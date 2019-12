Ça s’est passé la semaine du 2 décembre

Au Québec

La CAQ abat une forteresse du PLQ dans Jean-Talon

Une forteresse libérale s’est écroulée comme un château de cartes à Québec, lundi soir, avec l’élection de la candidate de la Coalition avenir Québec (CAQ) Joëlle Boutin dans Jean-Talon.

Elle devient la 76e députée de la formation dirigée par François Legault et la 55e femme à occuper un siège à l’Assemblée nationale au cours de la présente législature.

***

Tarifs d’Hydro : Legault n’exclut pas le bâillon

Le scénario d’un bâillon en fin de session se dessine. François Legault a déclaré mercredi être déterminé à faire adopter le projet de loi 34 sur les tarifs d’électricité avant le 1er janvier 2020.

Si ce scénario se concrétise, ce serait un troisième bâillon pour le gouvernement de la CAQ en six mois. En juin dernier, il avait adopté à toute vapeur le projet de loi 21 sur la laïcité de l’État et le projet de loi 9 en immigration.

***

Québec bonifie son soutien psychologique aux agriculteurs

La vie de producteur agricole n’est pas faite que de jours ensoleillés et il peut être parfois difficile de faire face aux obstacles professionnels, personnels ou financiers lorsqu’on est isolé. L’organisme Au coeur des familles agricoles (ACFA) a été créé pour offrir de l’aide aux agriculteurs et ses services pourront maintenant être bonifiés grâce à l’aide de Québec.

La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, et son collègue le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, André Lamontagne, ont annoncé lundi un soutien financier de 300 000 $ visant à augmenter les ressources sur le terrain d’ACFA.

***

Chiens dangereux : Québec fait volte-face et s’en remet aux municipalités

Un chien pourra mordre ou blesser un enfant sans que cela entraîne nécessairement de conséquences, en vertu du règlement présenté mercredi par la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, qui a choisi de laisser beaucoup de pouvoirs et de latitude aux municipalités.

La municipalité où un tel incident se serait produit pourrait décréter que ce chien doit être considéré « potentiellement dangereux ». Mais elle pourrait tout aussi bien ne rien faire du tout.

***

Loi sur la laïcité : le PQ veut la récusation de la juge Duval Hesler

Le Parti québécois (PQ) demande la récusation de la juge en chef du Québec Nicole Duval Hesler dans la cause sur la Loi sur la laïcité de l’État qu’elle a entendue récemment.

L’audition de cette affaire en Cour d’appel a eu lieu le 26 novembre. Des citoyens cherchent à faire invalider cette loi qui interdit le port de signes religieux à certains employés de l’État lorsqu’ils sont dans l’exercice de leurs fonctions, dont les policiers et procureurs de la Couronne, ainsi qu’aux enseignants des écoles publiques du primaire et du secondaire.

***

Au Canada

Andrew Scheer bombe le torse

Andrew Scheer fait face à des problèmes de leadership, mais dans un discours devant ses députés conservateurs mercredi après-midi, il a promis d’être d’attaque et de ne pas ménager Justin Trudeau. Pendant une dizaine de minutes, M. Scheer s’en est pris au premier ministre qui est, selon lui, « le problème ».

Il y avait un peu moins de bravades chez les bloquistes qui, pourtant, se sentent bien solides avec leurs 32 élus. Et le ton était beaucoup plus conciliant chez les néo-démocrates qui sont bien conscients que dans ce rapport de force, leurs 24 députés comptent moins.

***

La production de pétrole et de gaz canadiens augmentera d’ici 2040

La Régie de l’énergie du Canada prévoit que les Canadiens réduiront leur consommation d’énergie par habitant au cours des 20 prochaines années et qu’ils utiliseront davantage l’énergie renouvelable.

Mais le nouveau rapport de la régie prévoit également une croissance accrue de la production de pétrole et de gaz, ce qui devrait servir d’avertissement au gouvernement fédéral s’il souhaite toujours respecter ses engagements en vertu de l’Accord de Paris, croit Keith Stewart, stratège principal à la campagne Climat-Énergie chez Greenpeace Canada.

***

Les premiers ministres provinciaux muets sur le climat

Les premiers ministres des provinces et des territoires ont réussi à s’entendre lundi pour inviter leur homologue fédéral Justin Trudeau à discuter avec eux de quatre grandes priorités en début d’année prochaine.

La crise climatique ne figure pas parmi ces grands enjeux. Les premiers ministres s’étaient en quelque sorte engagés à ressortir unis de ce sommet tenu en banlieue de Toronto, ce qui fait qu’ils ont préféré passer sous silence les sujets plus délicats.

***

Ottawa est indécis quant à des hausses de la taxe carbone

Les libéraux fédéraux ne décideront pas s’ils augmentent le prix du carbone au-delà de 50 $ la tonne avant au moins deux ans, a indiqué le ministre de l’Environnement, Jonathan Wilkinson.

Wilkinson a déclaré que sa priorité durant la nouvelle législature sera de déterminer comment le Canada atteindra son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre établi il y a quatre ans dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat.

***

Les moqueries de Trudeau à l’endroit de Trump font parler

Les partis d’opposition à Ottawa ont dénoncé le comportement du premier ministre Justin Trudeau, qui s’est moqué des agissements du président américain Donald Trump en marge du sommet de l’OTAN.

« Ce n’est pas la première fois que M. Trudeau fait des gaffes à l’international. On doit toujours être prudent et avoir un comportement approprié, peu importe qu’on soit en public ou non », a notamment soutenu le député conservateur Pierre Paul-Hus.

