Cinq circonscriptions où le Bloc pourrait réaliser des gains

Selon les données actuellement disponibles, les dix circonscriptions remportées par le Bloc québécois lors de l’élection fédérale de 2015 devraient, à moins d’une énorme surprise, demeurer dans le giron bloquiste. Nous jetons un coup d’oeil aujourd’hui aux circonscriptions non bloquistes les plus susceptibles de tomber aux mains du Bloc le soir du 21 octobre prochain.

1. Beloeil-Chambly

PLC: Marie-Chantal Hamel

PCC: Véronique Laprise

NPD: Matthew Dubé (député sortant)

(député sortant) BQ: Yves-François Blanchet

PV: Pierre Carrier

PPC: Chloé Bernard

Cette circonscription de la Montérégie était demeurée au NPD en 2015, bien que Mathew Dubé n’ait obtenu que 31% du vote dans une course à trois serrée avec le PLC et le Bloc. Cette fois, le nouveau chef du Bloc québécois risque fort bien de faire son entrée à la Chambre des Communes si on se fie aux derniers sondages locaux ainsi qu’à la chute abrupte du NPD au Québec depuis 2015.

Voici les dernières projections Qc125 dans Beloeil-Chambly:



2. Laurentides-Labelle

PLC: David Graham (député sortant)

(député sortant) PCC: Serge Grégoire

NPD: Claude Dufour

BQ: Marie-Hélène Gaudreau

PV: Gaël Chantrel

PPC: Richard Evanko

En 2015, le candidat libéral David Graham a remporté Laurentides-Labelle par une marge d’à peine deux points par rapport au candidat bloquiste. Le NPD n’était non loin derrière avec un peu plus de 26% de suffrages. Comme les chiffres actuels nous indiquent que le Bloc a grimpé depuis hors des centres urbains du Québec, cette circonscription au nord de Saint-Jérôme semble pour l’instant favorable à la candidate bloquiste Marie-Hélène Gaudreau.

Voici les dernières projections dans Laurentides-Labelle:



3. Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques

PLC: Chantal Pilon

PCC: Nancy Brassard-Fortin

NPD: Guy Caron (député sortant)

(député sortant) BQ: Maxime Blanchette-Joncas

PV: Jocelyn Rioux

PPC: Pierre Lacombe

Cette circonscription du Bas-Saint-Laurent demeure une énigme. En 2015, le néo-démocrate Guy Caron l’avait emporté facilement avec 43% des suffrages, soit une avance de 15 points devant le PLC. Néanmoins, les derniers chiffres de Recherche Mainstreet pour le Groupe Capitales Médias semblent indiquer que les appuis au NPD, malgré la présence de Guy Caron, ont chuté dans la circonscription – comme partout au Québec.

Cette circonscription sera une chaude lutte à surveiller le 21 octobre. Selon les dernières projections, aucun candidat n’obtient plus du tiers des appuis:



À lire aussi Le Bloc gagne du terrain au Québec

4. Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia

PLC: Rémi Massé (député sortant)

(député sortant) PCC: Nathasha Tremblay

NPD: Rémi-Jocelyn Côté

BQ: Kristina Michaud

PV: James Morrison

PPC: Ross Carnahan

Dans certaines circonscriptions du Québec, la chute du NPD favorise le PLC, alors qu’ailleurs elle aide le Bloc. Dans Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia, une circonscription fédérale qui recoupe les zones où le Parti québécois a le mieux performé l’an dernier (dont la circonscription du chef intérim du PQ, Pascal Bérubé), la division du vote en 2015 avait fortement aidé le libéral Rémi Massé à l’emporter.

Cette fois, la division pourrait sourire au Bloc: les projections actuelles accordent une avance modeste à la candidate bloquiste Kristina Michaud:



5. Jonquière

PLC: Vincent Garneau

PCC: Philippe Gagnon

NPD: Karine Trudel (député sortant)

(député sortant) BQ: Mario Simard

PV: Lyne Bourdages

PPC: Sylvie Théodore

En 2015, Jonquière fut l’une des circonscriptions les plus chaudement contestées au Canada: quatre des candidats en lice ont obtenu entre 16% et 29% du vote. La députée néo-démocrate Karine Trudel l’avait emporté par moins d’un point contre le candidat libéral.

Une course à trois semble se dessiner à nouveau dans Jonquière entre le Bloc, les Libéraux et les Conservateurs. Les dernières projections accordent au Bloc une mince avance moyenne de quatre points sur ses rivaux:

Pour la liste complète des circonscriptions favorables au Bloc québécois, consultez ce lien. De nombreux sondages seront publiés dans les prochains jours et les projections seront mises à jour quotidiennement jusqu’au jour du vote.