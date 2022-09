Au-delà d’Éric Duhaime

Les temps sont durs, c’est devenu cliché de le dire. Partout on constate de l’impatience, on entend des insultes qui parfois se transforment en menaces, plus rarement en agressions.

Même la violence a pris un tour inusité : à Montréal, à Laval, ça se tire dessus à toute heure et en tout lieu, dans des quartiers résidentiels comme dans des endroits achalandés. Voyons-y la pointe de l’iceberg d’une tension qui traverse toute la société.

Cette tension-là n’a rien de spontané. Elle est le fruit de décennies de grands bouleversements économiques et sociaux qui ont brassé les populations.

Ce sont là les effets d’une mondialisation qui a privé les gouvernements de marge de manœuvre (l’austérité, ça vous dit quelque chose ?) et qui a transformé les riches en très très riches. Pendant ce temps, la classe moyenne et encore davantage celle des démunis se sont vues peu à peu socialement déclassées. La glissade n’est même pas terminée.

Entre l’élite économique, les bobos qui arrivent toujours à avoir la vie cool, et les nouvelles querelles identitaires qui se ramènent à des combats de lettres (le « mot en n » ou toute la nomenclature des choix sexuels !), bien des gens se sentent perdus, et surtout peu écoutés.

La COVID a empiré ces clivages. Un virus inconnu, une société qui ferme tout du jour au lendemain, un isolement strictement imposé à des gens — âgés ou malades — qui avaient au contraire grand besoin de soutien, la mort dans la solitude… Et l’injonction d’être solidaire sans se plaindre ! La joie, sur les réseaux sociaux, de se vanter de faire son pain ou de dévorer compulsivement des séries sur Netflix, histoire de garder le moral ! Mais une grande partie de la population ne vivait pas du tout cette réalité : elle souffrait au quotidien et n’avait nulle part pour se faire entendre. Si les contraintes dues à la pandémie s’expliquaient, c’était aussi la porte ouverte à des situations explosives.

On a vu jusqu’où ç’a été : des manifestations hargneuses, l’occupation de la colline du Parlement à Ottawa, la multiplication des menaces envers les élus et les journalistes… Et des gestes encore plus dangereux, comme l’ont vécu ces derniers jours les députés libéraux Marwah Rizqy, victime de harcèlement criminel, et Enrico Ciccone, dont le bureau a été saccagé et cambriolé.

L’erreur serait toutefois de réduire la colère qui gronde à ces dérapages inacceptables. Or, en reprochant au chef conservateur Éric Duhaime de vouloir « faire entrer la grogne » au parlement, Marwah Rizqy glisse dans cet amalgame.

Que faudrait-il faire des gens mécontents : les laisser suivre des complotistes avérés, les cantonner à bloquer les rues, les abandonner à leurs cercles fermés sur les réseaux sociaux ? Ne vaut-il pas mieux qu’une formation politique s’avance pour être leur porte-voix, comme le prétend le Parti conservateur du Québec ?

De ce fait, le PCQ est tenu de respecter le code implicite de bonne conduite qui marque toujours notre vie politique, voire les règles parlementaires s’il arrive à faire élire des députés. Tant qu’il ne cultive pas la haine, un parti peut fort bien se donner pour mission de faire entendre l’exaspération, voire la colère qui circule.

Est-ce qu’Éric Duhaime attise le feu d’une situation déjà bouillonnante ? C’est un polémiste et un populiste dont on peut certainement contester les propositions politiques. Mais il n’est pas Donald Trump qui appelle à tout renverser. Il n’est pas non plus Pierre Poilievre qui n’a de cesse de remettre en cause les institutions, qui s’affiche sans problème avec des extrémistes, qui refuse tout contact avec les médias traditionnels et qui n’a même pas eu la décence de serrer la main de ses concurrents dans la course à la chefferie du Parti conservateur du Canada.

Non seulement M. Duhaime ne va pas jusque-là, mais cette semaine, comme les autres chefs, il a rapidement condamné « toute forme de violence » en réaction à ce qu’ont vécu les deux élus libéraux. Et il a réitéré ce message sur les réseaux sociaux.

Pas assez fermement, lui a-t-on reproché. Les électeurs, sonnés tout autant que les élus par la situation actuelle, jugeront. Mais peut-on sérieusement croire que les enragés, minoritaires dans notre société, n’attendent qu’un mot de M. Duhaime pour se calmer ? Ou que si Éric Duhaime n’était pas en politique, le climat serait différent ?

À viser un leader, on omet par ailleurs de se pencher sur notre manière de composer avec la violence. Les policiers semblent sensibilisés au nouveau poids qui pèse sur les personnalités publiques, mais le système judiciaire l’est-il ? Il est quand même troublant de constater que l’homme qui a été arrêté pour ses graves menaces envers Marwah Rizqy a ensuite été libéré sous condition par un juge, avec l’ordre d’aller consulter un médecin dans les cinq jours. Autant dire qu’on l’a relâché avec insouciance dans la nature.

Car quel soutien cet individu visiblement perturbé peut-il trouver alors que les soins en santé mentale sont inaccessibles, exemple parmi d’autres de services sociaux en déroute ? Y a-t-il même quelqu’un à ses côtés ? Les reportages qui lui sont consacrés font plutôt voir un homme bien seul.

C’est là une autre manière de faire peu de cas de la réalité bien terre à terre que vivent ceux qu’on entend seulement lorsqu’ils dérapent.

Les temps sont durs aussi parce qu’on ne tient pas compte de tout ce qui va mal.