Apprendre à vivre avec le virus. Oui, mais comment ?

Yan Plante est vice-président à l’agence de relations publiques TACT. Il est un ex-stratège conservateur ayant conseillé l’ancien premier ministre Stephen Harper lors de trois élections. Comptant près de 15 ans d’expérience en politique, il a également été chef de cabinet de l’ex-ministre Denis Lebel.

Depuis quelques mois, des politiciens d’ici et de partout dans le monde nous préviennent qu’il faudra apprendre à vivre avec la COVID. Soit, encore devraient-ils décrire ce qu’ils entendent par cela. Très peu l’ont fait. Il est pourtant crucial pour les citoyens que les gouvernements et les partis d’opposition nous donnent leur définition de « vivre avec le virus » et qu’ils nous expliquent comment ils prévoient l’appliquer au cours des prochains mois.

Jusqu’à maintenant, on ne le sait pas. Les gouvernements ressortent sans cesse la recette 2020 prévaccin. On ne peut pas non plus accepter comme société qu’ils limitent constamment les libertés individuelles, empêchent la population de faire du sport ou encore retardent des interventions chirurgicales pour un cancer à cause d’un système de santé incapable de fournir les services à la hauteur de ce qu’il coûte.

Que veut donc dire l’expression « vivre avec le virus » ? Mon hypothèse est qu’il existe autant de définitions qu’il y a d’individus. Pour la tester, j’ai consulté informellement diverses personnes dans les dernières semaines, leur demandant comment elles concevaient cette notion. J’ai ratissé large : élus et conseillers politiques de différents partis, médecins, travailleurs de la santé, avocats, ingénieurs, universitaires, consultants, enseignants, jeunes et moins jeunes, femmes et hommes… J’ai pris soin de questionner des gens hors du Québec, notamment en Colombie-Britannique, en Alberta et aux États-Unis. Ce sont toutes des personnes intelligentes pour qui j’ai de l’estime, elles sont vaccinées et respectent les consignes sanitaires.

La conclusion ? Impossible de dégager une définition précise. Mais il y a tout de même certains points de recoupement — assez pour que je trace à grands traits trois catégories (l’exercice n’est pas scientifique, mais il s’appuie sur une bonne consultation) :

Les exaspérés. Ils souhaitent un retour à la vie de 2019 en laissant, à partir de maintenant, la loi de la nature décider de ce qui va se passer. Comme avec les autres virus auxquels les humains font face depuis toujours. Tout au plus, ils accepteraient certaines mesures, telles que les masques dans certains endroits publics. Mais pour le reste, ils ne veulent plus se faire dicter quoi que ce soit par les gouvernements en ce qui concerne l’épidémie. Nous disposons maintenant de vaccins, de tests rapides et bientôt de médicaments contre la COVID — c’est assez, pensent-ils, pour composer avec le risque que représenterait un relâchement complet des restrictions en place. Nous connaissons les mesures de distanciation et nous avons une bonne idée du comportement du virus. Le télétravail n’est pas près de disparaître, car il est bénéfique pour l’environnement, l’économie, et il favorise une meilleure qualité de vie.

Les résignés. Dans ce grand groupe, on trouve des gens d’avis que nos libertés individuelles seront limitées encore longtemps. Ils sont inquiets et anxieux face au virus. Ils croient qu’il faut se faire à l’idée qu’il y aura des confinements ponctuels, que les rassemblements modestes sont devenus la norme et que nous devrons nous faire vacciner chaque année. Il faudra se satisfaire de ce que l’on a et apprendre à voir le positif dans toutes les situations. Selon eux, les gouvernements sont mieux placés que les individus pour gérer la pandémie. Il faut ce qu’il faut. S’adapter à l’imprévisible est essentiel.

Les nuancés. Ils sont d’accord avec les exaspérés sur certains points, mais ils ne sont pas aussi pessimistes que les résignés. Ils croient que le retour à la vie de 2019 ne se fera jamais complètement, qu’il y a une nouvelle normalité. Ils voient une similitude avec le 11 septembre 2001, qui a eu de grosses répercussions sur la société, sans pour autant tout changer non plus. Ils souhaitent la levée de la plupart des restrictions dès maintenant, ou tout de suite après la vague actuelle. Mais ils croient qu’il faudra se servir longtemps d’un passeport vaccinal pour accéder à nos activités, que le port du masque demeurera obligatoire en public, tout comme la distanciation physique. Cependant, ils espèrent que l’optique des gouvernements sera aussi axée sur la responsabilisation des citoyens. Un élu bien connu m’a donné l’exemple des restaurants qui appliqueront des dispositions sanitaires de première ligne par eux-mêmes. « Un restaurant qui ne prendra pas les mesures nécessaires pour rassurer ses clients va en perdre une grande partie. »

Un système qui pose problème

Cela dit, les trois groupes se rejoignent sur un point : le système de santé actuel est à la base des problèmes. Il doit devenir plus agile, plutôt que de rester fragile.

Plusieurs personnes — dont moi — croient que les gouvernements devront mieux planifier l’approvisionnement en matériel médical et augmenter la capacité hospitalière. Il faudra fournir à la population les outils pour dépister la COVID et pour ralentir elle-même la propagation du virus, des tests rapides par exemple.

Il me semble évident qu’on ne doit plus se retrouver devant un stock limité de tests rapides ou avec des écoles dont on doute de la ventilation. Après deux ans, nous ne devrions plus débattre de l’utilisation de certains types de masques ni être en retard dans l’administration des troisièmes doses.

Le seau du système de santé fuit

Dès que la vague Omicron sera maîtrisée, il sera donc impératif d’avoir une conversation d’adultes pour pouvoir entreprendre des réformes importantes du système de santé public canadien. Sa fragilité déjà soupçonnée a été mise au grand jour depuis 2020.

Et je réponds tout de suite aux gens qui soutiendront que ce n’est qu’une question de financement ou de transferts fédéraux : ça ne peut pas n’être que cela. Il est inutile de continuer à verser indéfiniment de l’eau dans un seau plein de trous. Il vient un temps où la logique devrait faire prendre conscience qu’il faut colmater les brèches ou remplacer le seau avant de recommencer à le remplir.

Je sais qu’il n’y a pas de solution simple à un problème aussi compliqué. Mais cela ne doit pas être une raison pour éviter de s’y pencher une fois pour toutes. Il faudra également ajouter au débat une analyse objective de la pertinence d’une plus grande présence du secteur privé en santé : le sujet paraît tabou, mais il s’impose.

Apprendre à vivre avec le virus risque bien d’être l’un des défis les plus importants des prochains mois, sinon des prochaines années. C’est pourquoi nos dirigeants politiques ne peuvent plus s’en tirer en lançant en l’air une expression qui, visiblement, ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Ils ont une obligation d’explication.

Et si ça vous intéresse, je me situe quelque part entre les exaspérés et les nuancés. Et vous ?