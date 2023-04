Parce que les libéraux et les conservateurs ont dirigé le Canada à tour de rôle depuis les débuts de la Confédération, il est convenu de les décrire comme les représentants de vieux partis. Mais point n’est besoin de remonter jusqu’en 1867 pour voir que les deux principales formations en présence sur la scène fédérale ne ressemblent guère à leurs incarnations précédentes.

À bien des égards, le gouvernement de Justin Trudeau se démarque radicalement de celui de Jean Chrétien.

L’équilibre budgétaire avait été au centre des préoccupations du gouvernement libéral aux commandes de 1993 à 2006. Le PLC de Justin Trudeau s’est fait élire en 2015 en promettant des déficits. À ce jour, c’est une ligne de conduite à laquelle il n’a jamais dérogé.

Nonobstant les professions de foi libérales à l’égard de la Charte des droits et libertés, sous Jean Chrétien et Paul Martin, le droit à l’avortement n’a jamais fait partie des dogmes du parti. Les députés élus sous sa bannière avaient le choix d’appuyer ou non des motions ou des projets de loi imposant des restrictions aux femmes qui voulaient mettre un terme à une grossesse.

Pendant la même période, la majorité des libéraux ont voté pour affirmer que le mariage était, par définition, réservé exclusivement aux couples hétérosexuels. Le caucus libéral de l’époque s’est également prononcé catégoriquement contre l’aide médicale à mourir.

De leur côté, les députés de Justin Trudeau sont tenus de faire écho, au moment des votes, à la jurisprudence relative à la Charte des droits.

Le gouvernement Chrétien s’intéressait peu ou pas à la question environnementale. Bien sûr, en fin de règne, il a ratifié le protocole de Kyoto. Mais c’était un geste gratuit, qui ne s’accompagnait d’aucune réflexion réelle sur la suite des choses.

Et aucun gouvernement libéral n’a fait une aussi large place au dossier autochtone que celui de Justin Trudeau.

***

C’est la cuisante défaite subie par le Parti libéral en 2011 qui a accéléré cette évolution. Le fait d’être relégué en troisième place, derrière le Nouveau Parti démocratique, a suscité une crise existentielle au sein de l’organisation.

À défaut de se rallier à l’idée d’une fusion avec les néo-démocrates, les libéraux de Justin Trudeau se sont installés dans plusieurs de leurs platebandes.

La cohabitation actuelle des libéraux minoritaires aux Communes et des néo-démocrates pourrait-elle mener, à l’issue des prochaines élections, à un véritable gouvernement de coalition ?

De telle sorte qu’aujourd’hui, un ancien chef du NPD comme Ed Broadbent, qui a dirigé le parti de 1975 à 1989, retrouverait, parmi les politiques phares de Justin Trudeau, davantage des créneaux qu’il a défendus à son époque que l’ex-premier ministre Jean Chrétien.

Au-delà du strict intérêt politique, cela explique en grande partie pourquoi la cohabitation actuelle des libéraux minoritaires aux Communes et des néo-démocrates de Jagmeet Singh se passe plutôt bien.

À lire aussi Au NPD de saisir sa chance

L’expérience pourrait-elle mener, à l’issue des prochaines élections, à un véritable gouvernement de coalition, lequel verrait des néo-démocrates siéger au sein du cabinet libéral ? Il est trop tôt pour le prédire, mais cela s’inscrirait assurément dans une certaine logique. Même l’évolution du Parti conservateur finit par militer en faveur d’un rapprochement des forces progressistes canadiennes.

***

C’est également une défaite historique qui a mené le Parti conservateur à son incarnation actuelle. Après que le Parti progressiste-conservateur eut été réduit à deux sièges en 1993, la faction pure et dure du mouvement conservateur canadien s’est lentement mais sûrement installée aux commandes, et a ainsi délogé l’aile plus progressiste de la formation.

D’anciens ministres des Finances de l’époque de Brian Mulroney, comme Michael Wilson ou Don Mazankowski, vivraient un malaise dans un parti dont le chef fait la promotion du bitcoin et promet de congédier le gouverneur de la Banque du Canada.

Le gouvernement Mulroney avait été le premier à donner ses lettres de noblesse au mouvement conservateur en environnement, notamment en s’impliquant dans la lutte contre les pluies acides.

Le Parti conservateur d’aujourd’hui se distingue plutôt, depuis sa réincarnation en 2004, par son peu d’intérêt pour la lutte contre les changements climatiques et pour les traités internationaux qui l’encadrent. Sous les chefs conservateurs qui se sont succédé depuis, la couleur verte a été et est toujours presque aussi décriée que le rouge libéral.

À lire aussi Les Canadiens craignent la transition énergétique, mais la souhaitent quand même

De telles métamorphoses ne font forcément pas que des gagnants. Parmi les perdants, il y a un groupe important d’électeurs de centre droit qui ne trouvent ni chez Justin Trudeau ni chez Pierre Poilievre la modération qu’ils recherchent pour un futur gouvernement fédéral.

Si le Parti conservateur veut renouer avec le pouvoir, il a tout intérêt à séduire ces orphelins politiques. On en reparlera !

Cette chronique a été publiée dans le numéro de mai 2023 de L’actualité.