadiens et les Canadiennes ont le droit de savoir toute la vérité dans ce dossier-là, et vous pouvez être assurés que le Parti conservateur ne lâchera pas le morceau», a prévenu le député conservateur Alain Rayes dans le foyer des Communes.

Il a plaidé que les libéraux n’avaient qu’à accéder à la demande de l’opposition de laisser témoigner une seconde fois Jody Wilson-Raybould pour que cesse cette manoeuvre dilatoire qui durait depuis plus de 17 heures sans interruption au moment de publier ces lignes, à 11 h.

Le député bloquiste Rhéal Fortin a exprimé toute son exaspération peu après.

«Justin Trudeau, il doit entendre raison, là! C’est fini, là. Il doit, un moment donné, prendre ses responsabilités. Il a agi en amateur depuis le début, depuis l’automne dernier là-dedans», s’est-il exclamé en point de presse.

«Il doit rendre des comptes; qu’il laisse témoigner Jody Wilson-Raybould, qu’il laisse témoigner, Mme Philpott qu’on en finisse avec cette histoire-là», a-t-il tranché.

Le chef néo-démocrate Jagmeet Singh a réclamé la même chose et réitéré la demande de la tenue d’une enquête publique sur l’affaire SNC-Lavalin. «Les Canadiens méritent de connaître la vérité avant l’élection», a-t-il plaidé.

Trudeau minimise

En conférence de presse à Mississauga, en Ontario, le premier ministre Justin Trudeau a plaidé que lever le secret professionnel qui liait le gouvernement à l’ancienne procureure générale pour la période où celle-ci a dit avoir subi des pressions suffisait.

Car les faits allégués ne concernent pas la période ayant suivi la rétrogradation de Jody Wilson-Raybould au ministère des Anciens Combattants, a argué Justin Trudeau. «L’enjeu, c’est la pression. Et elle a pu parler librement de cela», a-t-il déclaré.

Il faisait référence au témoignage livré par l’ex-ministre devant le comité permanent de la justice et des droits de la personne, le 27 février dernier. À l’issue de l’exercice, Mme Wilson-Raybould avait toutefois souligné qu’elle avait plus à dire.

Le premier ministre a par ailleurs maintenu que la présence de ses ministres démissionnaires au sein du caucus libéral montrait à quel point le parti était ouvert à la «diversité», et que sur les grands enjeux, les députés libéraux étaient sur la même longueur d’onde.

Ils s’entendent notamment sur le fait qu’ils voient d’un bien mauvais oeil Andrew Scheer être élu premier ministre, a-t-il lancé.