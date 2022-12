Bons et mauvais coups en direct d’Ottawa

Il est fréquent, dans la capitale du Canada, que les différentes ambassades invitent des ministres, des députés, des fonctionnaires et des conseillers politiques à venir célébrer des moments importants, comme la fête nationale de leur pays. Cette année, l’ambassade de Russie a convié des représentants du gouvernement fédéral à venir lever leur verre pour la Journée de la Russie, qui souligne la souveraineté de ce pays, presque quatre mois après l’invasion de l’Ukraine par les armées de Poutine. Alors que le gouvernement Trudeau était de toutes les tribunes pour dénoncer l’agression russe en Ukraine et qu’il annonçait des sanctions économiques contre Moscou, des hauts fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères ont tout de même jugé bon d’aller festoyer à l’ambassade de Russie à Ottawa. Le gouvernement a été sur la défensive pendant quelques jours. La ministre Joly, portant la responsabilité du geste, a dit que « ça n’aurait jamais dû arriver et que ça n’[arriverait] plus ». Au bout du compte, lorsque les actions d’un gouvernement sont incohérentes avec son message, sa crédibilité diminue.