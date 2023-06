Après ChatGPT, voici l’interface cerveau-ordinateur

Vice-président de l’agence de relations publiques TACT, Pascal Mailhot a gravité dans les hautes sphères comme conseiller politique au cabinet du premier ministre du Québec successivement pour Lucien Bouchard, Bernard Landry et François Legault. Il a aussi occupé différents postes de cadre supérieur dans le réseau de la santé, notamment à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont à titre de porte-parole.

Redonner aux paraplégiques une mobilité, rendre la parole aux personnes muettes, mais aussi écouter de la musique, envoyer un texto ou consulter ChatGPT… par la pensée. Tout cela grâce à une puce implantée dans le crâne permettant de lier le cerveau à un ordinateur. En ce moment, certains des meilleurs scientifiques de la planète travaillent au développement de prouesses médicales et technologiques.

Pour les gouvernements et les États, le temps commence à presser pour encadrer cette déferlante d’innovations, qui entraîneront de profonds changements dans de nombreux champs de l’activité humaine.

Une Fitbit dans la tête

Fondée par Elon Musk, l’homme à la vision et aux ambitions sans limites, l’entreprise Neuralink tente depuis 2016 de mettre au point un implant cérébral qui transmettrait des données par la pensée via une connexion de type Bluetooth ou wifi. De la taille d’une petite pièce de monnaie, l’appareil fonctionne avec des électrodes implantées dans la région du cerveau qui contrôle les mouvements. Ces électrodes transmettent les signaux neuronaux vers une interface liée à un système informatique.

« Nous visons à concevoir une interface cerveau-ordinateur entièrement implantable et cosmétiquement invisible pour vous permettre de contrôler un ordinateur ou un appareil mobile où que vous alliez », peut-on lire sur le site Web de Neuralink.

« C’est comme une Fitbit dans votre crâne », illustre le PDG de Tesla et de SpaceX. Mais l’entrepreneur le plus riche au monde tient à nous rassurer : le but premier de cette fusion du corps humain et de la technologie est d’aider les personnes handicapées ou de mieux traiter des maladies comme le parkinson.

Par exemple, les personnes paraplégiques ou à mobilité réduite pourront faire fonctionner un appareil numérique par l’esprit ou récupérer une capacité de mouvement par l’intermédiaire d’applications de robotique.

Fascinant, comme dirait Charles Tisseyre !

Prenons les patients souffrant du syndrome d’enfermement. Comme illustré dans le film Le scaphandre et le papillon, avec l’actrice québécoise Marie-Josée Croze (et tiré d’une autobiographie éponyme), ceux-ci ne peuvent s’exprimer que par le mouvement des yeux pour épeler très lentement des mots. « Pourtant, souligne le neuroscientifique Eddie Chang dans un article du journal Le Devoir, la capacité de s’exprimer est toujours présente dans leur cerveau. Nous avons juste besoin de la technologie pour leur permettre de s’en servir de manière fluide. »

La prothèse mise au point par Elon Musk pourrait permettre un tel exploit.

Des volontaires ?

Déjà de nombreux tests concluants ont été menés sur des souris, cochons et chimpanzés — l’un d’eux a même réussi à jouer par la pensée au classique jeu vidéo Pong. L’entreprise a annoncé le 25 mai dernier sur Twitter avoir enfin obtenu l’accord des autorités sanitaires américaines pour commencer des essais sur des humains.

On parle d’une opération mineure ne nécessitant aucune hospitalisation et ne laissant qu’une légère cicatrice cachée par les cheveux.

Mais tout ce que touche Elon Musk ne se transforme pas toujours en or. Les premiers tests sur des personnes souffrant de lésions médullaires graves comme les tétraplégiques ont été constamment reportés en raison de diverses plaintes concernant la maltraitance animale et le non-respect de règles de laboratoire ou autres normes de sécurité jugées majeures, par exemple la recharge des électrodes. Manifestement, cette technologie n’est peut-être pas encore tout à fait au point !



Reste que la course pour connecter l’esprit humain à l’intelligence artificielle est déjà bien engagée. Une équipe de chercheurs californiens financée par le géant Facebook a réussi à décoder par des algorithmes l’activité des neurones du cerveau. Autrement dit, on serait maintenant presque capable de traduire la pensée en mots avec des capteurs collés aux tempes. D’autres projets, par exemple celui de l’entreprise Synchron, sont aussi en concurrence pour parvenir à assurer une liaison directe entre le cerveau et un ordinateur.

Innovation responsable

Dans le cas de Neuralink, même si la vocation première de l’entreprise est médicale, on comprend vite que les implications d’une telle innovation vont au-delà de l’objectif de santé lorsque son PDG évoque lui-même la possibilité de conduire une Tesla par la pensée !

Voilà matière à inquiétude non seulement pour la communauté scientifique, mais aussi pour la classe politique. Des questions majeures touchent la protection du corps humain et des données liées à l’intimité de la pensée. Qui aura accès aux données relatives à l’activité cérébrale des personnes ayant une puce implantée dans le cerveau ? Qui pourra contrôler ces informations ? Qu’adviendra-t-il en cas de faillite de l’entreprise ou de rachat par des intérêts étrangers ? Ces interrogations et bien d’autres suscitent étonnamment peu de débats dans l’espace public, alors que les enjeux concernant l’accélération du développement de l’intelligence artificielle soulèvent les passions.

En juin 2022, le gouvernement Trudeau a déposé le projet de loi C-27 sur l’intelligence artificielle (IA) et les données. Très bientôt, la conception, le développement et l’utilisation de systèmes d’IA seront donc soumis à un cadre réglementaire. Les entreprises responsables de systèmes d’IA devront endiguer les risques de préjudices ou de dommages causés par exemple par des résultats biaisés ou de la fraude. L’Union européenne a présenté une législation semblable. D’autres pays vont certainement emboîter le pas.

À l’image de l’IA, le rythme auquel les interfaces cerveau-ordinateur se développent exigera tout autant la mise en place de cadres juridiques au niveau national que de normes à l’échelle internationale.

Et pour cause : pouvoir ajouter à son cerveau une puissance informatique provoquera nécessairement de nombreux bouleversements. Cette « cyborgisation » de l’humain nous plonge dans un avenir plein d’incertitudes. Comment cohabitera la part humaine « traditionnelle » avec les personnes qui auront bénéficié de facultés synthétiquement améliorées ? Aimeriez-vous avoir un collègue de travail cyborg ? Imaginez Gilles se pointant au bureau lundi avec son café, soudain capable de parler toutes les langues de la terre !

L’ère posthumaine dans laquelle nous entrons a de quoi faire frémir.