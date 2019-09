Bloquistes et libéraux profitent de la baisse du NPD

Voilà des mois que nous observons une érosion graduelle du NDP, pas seulement au Québec, mais partout au Canada. Le parti de Jagmeet Singh, qui avait obtenu près de 20 % des suffrages au Canada en 2015 sous la gouverne de Thomas Mulcair, se voit glisser une fois de plus dans les intentions de vote et semble en péril de sombrer aussi dans les projections de sièges.

Nous ajoutons au modèle cette semaine trois sondages fédéraux:

D’abord, l’Institut Angus Reid (ARI) a publié tôt la semaine dernière ses chiffres de mois d’août et mesure un resserrement significatif des intentions de vote entre les deux principaux partis : conservateurs, 36 %, et libéraux, 32 %. Au printemps dernier, au coeur de la saga SNC-Lavalin, ARI accordait une avance de 13 points au parti d’Andrew Scheer ;

Samedi, un sondage Léger/Journal de Montréal indiquait que les libéraux (34 %) avaient rattrapé les conservateurs (33 %) dans les intentions de vote au pays. Selon Léger, le Parti libéral du Canada (PLC) serait en avance dans les provinces de l’Atlantique, au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique. Hypothétiquement, avec de tels chiffres dans les urnes en octobre, le PLC remporterait au moins une victoire minoritaire ;

Finalement, la firme a EKOS publié ses derniers résultats sur le blogue 338Canada. Selon EKOS, les libéraux auraient grimpé au cours du mois d’août et se situeraient à 37 % au pays — quatre points devant les conservateurs. La donnée la plus étonnante de ce sondage est celle du NPD, que EKOS estime à seulement 7 % au pays. Ce niveau de support est anormalement bas, alors il s’agit sans doute d’une donnée aberrante, mais ce n’est pas comme si Léger (12 %) et ARI (14 %) avaient détecté une hausse des néo-démocrates non plus.

Nous ajoutons ces sondages au modèle fédéral Qc125. Voici les projections du vote populaire au Canada :



Sur le graphique ci-dessus, les bandes colorées représentent les intervalles de confiance de 95 % et les points noirs, les résultats des derniers sondages [AR: Angus Reid; LE: Léger; EK: EKOS].

Les libéraux et conservateurs sont essentiellement à égalité au Canada à 34 % d’appui chacun. Toutefois, comme nous le verrons plus bas, la forte concentration du vote conservateur en Alberta et dans les Prairies se traduit en un vote beaucoup moins efficace pour le Parti conservateur du Canada (PCC). Avec de tels chiffres, les libéraux seraient favoris pour l’emporter.

Le NPD glisse à une moyenne de 13,2 % et les verts à 10,3 %.

À lire aussi Le NPD va-t-il être rayé de la carte au Québec ?

Au Québec, le Bloc québécois grimpe à 20,1 % en moyenne. Les sondages des dernières semaines lui ont été plutôt favorables, dont Léger (20 %) et EKOS (24 %). Toutefois, comme les sous-échantillons régionaux possèdent une incertitude plus élevée, nous devons redoubler de prudence avec ces chiffres.

Voici la projection de sièges selon le modèle fédéral Qc125 :



Le Parti libéral remporte en moyenne 165 sièges, à peine cinq sièges sous le seuil de la majorité à la Chambre des communes. Les conservateurs ne sont pas loin derrière avec une moyenne de 142 sièges. Notez cependant que les intervalles de confiance demeurent larges, car l’incertitude actuelle est élevée — entre autres avec des sondages divergents (PCC +4 chez ARI et PLC +4 chez EKOS).

À lire aussi Que restera-t-il de la vague orange ?

Avec la glissade du NPD, le Bloc se trouve au troisième rang avec 14 sièges en moyenne. Même si cette projection de sièges bloquistes demeure tout de même modeste, nous pouvons imaginer qu’Yves-François Blanchet et son équipe se réjouiraient de se hisser devant le NPD lors de la prochaine législature fédérale.

Sur les 100 000 simulations d’élections générales effectuées par le modèle, le PLC remporte le plus grand nombre de sièges dans environ les deux tiers des simulations :

Dans les provinces de l’Atlantique, le PLC demeure bon premier avec une projection moyenne de plus de 20 sièges. Les conservateurs pourraient effectuer des gains, particulièrement au Nouveau-Brunswick.

Au Québec, les libéraux sont en tête des intentions de vote avec une moyenne de 36 %. Le Bloc et les conservateurs sont à égalité au deuxième rang avec environ 20 % chacun. Ces trois partis pourraient effectuer des gains aux dépens du NPD, qui pourrait disparaître de la province, hors de l’Île de Montréal.

En Ontario, la lutte est chaude entre les libéraux et les conservateurs. Depuis le printemps, le PLC a repris les devants dans les intentions de vote dans la province. Les banlieues torontoises (le 905) seront cruciales pour Andrew Scheer et son équipe. C’est en balayant cette région que Stephen Harper avait finalement remporté sa première victoire majoritaire en 2011.

Dans les Prairies et en Alberta, les conservateurs dominent les intentions de vote et devraient balayer presque l’entièreté des circonscriptions si les chiffres actuels se maintiennent. En Alberta, le PCC possède une avance moyenne de plus de 40 points (!) sur ses rivaux.

C’est en Colombie-Britannique où les sondages pancanadiens divergent le plus. Les libéraux devraient remporter leurs lots de sièges à Vancouver (où se trouvent quelques bastions du NPD). Les conservateurs sont projetés en avance dans les régions rurales. L’Île de Vancouver devrait être le théâtre de batailles entre le NPD et les verts.

Les électeurs canadiens iront aux urnes dans exactement sept semaines (le scrutin est prévu le 21 octobre) et la campagne fédérale devrait être lancée dans les prochains jours. Nous suivrons les chiffres de près tout au long de cette campagne qui s’annonce hautement imprévisible.