7 priorités pour le Québec

L es Québécois sont les champions planétaires du bonheur, écrivait L’actualité il y a six ans, juste derrière les Danois, mais devant les autres Canadiens, les Américains, les Suédois, les Français… alouette ! C’était le bon vieux temps.

Depuis, les objets d’inquiétude se sont accumulés dans l’âme collective. Leur importance pour l’avenir du Québec devrait leur assurer une place de choix dans tous les programmes électoraux, à droite, à gauche, au centre.

L’inflation atteint des niveaux jamais vus en 40 ans et les possibilités de se loger dans un chez-soi adéquat se rétrécissent. Ce n’est pas encore comme à l’époque de Bonheur d’occasion, mais le tiers des ménages montréalais doivent consacrer 30 % ou plus de ce qu’ils gagnent à leur loyer. Acheter ? Selon Ratehub.ca, un comparateur de taux hypothécaires, 110 000 dollars de revenus sont nécessaires pour s’offrir une demeure au prix moyen dans la région de Montréal. Et encore, il faudra verser la moitié de son salaire dans l’hypothèque. Ça laisse peu de place au proverbial verre de vin du vendredi soir.

À cela s’ajoutent deux phénomènes qui, en quelques années, sont passés de l’état de concept à celui de réalité. Le derecho, cette manifestation météo qui a balayé le Québec en mai, les presque 50 °C de Lytton, en Colombie-Britannique, l’an dernier et les 34 journées caniculaires dans le sud du Québec à l’été 2020 annoncent ce que les changements climatiques nous réservent. En outre, d’ici huit ans, le nombre de têtes de 65 ans et plus augmentera de près d’un demi-million, l’équivalent de la population de Québec. Un défi de santé, d’urbanisme et, ça va de soi, budgétaire pour l’État.

Le chômage a longtemps été un cancer au Québec — le taux de sans-emplois n’est pratiquement jamais descendu sous les 8 % de 1976 à 2012. Après un plancher record de 3,9 % en avril, l’affaire devrait être réglée, non ? Cela a plutôt donné naissance à une pénurie de main-d’œuvre. Heures d’ouverture réduites, ruptures de services et fermetures d’entreprises faute de bras sont légion. En juin au Québec, quelque 271 000 postes attendaient leur prince vaillant.

Il y a aussi ces petites boules d’anxiété nationale perpétuelles : le français décline, foi du recensement de 2021. Et le Québec a beau s’afficher comme la société la plus égalitaire du continent, son système scolaire est l’un des moins équitables au Canada, ce qui a des conséquences néfastes pour la vie durant de trop d’élèves.

Atteindre des cibles de réduction des gaz à effet de serre et s’adapter aux changements climatiques ; faire face au vieillissement ; maîtriser les contrecoups de l’inflation ; lutter contre la crise de l’habitation ; permettre à tous les jeunes d’exploiter leur plein potentiel à l’école ; résorber la pénurie de main-d’œuvre ; assurer l’épanouissement du français dans la paix linguistique.

Voilà les sept travaux de l’Astérix québécois qui, selon L’actualité, devraient être au centre des débats de la présente campagne. Après les avoir cernés, notre équipe s’est livrée à l’exercice d’élaborer le programme électoral qui donnerait les moyens de les réaliser avec succès. Les solutions que vous trouverez dans ce dossier ne sont pas les plus spectaculaires ni les plus susceptibles de charmer les électeurs ; ce sont celles qui, d’après des experts de différents horizons, permettraient de s’attaquer le plus efficacement possible aux défis qui attendent le prochain gouvernement. À l’aube de ce scrutin général, nous espérons que ces idées nourriront vos réflexions et qu’elles inspireront vos aspirants représentants du peuple.

Cet article a été publié dans le numéro d’octobre 2022 de L’actualité.