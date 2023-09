Connaissez-vous au moins un ministre fédéral ?

Les Canadiens connaissent-ils les politiciens qui les représentent ? Pour les passionnés de politique ou ceux dont c’est la profession de suivre quotidiennement les péripéties de nos élus, il est parfois sain de se rappeler que les électeurs n’ont pas tous le même temps à consacrer aux aventures parlementaires.

La maison Pollara a mené un sondage plutôt particulier à ce sujet il y a quelques semaines afin de déterminer à quel point les Canadiens connaissent leurs élus. Combien sont capables de nommer le chef de l’opposition officielle à Ottawa ? Ou des ministres du gouvernement ?

Ce type de sondage requiert une méthodologie différente des coups de sonde politiques habituels. Alors que la plupart des sondages, sur les intentions de vote notamment, offrent à leurs répondants des choix multiples déterminés (pour que ce soit plus simple et plus clair), Pollara a plutôt opté dans ce cas-ci pour des questions ouvertes, afin de laisser les répondants entrer leurs propres réponses. « Nous avons demandé aux personnes interrogées de citer elles-mêmes des noms. Il ne suffisait pas de dire “c’est machin-chose, là…” ou encore “le gars avec-pu-de-lunettes” », précise le PDG de Pollara, Dan Arnold, dans le rapport du sondage.

Afin d’arriver à des résultats crédibles avec un tel sondage, un traitement rigoureux des réponses est nécessaire. Pour ce faire, le sondeur s’est qualifié de « généreux » dans son évaluation. Si un répondant tapait « Peter Polliver » par exemple, la réponse était jugée suffisamment proche de la bonne (Pierre Poilievre). Même chose pour une réponse comme « Chrystel Freelan » pour la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland.

Or, à la question : « Connaissez-vous le chef du Parti conservateur du Canada ? », seulement 57 % des répondants au Canada (même proportion au Québec seulement) étaient capables de nommer Pierre Poilievre.

Peut-être plus surprenant encore, seulement 72 % des sympathisants conservateurs étaient en mesure d’identifier le chef de leur parti. Une proportion semblable d’électeurs libéraux (66 %) ont cité Poilievre. Toutefois, parmi les électeurs néo-démocrates, seulement 37 % connaissaient le chef du PCC.

Pourtant aussi visibles que le chef de l’opposition officielle, bien des ministres du gouvernement Trudeau peinent à se faire connaître des électeurs. En fait, 60 % des répondants étaient incapables de nommer ne serait-ce qu’un seul membre du Cabinet.

Le sondage Pollara offrait aux personnes sondées trois espaces pour répondre : 15 % ont correctement identifié un ministre, 11 %, deux ministres, et 14 % ont correctement rempli les trois cases allouées.

Parmi les répondants pouvant identifier au moins un membre du Cabinet, Chrystia Freeland est la plus connue au pays : 30 % l’ont citée.

Au Québec, c’est Mélanie Joly (ministre des Affaires étrangères) qui vient au premier rang avec 35 % des répondants qui ont su la nommer. D’ailleurs, les répondants québécois se sont démarqués : 51 % ont été capables d’identifier au moins un ministre fédéral, contre de 29 % à 41% pour les sondés des autres régions.

La ministre Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor — mais qui avait fait sa marque lors de la pandémie alors qu’elle était à la tête du ministère des Services publics et de l’Approvisionnement (on l’avait surnommée la ministre des vaccins !) —, arrive au troisième rang au pays avec 7 %. Tous les autres membres du Cabinet obtiennent moins de 5 %.

D’ailleurs, seulement 4 % des Canadiens (et 10 % des répondants québécois !) ont identifié le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault !

Ces chiffres ne sont pas plus reluisants lorsque l’on regarde les découpages partisans : seulement 52 % des électeurs libéraux pouvaient identifier au moins un ministre du Cabinet, alors que 42 % des électeurs conservateurs pouvaient faire de même.

Chez les néo-démocrates, le résultat est encore plus étonnant : 74 % étaient incapables de nommer un seul membre du Cabinet...

Que doit-on conclure de cette étude ? Dan Arnold prévient que l’on doit faire preuve de prudence lorsque des sondages demandent aux répondants leurs impressions sur des politiciens qui ne sont pas constamment sous les projecteurs, car une forte proportion de l’électorat ne les connaît tout simplement pas.