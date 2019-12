Andrew Scheer, Coldplay et la trame sonore des derniers jours

(Pour ceux qui aiment la musique, la vie a quelque chose d’une longue trame sonore. Il y a de ces moments qui semblent, par hasard, coller parfaitement au répertoire d’un artiste ou d’un groupe. Voici une chronique musicale pour les amateurs de politique, de Coldplay et d’Andrew Scheer. Vous n’avez besoin d’avoir de l’intérêt que pour deux des trois éléments pour apprécier ce qui suit.)

Les derniers jours avaient été empreints de réflexion à Stornoway, la résidence officielle du chef de l’opposition à Ottawa. Depuis près de deux mois le chef conservateur, Andrew Scheer, était sous pression de la part de plusieurs députés, organisateurs, anciens candidats et membres du parti pour qu’il quitte ses fonctions.

Il y a près de trois semaines, le député Gérard Deltell était débarqué dans son bureau, avec un regard un peu triste malgré le sourire qu’il semble afficher en permanence au coin des lèvres. Ils s’étaient enfermés, seuls. Deltell, un poids lourd chez les conservateurs au Québec, lui avait conseillé de rendre les armes. D’arrêter de s’accrocher. Pour le bien du parti. Et de sa famille.

Il n’était pas seul à le penser. Et à lui dire.

Le vétéran député Ed Fast, de la Colombie-Britannique, ancien ministre de Stephen Harper, venait de refuser un poste de critique parce qu’il croyait qu’Andrew Scheer n’était plus l’homme de la situation.

Certains députés qui avaient menacé en novembre de quitter le caucus si le chef ne faisait pas le ménage dans sa garde rapprochée — Deltell n’était pas de ceux-là —réclamaient maintenant sa tête. Le départ précipité de son chef de cabinet, Marc-André Leclerc, de son directeur des communications, Brock Harrison, et de son directeur de campagne, Hamish Marshall, le 23 novembre, n’avait pas suffi à les apaiser. Un coup d’épée dans l’eau. Depuis, Andrew Scheer était davantage exposé à la critique, nu devant les attaques, plus personne n’étant en poste près de lui pour le défendre à l’interne.

La semaine dernière, de retour d’un périple de quelques heures en avion pour une activité partisane au pays, Andrew Scheer est allé voir son fils de 14 ans, Thomas, dans sa chambre à Stornoway. Dehors, une petite neige tombait sur la ville engourdie par le froid.

De la noirceur qui enveloppait la capitale se dégageait l’impression que le Canada entier se demandait ce qu’il ferait avant la pause des Fêtes. Resterait-il chef du Parti conservateur ? Il en a parlé longuement avec son fils.

EXTRAIT – Violet Hill

Was a long and dark December

From the rooftops I remember

There was snow

White snow Clearly I remember

From the windows they were watching

While we froze down below When the future’s architecture

By a carnival of idiots on show

You’d better lie low If you love me

Won’t you let me know?

Au fil de la conversation, Andrew Scheer se rend compte que son plus vieux a tellement vieilli depuis deux ans, soit depuis qu’il est devenu chef du parti. Il est plus grand. Plus fort. Plus mature. Bientôt, il pourrait être aussi grand que lui, qui fait tout de même six pieds et quatre pouces. Or, il ne l’a pas vu changer sous ses yeux, trop occupé à tenter de devenir le prochain premier ministre. Ça le frappe comme une tonne de briques.

Secoué, il descend au rez-de-chaussée. Sa femme, Jill, ne passe pas par quatre chemins : elle en a assez. Quand ça va bien, les sacrifices sont plus faciles à accepter. Mais quand ça va mal, pourquoi s’infliger ce calvaire de la pression populaire, des déplacements, des nuits loin de la maison? Elle veut l’avoir avec elle, avec eux, et panser les plaies de la campagne qui ne sont pas encore cicatrisées.

Oui, Scheer a obtenu plus de votes que Justin Trudeau le 21 octobre. Oui, le Parti libéral a été réduit à un gouvernement minoritaire. Ce n’est pas un désastre. Mais ce n’est pas ce dont il avait besoin pour rester en place. Il aime son parti, mais les troupes conservatrices ont cru à la victoire. Un peu trop pour passer facilement à autre chose. Et à la fin, Andrew Scheer a perdu.

Peut-être est-il temps de rentrer à la maison…

EXTRAIT – Fix You

When you try your best but you don’t succeed

When you get what you want but not what you need

When you feel so tired but you can’t sleep

Stuck in reverse When the tears come streaming down your face

‘Cause you lose something you can’t replace

When you love someone but it goes to waste

What could it be worse? Lights will guide you home

And ignite your bones

And I will try to fix you

Andrew Scheer est en politique depuis 2004. Il est devenu député de Regina-Qu’Appelle alors qu’il n’avait que 25 ans. Toute sa vie professionnelle est liée à la politique. Inévitablement, il y a ce vertige devant l’inconnu.

À qui en parler? À qui confier cette peur qui tenaille l’estomac? À qui demander conseil sur cette difficile décision à prendre?

Hamish Marshall est pour lui le frère qu’il n’a jamais eu. Son directeur de campagne en 2019 était aussi à la tête de sa course à la direction en 2017. Les deux se sont rencontrés en 2002, alors qu’ils étaient de jeunes adjoints ambitieux au service de Stephen Harper, alors chef de l’Alliance canadienne. Marshall prêtait main-forte à l’organisation sur le terrain, avec un œil sur les sondages, alors qu’Andrew Scheer s’activait aux communications internes : il répondait au courrier destiné au chef et aidait à organiser les activités du parti.

Il lui lâche un coup de fil.

EXTRAIT – Talk

Oh brother, I can’t, I can’t get through

I’ve been trying hard to reach you ’cause I don’ know what to do

Oh brother, I can’t believe it’s true

I’m so scared about the future, and I wanna talk to you

Oh, I wanna talk to you

Il n’y a rien de facile à quitter un poste qu’on a tant convoité. Un jour, le chef est au sommet. Le roi du mouvement conservateur canadien. Puis, soudainement, tout semble bien fragile. C’est la descente.

La chorale des membres et des députés qui chantait nos louanges en disant nous aimer, était-ce une chimère? Un mensonge? A-t-il confondu les dernières tapes dans le dos avec les bruits de la cavalerie qui souhaitaient sa peau, la fin de sa mission? La solitude du pouvoir pèse lourd. Est-ce que tout ça en vaut la peine?

Ces questions tournent en boucle lors d’une prière du soir à la maison, en début de semaine (Andrew Scheer est très croyant).

EXTRAIT – Viva La Vida

I used to rule the world

Seas would rise when I gave the word

Now in the morning, I sleep alone

Sweep the streets I used to own I used to roll the dice

Feel the fear in my enemy’s eyes

Listen as the crowd would sing

Now the old king is dead! Long live the king! One minute I held the key

Next the walls were closed on me

And I discovered that my castles stand

Upon pillars of salt and pillars of sand I hear Jerusalem bells are ringing

Roman Cavalry choirs are singing

Be my mirror, my sword and shield

My missionaries in a foreign field

For some reason I can’t explain

Once you go there was never, never a honest word

And that was when I ruled the world

Puis, comme c’est souvent le cas en politique, le temps semble soudainement s’accélérer.

L’ancien ministre de Stephen Harper, John Baird, qu’Andrew Scheer a mandaté pour faire l’autopsie de ce qui a mal tourné durant la campagne, termine ses consultations à travers le pays cette semaine. Son rapport n’est pas prêt, tant s’en faut, mais la plupart de ses conversations avec les organisateurs, les députés et les anciens candidats de l’Ontario, du Québec et des Maritimes se ressemblent : les communications du parti ont été terribles; le message a été mal calibré; la machine bleue longtemps plus performante que celle des rouges n’est plus à la hauteur; les courses serrées ont été mal identifiées; les sondages internes ont été déficients…

Puis, il y a le chef. Son style. Son leadership. Ses positions sociales mal expliquées et moins adaptées à certains coins du pays en 2019. John Baird l’a entendu. Souvent. Trop pour l’ignorer. À l’évidence, Andrew Scheer ne faisait pas partie de la solution, mais du problème.

John Baird doit lui dire clairement, en personne ou dans le rapport final. Au milieu de la confusion d’une fin de règne, mieux vaut lui en parler de vive voix.

EXTRAIT – Clocks

The lights go out and I can’t be saved

Tides that I tried to swim against

Have brought me down upon my knees

Oh I beg, I beg and plead, singing Come out of the things unsaid

Shoot an apple off my head and a

Trouble that can’t be named

A tiger’s waiting to be tamed, singing You are, you are Confusion that never stops

The closing walls and the ticking clocks gonna

Come back and take you home

I could not stop, that you now know, singing Come out upon my seas

Cursed missed opportunities am I

A part of the cure

Or am I part of the disease, singing You are, you are

You are, you are

Il y a un moment en politique, quand la pression ne fait que grimper, où la cocotte-minute menace de céder.

John Baird tourne autour des députés et des organisateurs qui se vident le cœur. Le fils d’Andrew Scheer et sa femme lui chuchotent de revenir à la maison. Sa garde rapprochée n’est plus rapprochée et elle ne peut plus rien pour lui.

Puis, mercredi soir, la rumeur se répand comme une trainée de poudre dans les rangs du caucus : le parti a versé une compensation au chef pour l’école privée de quatre de ses cinq enfants — la petite dernière, Mary, n’a pas encore l’âge scolaire. L’allocation de plusieurs milliers de dollars sert depuis 2017 à combler l’écart entre la facture de l’école privée à Regina et l’école privée catholique d’Ottawa, plus chère. Rien d’illégal, semble-t-il, puisque les factures ont été approuvées par le parti.

Mais voilà, bien des dirigeants du parti ne le savaient pas, y compris Stephen Harper, qui siège — pas mal à temps partiel, disons-le — sur l’exécutif du Fonds conservateur, qui contrôle la bourse du parti.

Pour un chef qui a fait campagne sur la transparence et l’honnêteté, et dont l’équipe conservatrice a joué à fond le scénario de la lutte entre la rockstar politique Justin Trudeau et Monsieur Tout-le-Monde Andrew Scheer, ça passe mal.

Il n’y a rien de facile en politique. Le chef ayant déjà un genou par terre, l’espoir de traverser cette mini-tempête interne est faible.

De plus, les organisateurs et stratèges ontariens du premier ministre Doug Ford, dont la plupart ont déjà servi sous Stephen Harper, montaient depuis quelques jours une campagne pour forcer Andrew Scheer à lâcher la direction du parti. Le congrès d’avril où devait se tenir un vote de confiance sur le leadership du chef ayant lieu à Toronto, ça n’augurait rien de bon…

Extrait – The Scientist

Running in circles, coming up tails

Heads on a science apart Nobody said it was easy

It’s such a shame for us to part

Nobody said it was easy

No one ever said it would be this hard

Oh take me back to the start

La décision de partir a été annoncée jeudi 12 décembre au matin, lors d’une réunion spéciale du caucus à Ottawa. C’est un Andrew Scheer très émotif qui a affirmé à ses troupes qu’il quittait la barre du parti, pour son bien, celui de sa famille, et celui de la formation qu’il aime temps.

Il allait toutefois rester dans les parages comme chef par intérim et chef de l’opposition officielle à la Chambre des communes. «Ce fut une belle aventure, leur a-t-il dit calmement. La plus extraordinaire de ma vie. Je reste un conservateur. Et je suis fier de l’être. Mais je vais maintenant prendre du temps pour moi et ma famille.»

EXTRAIT – Parachutes

I’ll be round

I’ll be loving you always

Always Here I am and I’ll take my time

Here I am and I’ll wait in line always

Always

…

La toune cachée

Andrew Scheer écoute beaucoup de musique dans la vie, mais peu de Coldplay en réalité. Il est un amateur de plusieurs styles, mais surtout de country, Saskatchewan oblige.

Dans l’autobus de tournée du chef lors de la dernière campagne électorale, quand la route était longue et que l’ennui gagnait la caravane qui filait entre champs et forêts, c’est John Denver qui accompagnait Andrew Scheer et sa garde rapprochée.

Il m’a semblé qu’il était approprié de terminer cette chronique politique musicale avec la chanson qui était la leur, et qui se prête bien aux circonstances d’un retour à la maison pour Andrew Scheer.

EXTRAIT – Take me Home de John Denver

The radio reminds me of my home far away

Driving down the road, I get a feeling

That I should have been home yesterday, yesterday Country roads, take me home

To the place I belong

West Virginia, mountain mama

Take me home, country roads Country roads, take me home

To the place I belong

West Virginia, mountain mama

Take me home, country roads Take me home, down country roads

Take me home, down country roads

(Merci à Coldplay pour l’inspiration et à John Denver pour la chute du texte. N’hésitez pas à acheter la musique de vos artistes.)