Comment l’insurrection du 6 janvier a réussi à Donald Trump

La mort politique de Donald Trump a été maintes fois annoncée prématurément. Quantité d’observateurs et d’analystes ont affirmé, à un moment ou un autre (sinon à de multiples occasions) : ça y est, cet épisode est celui duquel Trump ne se remettra pas. Notamment, très tôt dans sa première campagne pour la Maison-Blanche, lorsqu’il a attaqué le service militaire du sénateur John McCain, fait prisonnier au Vietnam (il l’avait traité de perdant — contrairement à lui qui était un gagnant — parce qu’il avait été capturé par les Viêt-cong). Pour d’autres (comme moi), c’est quand la vidéo d’Access Hollywood qui étalait ses propos orduriers sur sa manière d’aborder les femmes a fait surface.

De tels exemples se sont multipliés, jusque durant sa présidence. L’enquête Mueller sur l’ingérence russe ; les révélations de vedettes pornos comme celles de Stormy Daniels ; ses déclarations d’impôt jamais rendues publiques : encore et encore, on croyait qu’il s’agissait du nouveau drame qui allait faire tomber Trump pour de bon.

Ce que l’on pensait être le coup de grâce est survenu, comble de l’ironie, après que Trump eut été chassé du pouvoir par l’électorat américain, au scrutin de 2020. Alors qu’il avait déjoué les sondeurs et était passé à quelques poussières de remporter à nouveau le collège électoral (tout en perdant, comme en 2016, au suffrage universel), il était dans les faits en solide position pour une nouvelle candidature en 2024, comme je l’avais expliqué dans ce billet paru en novembre 2020.

Puis, le 6 janvier 2021, à deux semaines de la fin de son mandat, Trump a fait ce qu’aucun président n’avait fait avant lui : il a lancé une insurrection armée contre une branche du gouvernement qu’il dirigeait encore à ce moment-là. Une tentative de coup d’État, terrifiante mais ratée, une volonté de garder le pouvoir illégitimement.

Quatorze jours plus tard, Trump partait dans la disgrâce, n’assistant même pas à la cérémonie d’assermentation de son successeur, Joe Biden, qui disait lui-même ne pas vouloir le voir là. Il venait de devenir le premier président de l’histoire américaine à avoir été mis en accusation deux fois distinctes par le Congrès.

Même pour ceux qui n’avaient jamais cru à sa mort imminente, ce baroud d’honneur devait lui être fatal. Comme les choses peuvent changer en quelques mois…

Dans les innombrables articles et reportages soulignant le premier anniversaire de l’insurrection, on s’intéresse à ses répercussions sur la justice (combien d’insurgés seront condamnés ?) et, plus largement, sur la démocratie (comment se porte-t-elle aujourd’hui ?).

Or, qu’en est-il de l’incidence de l’événement sur l’instigateur en chef lui-même ? Question à laquelle on peut répondre par une autre interrogation : quelle incidence ?

Douze mois plus tard, Donald Trump est non seulement toujours bien vivant politiquement, mais il est plus solide qu’il ne l’était avant l’insurrection.

Un parti à sa main…

Tout au long de son mandat, au fil des controverses et des scandales, une interrogation revenait constamment : où se trouvent les élus républicains prêts à tenir tête au président ? Après qu’il eut lancé l’insurrection, un grand total de 10 républicains à la Chambre des représentants ont voté pour la procédure de destitution de Donald Trump, en janvier 2021.

Comme l’a relevé cette semaine le New York Times, l’année qui vient de s’écouler a été difficile pour cette dizaine d’élus. Deux d’entre eux ont déjà annoncé qu’ils quittaient la vie politique ; quatre devront faire face à des adversaires républicains appuyés par Trump, qui veut faire perdre leur siège aux insoumis lors de primaires en 2022 ; et les quatre autres n’émettent plus un son.

Chez les chefs de file du Parti républicain au Congrès qui, même sans aller jusqu’à voter pour mettre Trump en accusation, avaient néanmoins initialement exprimé leur désapprobation à l’égard de ses agissements, le ton a entièrement changé. Kevin McCarthy, qui pourrait être assermenté comme président de la Chambre des représentants l’an prochain si les républicains reprennent la majorité lors du scrutin de mi-mandat de novembre 2022, exige la loyauté envers Trump de la part des membres de son caucus.

Ce dernier peut donc espérer lancer une campagne en 2024 avec une majorité au Congrès, prête à accomplir ce qu’il souhaitait qu’elle fasse le 6 janvier dernier : déclarer Trump vainqueur… peu importe la volonté majoritaire du peuple.

… et un électorat prêt à le reprendre

Pendant la campagne présidentielle Trump-Biden en 2020, plus de 100 sondages nationaux ont mesuré les intentions de vote des Américains. Sur la centaine de sondages effectués du printemps à l’automne 2020, Donald Trump, alors président, menait dans un seul.

Depuis l’été 2021, de nouveaux sondages nationaux ont été réalisés sur un nouvel affrontement potentiel Trump-Biden en 2024. Sur les 11 sondages publiés, Trump mène dans neuf. Son avance nationale laisserait présager une victoire éclatante au collège électoral.

Évidemment, il s’agit pour le moment d’hypothèses. Reste qu’une chose peut déjà être établie très clairement, un an après l’insurrection au Capitole : de cette horreur antidémocratique émerge un grand gagnant — celui lui ayant donné naissance.