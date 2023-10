Changements climatiques : des villes qui résistent

Votre essai s’intitule S’adapter. La lutte contre la crise climatique est-elle déjà perdue ?

Il n’est plus possible, à mon sens, d’atteindre l’objectif de limiter la hausse des températures mondiales à 1,5 °C. On sait qu’au-delà de ce seuil, les effets des changements seront plus néfastes. Alors, en plus de poursuivre les efforts pour limiter la hausse des températures, il faut en faire dès maintenant pour s’adapter aux transformations du climat déjà entamées et qui seront permanentes. Environ 60 % de la population mondiale vit dans les villes. Et celles-ci seront aux premières loges des transformations apportées par les changements climatiques. Les phénomènes météorologiques extrêmes ont déjà des conséquences catastrophiques sur les infrastructures municipales. Réalisons que nous avons échoué collectivement et individuellement à juguler la crise, puis retroussons nos manches pour rendre nos milieux de vie plus résilients.