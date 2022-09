Ce que nous dit le vote par anticipation

François Legault a voté par anticipation dimanche dernier, un geste rare pour un chef de parti au Québec.

Il voulait donner l’exemple… et bien sûr engranger les votes caquistes qui lui sont déjà acquis. Après tout, le plus récent sondage Léger/Le Journal/TVA/QUB montre que 75 % des sympathisants caquistes disent que leur choix est définitif — seuls les conservateurs ont un noyau encore plus solide, à 80 %.

Pour ma part, j’y ai vu une autre illustration de cette manière très particulière qu’a le chef de la Coalition Avenir Québec d’être représentatif du Québécois moyen. Car jamais les électeurs d’ici n’ont autant voté à l’avance — près de 23 %, pour ainsi dire le quart !

Je doute que ce soit le geste de M. Legault qui en soi leur ait donné l’élan. C’est plutôt la tendance qui est importante.

L’attrait pour le vote par anticipation croît depuis 25 ans, sans pour autant que cela ait un effet sur le taux de participation final. Le tableau du Directeur général des élections du Québec qui trace les courbes du vote par anticipation et du vote total depuis 1998 laisse même voir le contraire : plus le Québec vote à l’avance, moins il le fait au total !

Affaire de démographie, comme l’ont expliqué des politologues ces derniers jours. La population vieillit et cherche à éviter l’achalandage du jour du vote. Auquel cas les longues files de dimanche et lundi dans certains bureaux de scrutin auront démontré que l’attente vaut dorénavant aussi pour les plus empressés de déposer leur bulletin dans l’urne !

Pour ma part, j’y vois davantage l’effet de nos modes de vie éclatés et de la désintégration des rituels. L’un ne va pas sans l’autre. Le rituel ne peut se vivre sans communauté ; or, c’est plutôt le chacun pour soi qui domine désormais dans nos sociétés, même au sein de la bulle familiale.

Le télétravail, découvert avec la pandémie, accentuera cet individualisme. Il y a beaucoup d’avantages aux horaires de travail que nous adaptons à notre convenance, mais notre rythme de vie sera de moins en moins celui d’une collectivité qui a en partage des moments de pause… et des heures de pointe !

Voter quand on le veut participe donc de ce mouvement, et il est plausible que les deux jours de vote par anticipation finissent par passer à trois, quatre, voire toute une semaine !

Je me demande toutefois si la popularité du vote par anticipation ne révèle pas autre chose que la seule commodité pour des électeurs occupés. Ne serait-elle pas aussi le reflet d’une certaine lassitude à l’égard des campagnes électorales ?

Celle-ci est intéressante parce qu’on y voit des chefs de qualité se démener pour devenir… l’opposition d’un gouvernement dont la réélection est assurée. Il faut être mordu (j’en suis !) pour se passionner pour un tel suspense ! Car c’est moins la scène politique d’aujourd’hui que celle de demain qui se dessine : les talents de leader de Gabriel Nadeau-Dubois sont confirmés et Paul St-Pierre Plamondon ne se laissera plus oublier. Où cela les mènera-t-il ?

Mais pour le commun des mortels — et pour François Legault ! —, la campagne est longue. Les réseaux de communication font que toute annonce est immédiatement répercutée et commentée jusqu’à saturation. Les chefs ne pouvant renouveler leurs promesses au même rythme, l’effet de répétition est toujours plus prononcé.

Entrer dans les détails alors ? C’est trop long et trop technique pour retenir l’attention. Que reste-t-il ? Les petites phrases qui choquent ou font sourire et les gaffes qui font sourciller. De la « madame » du début de campagne au dépliant volé et à la caricature de l’immigration qui marquent cette dernière semaine, on est loin des débats solides sur des choix de société !

À la fin août, alors que la campagne électorale s’enclenchait, la maison de sondage Léger révélait que 38 % des électeurs étaient indécis ou pouvaient changer d’avis ; il en reste maintenant 31 % dans cette catégorie. C’est beaucoup alors que cinq partis très différents sont à l’avant-scène. Cette indécision ne cacherait-elle pas plutôt de l’indifférence ? Ces électeurs ambivalents iront-ils même voter ?

Je me demande donc à quoi sert au juste une campagne si autant d’électeurs votent avant qu’elle soit terminée, et si près du tiers des répondants à un sondage sérieux sont aussi ambivalents en fin de parcours.

Il en découle bien des interrogations. Est-ce que le passage d’un leader dans une circonscription a encore du poids ? Est-ce qu’une bonne performance d’un chef peut faire oublier les éléments controversés de son programme ? Quel est le véritable effet des débats ? Les dérapages de certains candidats éclipsent-ils les promesses de leur parti ? Se laisser aller à danser sur TikTok, est-ce vraiment une manière d’aller chercher des votes ?

Ce qui revient à une seule question : qui au juste prend les campagnes électorales au sérieux ?

