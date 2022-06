Blanchet à la rescousse du PQ ?

Dominic Vallières a, pendant plus de 10 ans, occupé les postes d’attaché de presse, de porte-parole, de rédacteur de discours et de directeur des communications auprès d’élus de l’Assemblée nationale et des Communes (Parti québécois, Bloc québécois, Coalition Avenir Québec). Il est directeur chez TACT et s’exprime quotidiennement comme analyste politique à QUB radio.

Il flotte des relents de 2015 autour du Parti québécois. Je parle de ce moment où le chef du Bloc québécois, Mario Beaulieu, a constaté qu’il dirigeait sa formation vers un mur, et qu’il ferait mieux de céder sa place pour éviter un naufrage.

À l’époque, quelques semaines avant le début de la campagne fédérale, l’appui au Bloc stagnait autour de 13 % dans les sondages. On évoquait une possibilité de faire élire de zéro à cinq députés. Des chroniques nécrologiques se préparaient, n’attendant que le jour du vote pour être publiées.

Mario Beaulieu avait été élu chef par les membres en 2014 et était apprécié de ceux-ci. Le problème, c’est qu’il ne parvenait pas à traverser le mur de l’indifférence. Et il le savait. D’où cette audacieuse décision, à la mi-juin, de démissionner en faveur de… Gilles Duceppe. Un homme avec une très forte notoriété, un campaigner aguerri malgré l’échec de la campagne fédérale de 2011. Grâce à ce coup de théâtre, le Bloc pouvait recommencer à croire en ses chances et espérait faire élire une dizaine de députés, six de plus que ce qu’il restait à la dissolution de la Chambre. C’est ce qui est arrivé au final, avec près de 20 % des suffrages au Québec.

Je n’ai aucune idée de ce que s’est dit Mario Beaulieu en son for intérieur avant de prendre cette décision. Peut-être ne voulait-il pas être le dernier chef de son parti ? Peut-être souhaitait-il favoriser au maximum l’entrée des candidats bloquistes aux Communes ? La réponse lui appartient. Je sais une chose, par contre : il a été animé du sens du devoir envers son parti quand il a décidé de laisser sa place. Aujourd’hui, il entame son troisième mandat, et tant les militants que ses collègues savent ce que le Bloc lui doit.

Revenons au Parti québécois, qui est lui aussi à quelques mois des élections, avec un appui autour de 10 % (les agrégateurs de sondages, comme celui de mon collègue Philippe J. Fournier, parlent d’une seule circonscription sûre, celle de Pascal Bérubé). Autre parallèle : Paul St-Pierre Plamondon a lui aussi été le choix des membres et il est apprécié de ceux-ci. On doit également reconnaître que, malgré toutes ses qualités, il laisse l’électorat très indifférent.

Vous me voyez venir…

Je ne dis pas qu’il doit absolument céder sa place, mais il doit à tout le moins envisager cette possibilité. Le PQ, actuellement, se dirige vers le pire score électoral de son histoire. Pour avoir accompagné de nombreux chefs et ministres, je sais qu’on se dit souvent qu’on est à quelques jours où tout va se mettre à bien aller. Que la puck va bientôt, très bientôt, rouler de notre bord. Or, c’est rarement le cas. Il est très difficile de casser une spirale, qui dans ce cas-ci s’est transformée en vrille.

Je constate toutefois — et je suis loin d’être le seul, puisqu’on dit que l’option fait l’objet de sondages en ce moment — que, depuis quelques semaines, un élu appuie sans relâche le Parti québécois. Il est de toutes les batailles, dans Marie-Victorin comme sur Twitter, afin d’exhorter les péquistes à combattre. Il houspille tous ceux qui disent du mal du PQ. Il est connu, a traversé deux campagnes électorales comme chef et a refait d’un parti moribond une force politique incontournable au Québec. Lors du récent Conseil national du PQ, sur la scène, pour bien marquer la différence avec certains de ses anciens collègues, il a aussi affirmé clairement : « Je suis péquiste. »

Vous l’aurez reconnu, je parle d’Yves-François Blanchet.

S’il faisait le saut au Parti québécois, ce serait une riposte éclatante au passage de Bernard Drainville à la Coalition Avenir Québec.

Dans les points de presse de la dernière semaine, j’ai vu un Paul St-Pierre Plamondon tantôt ému, tantôt combatif. Beaucoup de chroniqueurs ont salué son courage alors que le PQ était reconnu comme quantité négligeable par un ancien chef, Lucien Bouchard, qui multipliait les critiques cinglantes.

Je ne sais pas ce qui trotte dans la tête de Paul St-Pierre Plamondon. Je sais cependant que tous les chefs doutent. Jean-François Lisée a admis avoir songé à céder sa place à Véronique Hivon en 2018. Yves-François Blanchet doit bien sentir qu’il est perçu comme un recours possible. Par sens du devoir, il devrait envisager de revenir à ses anciennes amours. En relisant les textes sur le retour de M. Duceppe en 2015, j’ai été frappé par un passage d’un article de L’actualité : « Ce qui change avec Duceppe, c’est le nombre de circonscriptions où le candidat bloquiste est dans la course. » Je parie que bien des péquistes aimeraient lire une telle phrase, quelques semaines avant la campagne à venir.

Les options sont peu nombreuses. Une grosse pointure comme candidat ? Ça ne semble pas être le cas jusqu’à présent. Passer les rênes à Pascal Bérubé ? Il est connu, aimé et a l’avantage de venir de l’interne. Il pourrait donc faire avaler la pilule plus facilement aux membres — fort probablement pas consultés, si on veut agir rapidement —, mais a l’inconvénient de n’avoir pas mené de parti en campagne, contrairement à Blanchet. Il reste l’option d’une proposition qui réussirait à faire débat pendant des semaines et replacerait le PQ un peu plus près du centre du jeu.

Quoi qu’il en soit, il faudra bientôt trancher. Je vois très bien Blanchet relever le gant, mais ce n’est pas moi qui décide. C’est Paul St-Pierre Plamondon.