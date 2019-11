Environnement : Justin Trudeau pourrait revoir des lois jugées trop contraignantes

OTTAWA — Le ton sur l’environnement est donné au lendemain de l’assermentation du nouveau conseil des ministres du gouvernement Trudeau.

Jim Carr, conseiller spécial du premier ministre pour les Prairies, estime qu’il y a une «ouverture» de la part de son gouvernement pour modifier les lois C-48 et C-69, qui compliqueraient l’exploitation des hydrocarbures. Adoptées à la dernière législature, ces deux lois sont venues resserrer les évaluations environnementales pour les grands projets énergétiques. Elles ont été critiquées tant par les conservateurs fédéraux que ceux des provinces, qui réclamaient leur retrait.

M. Carr, député libéral manitobain réélu en octobre, estime que c’est dans l’intérêt du Canada que l’Ouest canadien se porte bien. «On doit passer outre le sentiment d’aliénation, le sentiment que le plein potentiel n’est pas exploré et exploité dans la région, et c’est la tâche qui nous attend, a-t-il assuré jeudi matin. En passant, je perçois beaucoup de bonne volonté dans ce sens.»

La modification de ces lois pourrait donc venir apaiser la grogne dans ces régions affectées par l’effondrement des prix du pétrole, quitte à mécontenter les groupes environnementaux. M. Carr estime qu’il faudra trouver un équilibre entre les deux. «C’est notre travail, comme gouvernement fédéral, d’être un partenaire à part entière avec les provinces et les municipalités et les maires et les travailleurs de ces trois provinces (Alberta, Saskatchewan et Manitoba) de prendre avantage de leur plein potentiel», dit-il.

M. Carr, récemment diagnostiqué d’un cancer, a été nommé «représentant spécial» du premier ministre Trudeau pour les Prairies lors de l’assermentation du conseil des ministres, mercredi.

Le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, est de ceux qui exigent des modifications aux nouvelles lois fédérales, qui ont remanié le processus d’évaluation environnementale de grands projets comme les oléoducs et qui ont imposé une interdiction permanente aux pétroliers qui sillonnent la côte nord de la Colombie-Britannique.

Plus tôt ce mois-ci, la ministre fédérale Carla Qualtrough, députée libérale de la région de Vancouver, a déclaré que son gouvernement était prêt à faire beaucoup de concessions pour atténuer les angoisses dans le secteur pétrolier, mais pas à toucher à C-69.

Fragilité de l’unité nationale

Ces lois fédérales plus restrictives ont été notamment discutées jeudi matin lors d’une rencontre entre le premier ministre Justin Trudeau et le maire de Calgary, Naheed Nenshi. Jim Carr et la nouvelle ministre des Affaires intergouvernementales, Chrystia Freeland, assistaient aussi à cette réunion dans le bureau du premier ministre à Ottawa.

À l’issue de cette rencontre, M. Nenshi a déclaré que le premier ministre s’était montré ouvert à une «amélioration» de la loi, sans toutefois fournir plus de précisions. Le maire Nenshi a promis qu’il continuera «d’être une épine dans le pied» du gouvernement fédéral dans ce dossier.

Le maire de Calgary a aussi rappelé la fragilité de l’unité nationale et le fait que «des paroles et des pensées imprudentes», si elles n’étaient pas contrôlées, «pourraient facilement briser ce qui a pris des générations à bâtir».

«Ceux d’entre nous qui croient en la promesse de ce pays, qui croient en la promesse de la diversité, de l’inclusion et du pluralisme ici dans ce pays ont un réel travail à faire. Nous devons utiliser nos voix et nous devons utiliser nos actions pour revendiquer ce qui est le mieux pour ce pays», a-t-il dit.

Le maire de Vancouver, Kennedy Stewart, a lui aussi rencontré M. Trudeau jeudi matin. Il a déclaré que les deux hommes avaient concentré leur discussion sur la crise des opioïdes et les moyens d’y remédier.