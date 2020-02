Course à la chefferie conservatrice : MacKay favori, mais…

Avec les désistements de plusieurs candidats potentiels à la chefferie conservatrice du pays dans les dernières semaines, Peter MacKay semble à première vue se diriger vers un couronnement lors du congrès du Parti conservateur du Canada (PCC), qui se tiendra en juin prochain à Toronto.

Selon Alex Boutillier du Toronto Star, l’ancien chef du défunt Parti progressiste conservateur et ministre dans le gouvernement Harper aurait déjà amassé 400 000 $ dans sa première semaine de campagne officielle et son équipe a déjà récolté les 3 000 signatures requises pour sa candidature.

Ce matin, l’équipe de MacKay affirme avoir atteint le seuil des 500 000 $ de financement.

D’ailleurs, le sondage Léger publié dans les pages du Journal de Montréal samedi nous indique que Peter MacKay jouit d’une avance significative sur ses rivaux et nul doute qu’il devrait être considéré comme le favori de la course. Voici les résultats des répondants du sondage à la question « Laquelle des personnalités suivantes ferait le meilleur chef pour le Parti conservateur du Canada ? »

Parmi les répondants du sondage, MacKay arrive donc premier avec 28 %. Aucun autre candidat n’atteint le seuil des 5 %. Soulignons tout de même que 60 % des répondants se disent indécis ou ne savent pas, alors ces chiffres sont loin d’être définitifs.

Mardi, la firme Ipsos a publié un sondage sur la course conservatrice pour le compte de Global News. À la question : « Est-ce que vous considériez voter pour le Parti conservateur du Canada si le chef était… », voici les résultats :

Selon Ipsos, 40 % des électeurs canadiens considèrent voter pour Mackay, alors que son principal rival Erin O’Toole obtiendrait le support théorique de 31 % des électeurs. Marilyn Gladu, malgré sa faible notoriété, récolte aussi 31 % — indice que la base conservatrice demeure encore et toujours solide au pays. Finalement, le conservateur social Derek Sloan, qui a fait les manchettes la semaine dernière à la suite de ses propos sur l’homosexualité lors de son passage à l’émission Power Play du réseau CTV, ferme la marche avec 29 %.

Toutefois, affirmer qu’un couronnement de Peter MacKay est inévitable à ce stade-ci serait à la fois hâtif et imprudent. Au cours de la dernière semaine, MacKay et son équipe ont semblé vulnérables dans la sphère publique. Lors d’une entrevue avec Heather Wright du réseau CTV, l’équipe de MacKay a abruptement mis fin à l’échange lorsque Mme Wright a questionné MacKay sur son tweet à propos des dépenses de yoga de Justin Trudeau. Bien que l’on puisse voir MacKay à la caméra défendre la journaliste en disant : « Elle ne fait que son travail, c’est une journaliste », son équipe de communication a tout de même mis fin à l’entrevue.

Conservative Leadership candidate Peter Mackay and his staff abruptly ended an interview with our @heatherwright after being asked about why he criticized Justin Trudeau’s yoga expenses in a tweet. #cdnpoli https://t.co/AArsQFKQkV pic.twitter.com/nLtIb3GAOl

Selon le chroniqueur Jon Iverson du National Post, Peter MacKay lui-même semble toutefois être son plus grand obstacle en route vers la chefferie du PCC. Dans sa dernière chronique, il affirme :

« I have spoken to a number of influential and vocal Conservatives who offer a variation of the following – MacKay is a good guy but he cannot be leader; he is not that competent, not that bright and he doesn’t do the work. Crucially, they say he is not that conservative. »