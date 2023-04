Dans le tunnel de la solidarité ministérielle

Députée libérale à Québec de 2007 à 2022, Christine St-Pierre a été ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, de même que ministre des Relations internationales et de la Francophonie. Journaliste à Radio-Canada de 1976 à 2007, elle a été courriériste parlementaire à Québec et à Ottawa, puis correspondante à Washington.

L’ancien ministre français Jean-Pierre Chevènement décrivait de manière lapidaire ce que représentait pour lui la solidarité ministérielle : « Un ministre, ça ferme sa gueule. Si ça veut l’ouvrir, ça démissionne. » (Le Monde, 4 février 1983)

Au sein d’un gouvernement, la solidarité ministérielle assure une stabilité dans la gouvernance. Et elle prend toute son importance en cas de coup dur ou de choix difficile à faire…

Je l’ai vécue aux premières loges durant le mandat de Philippe Couillard. Lorsqu’il a décidé d’appliquer des mesures draconiennes pour atteindre l’équilibre budgétaire, il lui a fallu compter sur l’appui indéfectible de son cabinet. Les compressions, nous le savions, allaient faire très mal. Des ministres plaidaient leur cause à l’interne, mais se gardaient bien de le faire sur la place publique.

Le directeur du Devoir, Bernard Descôteaux, l’avait observé en 2015 : « Tous les ministres sont conscrits à l’atteinte de cet objectif avec des compressions de dépenses dans tous les ministères. La solidarité ministérielle est exemplaire à cet égard. »

Le gouvernement Couillard faisait le calcul que les compressions effectuées en début de mandat conduiraient à l’équilibre budgétaire, empêcheraient une décote du Québec sur les marchés financiers et mèneraient en fin de mandat à des surplus qui feraient oublier aux électeurs ces moments pénibles. C’est essentiellement ce qui s’est produit… à l’exception du dernier point. Car les électeurs ont eu la mémoire longue et ont chassé les libéraux du pouvoir aux élections suivantes. Les libéraux ne s’en sont d’ailleurs pas encore remis.

C’est ce calcul que fait François Legault en tuant abruptement le projet autoroutier de troisième lien. Il est en début de mandat et espère que les électeurs auront oublié cet épisode lors des prochaines élections.

Or, rien n’est aussi sûr. L’opposition est certes faible à l’Assemblée nationale, mais la principale menace sur la rive sud de Québec est Éric Duhaime. Ce dernier ne se gênera pas pour taper sur le clou ad nauseam au cours des trois prochaines années, aidé en plus par Radio X. Depuis des générations, les résidants de Lévis et d’ailleurs en Chaudière-Appalaches rêvent d’un lien à l’est des deux ponts existants qui permettrait de relier Lévis et la capitale nationale. Je suis originaire du Bas-du-Fleuve et enfant, j’accompagnais mon père qui allait vendre ses produits de la ferme à Québec. Déjà à l’époque, il pestait de devoir faire un si grand détour à l’ouest par le pont de Québec afin de livrer sa marchandise… Pour lui, c’était une grosse perte de temps et d’argent.

L’idée est donc bien ancrée, et c’est ce que le gouvernement Legault est peut-être en train de sous-estimer. Les partisans du projet n’oublieront pas tous le renoncement de la CAQ. Les ministres Bernard Drainville et Martine Biron, qui maîtrisent l’art de la communication, ont beau avoir l’air contrits, ils ne pouvaient ignorer que ce projet n’irait nulle part lorsqu’ils se sont lancés en politique.

Ces deux ex-journalistes aguerris et rigoureux se sont quelque peu métamorphosés au fil de leurs analyses sur la faisabilité du troisième lien. Les déclarations de Bernard Drainville (« lâchez-moi avec les GES » ou « pas besoin d’études quand on est pris dans le trafic ») détonnaient.

Avant son entrée en politique, Martine Biron avait quant à elle critiqué le projet en le qualifiant d’« électoraliste ». Elle avait, en privé, posé des questions à François Legault, qui s’était fait rassurant et l’avait convaincue. Devant la presse parlementaire la semaine dernière, la même Martine Biron absorbait le choc de la réalité : « Quand je me suis présentée en politique, je savais que j’aurais des jours un petit peu plus difficiles. Je ne m’attendais pas à ce que ça vienne aussi vite et que ça soit aussi brutal. »

Certains diront que le scénario était écrit d’avance et que l’abandon du projet autoroutier a été pris en compte au moment de former le Conseil des ministres. François Legault a confié les Transports à sa meilleure communicatrice, Geneviève Guilbault. Il a également recruté dans des circonscriptions stratégiques de la Rive-Sud — Lévis et Chutes-de-la-Chaudière — deux autres personnalités habiles en communication, Bernard Drainville et Martine Biron, afin de mieux faire avaler la pilule aux citoyens de la région.

Ces deux anciens journalistes ont bâti leur carrière sur l’éthique. La blessure dans ce cas est très profonde. Ils devront naviguer pour rétablir le lien de confiance avec la population, et le chef du Parti conservateur du Québec ne lâchera pas le morceau. Leur solidarité ministérielle est sérieusement mise à l’épreuve.

Dans le passé, des ministres québécois en désaccord avec leur gouvernement ont quitté leur équipe avec fracas. En 1984, sept ministres péquistes et trois députés ont tourné le dos à René Lévesque, séduit par le « beau risque » proposé par le premier ministre du Canada, Brian Mulroney. Une voie que Jacques Parizeau avait qualifiée de « stérile et humiliante ». Sous le gouvernement de Robert Bourassa, un désaccord à propos de la loi 178 sur l’affichage avait soulevé la colère et entraîné le départ inouï de trois ministres anglophones à la fin des années 1980.

Chose certaine, le premier ministre Legault devra faire preuve de beaucoup de finesse pour calmer le caucus de Québec : il y a bel et bien une fracture. On a joué avec un rêve.

L’ancien ministre français Bernard Kouchner disait que « s’en aller, c’est déserter ». C’est peut-être à ces sages paroles que s’accrocheront les ministres déçus des derniers jours.