Blackface de Trudeau : 76 % des Canadiens prêts à tourner la page

À quel point la controverse sur les agissements passés et les déguisements de Justin Trudeau va-t-elle influencer le vote des Canadiens ? La poussière commence à retomber et il est encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives. Mais nous avons des débuts de réponses.

L’image de Justin Trudeau a été clairement touchée, mais si on se fie aux coups de sonde réalisés après la publication des photos, ça ne semble pas avoir coulé la campagne libérale. La maison de sondage Recherche Mainstreet a mesuré une baisse des appuis au PLC de 2,9 % à l’échelle du pays. La société Abacus Data, ce matin, montre un fléchissement d’un point des libéraux au pays, ce qui n’est pas statistiquement significatif. Dans le cas de Nanos, l’avance des conservateurs sur les libéraux a même fondu de 5 à 1 % pendant la controverse.

Il n’est pas inhabituel que les sondeurs n’affichent pas des résultats identiques, mais ce qu’il faut retenir, c’est qu’il n’y a pas, pour l’instant, de variations majeures dans les intentions de vote. Pas de chute de cinq ou dix points. On reste dans la marge d’erreur. Ce sera à suivre dans les prochains jours.

Est-ce étonnant? Pas si on considère les chiffres d’Abacus Data, qui a creusé davantage les effets de la controverse.

D’abord, l’épisode blackface de la campagne a atteint tout le pays. Pas moins de 87 % des Canadiens en ont entendu parler. À peine 13 % ne savent pas de quoi il en retourne et l’on peut parier que cette tranche peu informée de l’électorat n’ira probablement pas voter en grand nombre.

Parmi ceux qui sont au courant de la controverse, 42 % affirment que ces photos ne les dérangent pas du tout, 34 % soutiennent que ça les dérange, mais acceptent les excuses de Justin Trudeau et sont prêts à passer à autre chose, et 24 % des électeurs jugent que le comportement passé de Justin Trudeau est inacceptable, offensant, et accentue l’impression négative qu’ils ont du chef libéral.



En tout, c’est donc 76 % des Canadiens qui affirment être prêts à passer l’éponge ou qui acceptent les excuses de Trudeau. Dans le cas des 24 % restants, le sondage Abacus montre que les deux tiers de ces répondants sont des électeurs qui votent déjà pour le Parti conservateur.



Parmi les minorités visibles, la proportion d’électeurs qui se disent indifférents à la controverse ou qui acceptent les excuses de Justin Trudeau et sont prêts à passer à autre chose grimpe à 80 %.



Prenons ensuite le groupe d’un électeur sur quatre qui juge les agissements de Trudeau inacceptables et inexcusables. À l’intérieur de ce 24 %, seulement la moitié (12 %) des électeurs affirment que cette controverse peut influencer leur vote.

Dans cette tranche de 12 %, lorsque le sondeur leur a demandé s’ils préféreraient un gouvernement libéral ou conservateur le soir du 21 octobre, la majorité (57 %) souhaiterait que ce soit un gouvernement dirigé par Justin Trudeau qui l’emporte. Dans une course à deux très serrée, le chef du PLC peut donc espérer rapatrier une portion de ces déçus.

L’image de Justin Trudeau a souffert de cette controverse, puisque Abacus a mesuré une baisse de quatre points des impressions positives du chef libéral et une hausse de trois points des impressions négatives. Une variation de sept points. Près de 49 % des Canadiens ont une impression négative de Trudeau et 31 % ont une impression positive. S’ils persistent, ces chiffres devraient inquiéter la campagne libérale. Le risque que des libéraux déçus restent à la maison le jour du vote augmente à mesure que Justin Trudeau paraît moins emballant.

Mais là encore, la controverse n’a pas eu un impact démesuré comparativement aux autres chefs. Pendant la dernière semaine, tous les autres chefs ont également subi une baisse d’appréciation personnelle. Les images d’Andrew Scheer (-4 points), de Jagmeet Singh (-5 points) et d’Elizabeth May (-9 points) se sont détériorées. Personne ne semble très inspirant pour l’instant aux yeux des électeurs. Il faut dire qu’il reste encore un mois à la campagne et trois débats des chefs.

Une donnée du sondage Abacus méritera d’être suivie d’ici la fin de la campagne : celle sur la préférence des électeurs quant à la couleur du gouvernement dans les provinces les plus importantes en nombre de sièges. Si la course demeure serrée jusqu’à la fin, bien des gens pourraient vouloir voter stratégiquement pour barrer la route à un parti.

Or, en Colombie-Britannique (58 %), en Ontario (55 %) et au Québec (56 %), les électeurs souhaitent un gouvernement libéral, plutôt que conservateur.

Le sondage Abacus Data a été mené en ligne du 18 au 22 septembre — la controverse sur le blackface a éclaté le 18 — auprès de 1929 Canadiens représentatifs de la population. Un échantillon aléatoire de cette taille aurait une marge d’erreur de 2,3 % 19 fois sur 20.