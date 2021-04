Amir Attaran et les conditions gagnantes de la souveraineté

Une tempête politique majeure a traversé le Québec ces dernières semaines : la rhétorique exagérée d’un professeur de l’Université d’Ottawa, Amir Attaran, sur le racisme au Québec. Mais ce texte ne porte pas sur Amir Attaran. Pour les lecteurs qui, d’aventure, n’ont pas été exposés aux propos de ce professeur, rappelons qu’il a utilisé son compte Twitter pour qualifier le Québec de « nation défaillante » et « d’Alabama du Nord ». Il a dit que le premier ministre François Legault était un « suprémaciste blanc ». Il a précisé que lorsqu’il était personnellement en butte au racisme, le plus souvent, cela commençait par « bonjour ». Quand il est remis en question, Attaran n’en démord pas, il renchérit plutôt. Il ne fait pas de prisonniers et ne fait jamais dans la dentelle pour défendre son point de vue et se faire remarquer.

Des litres d’encre ont été utilisés pour parler d’Attaran au cours des 10 derniers jours. C’est vrai surtout au Québec, où il est presque devenu l’ennemi public numéro un. Les chroniques, textes d’opinion et lettres de lecteurs accusant Attaran d’être francophobe, québécophobe et même raciste pleuvent. Chaque média a couvert la controverse et ses conséquences. L’unanimité était frappante, même chez les politiciens québécois, qui évidemment se sont emparés de la question.

De toute évidence, Attaran a touché un nerf à vif : toute cette surenchère autour de ses propos démontre surtout que le Québec est sur une trajectoire qui pourrait l’amener à percuter le mur de l’incompréhension canadienne.

Il existe un fossé grandissant entre le multiculturalisme canadien et sa version québécoise, souvent appelée « interculturalisme ». Les deux partagent des valeurs communes, telles la liberté, l’égalité, la solidarité et la tolérance. Mais ils semblent conduire à des conclusions très différentes. Le débat sur le voile en est l’exemple parfait, les uns voulant interdire un vêtement au nom du féminisme, les autres voulant interdire l’interdiction, au nom du féminisme.

On peut expliquer cela par des différences culturelles, certes. Mais au-delà de cette analyse, trop souvent les définitions conceptuelles et la portée de ces définitions n’ont pas la même signification. Par exemple, la définition de « racism » en anglais est beaucoup plus précisément liée à la couleur de la peau, alors qu’en français, à la fois le Robert et le Larousse sont beaucoup plus vagues dans leur définition du « racisme ». Du coup, on ne parle pas de la même chose.

Cela conduit nécessairement à une incompréhension, à des malentendus et à une absence complète de dialogue. C’était évident lors du passage à Tout le monde en parle du chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, et du chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, dimanche dernier. Ils étaient ensemble, mais ils ne se parlaient pas. Pas de débat, pas de conversation. Ils auraient tout aussi bien pu être sur des planètes différentes que cela n’aurait rien changé.

Ce qui est clair, c’est que lorsque des individus décident de s’en prendre grossièrement à l’ensemble de la société québécoise, les Québécois réagissent fortement. À l’unisson. Même Québec solidaire, malgré un fort courant antiraciste et anticolonialiste, a appuyé une motion unanime de l’Assemblée nationale qui dénonçait « les fréquentes attaques haineuses, discriminatoires et francophobes dont fait l’objet la nation québécoise au sein du Canada, notamment à la lumière des récents événements survenus à l’Université d’Ottawa ».

Cela dit, on peut dénoncer le fait que le gouvernement de la Coalition Avenir Québec (CAQ) refuse de reconnaître le concept même de racisme systémique. La Loi sur la laïcité de l’État (projet de loi 21) visant à interdire les symboles religieux fait également face à des contestations judiciaires. À juste titre. Pourtant, elle bénéficie de l’appui de 65 % des Québécois. Si, malgré l’utilisation préventive de la disposition de dérogation par le gouvernement Legault, cette loi est invalidée par les tribunaux, les choses pourraient débouler rapidement. L’affaire Attaran démontre que la peau des Québécois n’est plus très épaisse.

Cela laisse beaucoup de marge de manœuvre à la CAQ.

Québec solidaire divise le vote souverainiste avec le Parti québécois, réduit à un tiers parti. Le Parti libéral, formation fédéraliste traditionnelle, est dans un creux historique, retranché dans ses bastions du West Island et de l’Outaouais. Les appuis à la souveraineté du Québec sont si faibles et les perspectives d’un référendum sont si éloignées que les sondeurs ont cessé de les mesurer régulièrement.

La CAQ a réussi à attirer les gens d’affaires francophones, les nationalistes mous, la classe moyenne des banlieues et j’en passe. Malgré un bilan pandémique épouvantable, le pire au Canada, François Legault demeure très populaire. Ses niveaux d’approbation personnelle, au sommet depuis un an, font rougir d’envie ses collègues des autres provinces. Les intentions de vote démontrent que le gouvernement Legault se dirige vers une autre majorité, encore plus forte. La coalition électorale de la CAQ est solide — et elle a de l’espace pour croître. Et pour amener le Québec ailleurs.

Dans l’entourage de Legault, on n’est pas mécontent des dérapages comme ceux d’Amir Attaran — ou du soutien qu’il a reçu en provenance de nombreux coins du ROC, à gauche comme à droite. Politiquement, « tout ce qui attise le nationalisme des Québécois semble bon [pour l’équipe Legault] », m’a-t-on dit. Le calcul est que la CAQ en récoltera les fruits. L’antagonisme demeure payant.

Voilà sans doute pourquoi Justin Trudeau, contrairement à son habitude, n’a pas tardé à réagir avec vigueur et à demander la fin du Québec-bashing. Quand Justin Trudeau se range du côté de François Legault et du Parti québécois sur les questions d’identité québécoise, vous savez que les choses sont devenues sérieuses.

Sérieuses au point où François Legault est dans une situation unique. L’étincelle des derniers jours a un potentiel explosif : aucun autre politicien depuis que Jacques Parizeau a amené le Québec à des poussières d’un Oui en 1995, ou même depuis le Robert Bourassa de l’après-Meech, alors que le soutien à la souveraineté était supérieur à 70 %, n’a été mieux placé que François Legault pour convaincre une majorité de Québécois que le Québec, en tant que nation et en tant que société, a tout essayé pour s’épanouir au sein du Canada et qu’il a atteint un point de non-retour.

À une autre époque, on aurait appelé ça les conditions gagnantes.

