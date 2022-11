Des Canadiens réticents devant le plan fédéral en immigration

Au début novembre, le ministre fédéral de l’Immigration, Sean Fraser, a dévoilé les nouveaux objectifs du gouvernement canadien en matière d’immigration pour les années à venir. Le plan lui-même pourrait être qualifié d’« ambitieux » à tous points de vue, puisqu’il prévoit l’arrivée de près de 500 000 personnes par an d’ici 2025, soit près de 20 % de plus qu’en 2021. Parmi les éléments soulevés par le gouvernement Trudeau pour justifier cela, il y a la pénurie de main-d’œuvre. De 2023 à 2025, ce sont près de 1,5 million de nouveaux arrivants qui pourraient venir s’installer au Canada.

Le ministre a souligné qu’il y avait un million d’emplois à pourvoir dans l’économie canadienne à un moment où l’immigration représente déjà la quasi-totalité de la croissance de la main-d’œuvre. Il a ajouté que le Canada ne pourrait pas maximiser son « potentiel économique si nous n’embrassons pas l’immigration ».

Les Canadiens sont-ils prêts à le faire ? Mardi, la maison de sondage québécoise Léger a publié les résultats d’une enquête sur cet épineux sujet. À la question : « Le gouvernement du Canada a récemment publié son plan d’immigration, qui consiste à accueillir 465 000 immigrants au Canada en 2023, 485 000 en 2024 et 500 000 en 2025. En 2021, le Canada a admis plus de 405 000 immigrants. Laquelle des propositions suivantes reflète le mieux votre opinion sur le plan du gouvernement ? » Les choix étaient « trop », « suffisant », « pas assez », « ne sait pas / pas de réponse ».

Près de la moitié des répondants, soit 49 %, croient que le plan permettra d’admettre trop d’immigrants au Canada. Près d’un tiers des répondants, 31 %, pensent qu’il permettra d’admettre le bon nombre d’immigrants, tandis que seulement 5 % estiment que le plan est trop timide et que les objectifs d’immigration devraient être encore plus élevés. Un Canadien sur six n’a pas d’opinion ou refuse de répondre à cette question.

La répartition régionale des résultats montre des variations d’un coin de pays à l’autre. Au Québec, 46 % des répondants trouvent les objectifs trop élevés, comme 48 % des répondants ontariens et 49 % de ceux de la Colombie-Britannique. C’est dans les Prairies que l’opposition est la plus ferme, dans des proportions de 58 % en Saskatchewan et au Manitoba, et de 56 % en Alberta. Et c’est dans les provinces atlantiques qu’on retrouve le moins de suspicion, avec 42 % des sondés qui considèrent le seuil de 2025 trop ambitieux.

Quand on analyse les résultats de l’enquête selon les intentions de vote des répondants, on décèle que le plan Fraser polarise l’électorat canadien. Ainsi, 65 % des partisans conservateurs estiment que le plan amènera trop d’immigrants au pays, tandis que seulement 22 % pensent que les cibles sont plutôt justes.

Parmi les électeurs libéraux, la moitié des répondants trouvent que le nombre de nouveaux immigrants est adéquat, et 30 % considèrent que les objectifs sont trop élevés.

Chez les électeurs néo-démocrates, les avis sont presque également partagés : 36 % croient que les objectifs sont trop élevés, tandis qu’une proportion semblable, 38 %, juge qu’ils sont à peu près adéquats.

Le petit sous-échantillon à la source des résultats concernant les électeurs du Bloc québécois nous invite à la prudence : 71 % estiment que les objectifs sont trop élevés, contre 19 % qui croient que les cibles sont justes. Mais il ne s’agit que d’un groupe de 90 répondants.

Lorsqu’on demande aux électeurs s’ils craignent que le plan d’immigration « entraîne une demande excessive de logements et de services de santé au Canada », une nette majorité de répondants (75 %) se disent préoccupés (dont 42 % « très préoccupés »), contre seulement 19 % qui sont peu ou pas préoccupés par cet enjeu.

Il est intéressant de noter que le niveau d’inquiétude par rapport à l’éventuelle pénurie de logements et de services en raison d’une forte augmentation de l’immigration est à peu près le même dans tout le pays, allant de 74 % au Québec et en Alberta à 77 % dans les Prairies et les provinces de l’Atlantique. Même lorsque nous décomposons les résultats en fonction des intentions de vote, nous constatons que les partisans de tous les principaux partis fédéraux se disent fort préoccupés par cette question.

Même si le monde des affaires se réjouira d’accueillir davantage de travailleurs potentiels au Canada, ce sondage donne à penser que le gouvernement fédéral aura fort à faire pour convaincre une grande proportion des électeurs que ce nouveau plan sera bénéfique pour eux et pour le pays. Bien qu’il y ait un consensus entre les partis et les régions sur le fait que l’immigration a bien servi le Canada (et les Canadiens) dans le passé, le plan prévoit d’ajouter à peu près l’équivalent de la population actuelle du grand Montréal avant la fin de la décennie. Ce n’est donc pas sans risque.

Voir les détails du sondage Léger ici.