Conseil de sécurité : les 10 raisons de la défaite du Canada

Le Canada est peut-être de retour quelque part, comme l’affirmait un Justin Trudeau ensoleillé en octobre 2015, mais pas au Conseil de sécurité de l’ONU. Se faire dire « non » par la communauté internationale en 2010, lorsque le gouvernement Harper avait tenté sa chance, était gênant. Cette fois, c’est humiliant. Deux rebuffades consécutives, c’est historique. Et ce n’est pas un hasard : c’est un message.

Le gouvernement Trudeau doit certainement prendre une partie du blâme, mais l’influence du Canada sur la scène internationale décline depuis plusieurs années, peu importe le parti au pouvoir. Libéraux et conservateurs, qui dirigent le pays en alternance, devraient se garder une petite réserve aujourd’hui. C’est un travail commun de destruction.

Le Canada est mûr pour une prise de conscience collective. Après tout, la scène internationale n’intéresse pas vraiment les citoyens, comme en témoignent nos campagnes électorales, qui réservent une part marginale des débats aux problèmes de la planète.

C’est maintenant une évidence : les Canadiens ne se perçoivent pas sur la scène internationale de la manière dont les autres nations les regardent désormais. Un peu comme le chat qui voit un lion dans son miroir.

La poussière retombe à peine sur cette défaite au premier tour, qui a vu la Norvège (130 votes) et l’Irlande (128 votes) battre le Canada facilement (108 votes). Il ne manquera pas de spécialistes pour décortiquer l’échec. Mais voici, à chaud, quelques raisons qui peuvent aider à comprendre ce qui s’est produit mercredi sur le plancher des Nations unies.

1- La Norvège et l’Irlande faisaient campagne depuis près de 10 ans pour ces sièges. Justin Trudeau a décidé de se joindre à la course il y a cinq ans. Stephen Harper avait également décidé de plonger très tard à l’époque. Il y a une leçon ici : pendant que le Canada fait de la conquête de ce siège un enjeu partisan, sans véritable continuité dans le temps parce que le parti au pouvoir veut prendre tout le crédit de la victoire, les autres nations en font une priorité qui transcende la politique locale et qui s’échelonne sur de nombreuses années. Pour Ottawa, les deux fois, c’était trop peu, trop tard.

2- Le Conseil de sécurité, le nom l’exprime bien, a un lien direct avec la sécurité du monde. Les grandes manœuvres, comme les sanctions diplomatiques et économiques, y sont débattues, mais il est aussi question des missions de paix. Or, le Canada a beau avoir inventé le concept des Casques bleus en 1956, il n’est plus un joueur important sur ce front — même si Justin Trudeau avait promis un grand retour en 2015. Combien y a-t-il de simples soldats canadiens sous le drapeau de l’ONU présentement ? Roulement de tambour… aucun. Zéro. Niet.

Sur les 45 Canadiens déployés dans les missions de l’ONU, 21 sont des officiers, 17 des policiers et 7 des experts civils. Il n’y a aucun soldat d’infanterie, de l’aviation ou de la marine. Notre présence est minimale — et ce n’est pas pour déplaire aux commandants des Forces canadiennes, qui n’aiment pas les missions de l’ONU.

L’Irlande et la Norvège sont de plus petits pays que le Canada, mais ils déploient en tout 533 et 66 personnes sous le drapeau onusien. C’est loin du sommet (l’Éthiopie, avec 6 639 personnes), mais c’est mieux que le Canada…

3- Lorsque la communauté internationale a eu besoin que le Canada en fasse davantage pour donner un coup de main dans les missions de paix, le gouvernement Trudeau a répondu « bof ». Le Canada a été très sollicité pour se joindre à la mission de l’ONU au Mali, en marche depuis 2013, qui tente de stabiliser ce pays dans la foulée d’une rébellion, d’un coup d’État et de plusieurs actes terroristes. Elle compte environ 15 500 militaires et policiers, pour la plupart originaires d’autres pays africains, mais aussi en provenance d’alliés importants du Canada : Allemagne, France, Pays-Bas… Le Canada était pressenti pour en prendre la tête. Ottawa a dit non. En 2018, le gouvernement canadien a consenti à envoyer 8 hélicoptères et 250 militaires pour fournir une aide au transport et à la logistique.

Après un an, Ottawa en avait déjà assez et voulait quitter la mission en juin 2019. L’ONU a supplié le Canada de prolonger sa présence jusqu’en octobre 2019, le temps que la Roumanie prenne la relève. Ottawa a dit « non », probablement parce que l’échéance électorale approchait à l’automne 2019 et que le gouvernement ne voulait pas expliquer cette mission aux Canadiens. Ottawa s’est donc retiré en sauvage en août 2019. Bonjour l’ambiance.

4- Le Canada ne consacre que 0,27 % de son PIB à l’aide internationale pour les pays pauvres chaque année (environ cinq milliards de dollars). C’est déjà trop pour bien des conservateurs — Andrew Scheer avait promis en campagne électorale de sabrer 25 % de ce montant — mais ça reste la moitié moins qu’il y a 30 ans, du temps de Brian Mulroney. Et c’est encore loin de l’objectif de 0,7 % fixé par l’ONU. La Norvège ? Elle y consacre 1 % de son PIB.

5- Entre 2015 et 2019, ni le premier ministre ni la ministre des Affaires étrangères n’ont mis les pieds en Afrique pour une mission officielle. Chrystia Freeland en avait plein les bras avec Donald Trump et la renégociation de l’ALENA. Or, le bloc africain représente 55 votes à l’ONU. La petite Norvège a autant d’ambassades (21) sur le continent africain que le Canada. Là aussi, la visite de Trudeau dans ce coin du monde en début d’année sonnait comme « trop peu, trop tard ».

6- Depuis deux ans, le Canada a deux ennemis qui pèsent lourd dans la géopolitique internationale : la Chine et l’Arabie saoudite. Dans les deux cas, le Canada a défendu la règle de droit ou les droits de la personne, ce qui lui a valu des problèmes avec ces deux régimes autocratiques. Disons que les deux puissances n’ont pas fait campagne en faveur du Canada.

7- On se dit alors que les pays qui n’aiment pas l’Arabie saoudite ont certainement appuyé le Canada ? Peut-être, mais peut-être pas… Même s’il est en froid avec le géant pétrolier, Ottawa a exporté pour 2,8 milliards de dollars d’armes et de véhicules militaires à ce pays l’an dernier, de loin le plus grand bénéficiaire des exportations militaires canadiennes. Certaines nations en guerre ou en mauvais termes avec l’Arabie saoudite, comme le Yémen, l’ont noté.

8- Le fait que deux pays européens se présentent dans la course contre le Canada a certainement privé la délégation canadienne de précieuses voix parmi les 27 pays européens, normalement favorables au Canada. Nos amis du vieux continent ont un petit côté chauvin.

9- Ça fait un moment que le Canada parle des deux côtés de la bouche sur la question des changements climatiques. Plus d’efforts pour lutter contre les bouleversements, mais aussi toujours plus de pétrole qui sort de terre. Certaines nations se grattent la tête en nous regardant aller.

10- Le Canada est membre du G7, du G20, de la Francophonie, de l’APEC, du Commonwealth… Il est un allié important des États-Unis. Serait-il possible que de petits pays ou des puissances de taille moyenne regardent la position du Canada et se disent qu’ils n’ont pas besoin d’un autre membre du G7 à la table du conseil de sécurité de l’ONU ? Serait-il possible que le Canada ait été incapable de formuler clairement ce qu’il ferait de différent des autres joueurs déjà assis à cette table, et ce qu’il souhaitait accomplir de différent par rapport à ses autres tribunes internationales ?

***

Cela dit, ça ne signifie pas que le Canada n’avait aucun argument intéressant à faire valoir dans sa campagne pour un siège au conseil de sécurité.

La pression canadienne pour un vaccin abordable et accessible à tous, y compris aux pays pauvres, pour contrer la pandémie de COVID-19 a été remarquée, tout comme les efforts du ministre des Affaires étrangères François-Philippe Champagne pour coordonner la lutte à l’épidémie dans le monde et garder les frontières ouvertes au commerce.

La politique d’aide internationale féministe lancée en 2017 a été très bien reçue, tout comme le soutien de 650 millions à la santé sexuelle et reproductive des femmes.

La bonification de son programme d’aide aux petits États insulaires pour lutter contre les changements climatiques a certainement fait pencher le vote de quelques micro-États en faveur du Canada.

La présence militaire du Canada en Lettonie, en Ukraine et en Irak est très appréciée de ses alliés.

Mais en bout de piste, ce ne fut pas suffisant.

Est-ce qu’un autre gouvernement osera se lancer dans la course pour un siège au Conseil de sécurité dans la prochaine décennie, ou est-ce que le traumatisme des deux échecs consécutifs sera trop important ? Il serait dommage d’y renoncer à jamais.

Mais il faudra prendre note de ces défaites avant de retourner dans la bagarre diplomatique. Le Canada d’aujourd’hui, opposé à une vive concurrence mondiale pour un siège au Conseil de sécurité de l’ONU, ne peut plus être élu comme autrefois grâce à une campagne limitée, de dernière minute. Sa réputation ne suffit plus à faire pencher la balance.

