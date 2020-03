Deux courbes et une frontière : le casse-tête du gouvernement Trudeau

Depuis le début de la pandémie au Canada, de nombreux sondages nous indiquent que les Québécois sont quasi unanimement satisfaits de la gestion de crise du gouvernement Legault. En effet, à la mi-mars, la maison de sondage Léger mesurait un taux de satisfaction de 85 % envers le gouvernement caquiste. La semaine dernière, les sondeurs canadiens Angus Reid (93 %) et Ekos (95 %) ont également mesuré des taux extrêmement élevés de satisfaction envers François Legault et son équipe.

Depuis le début du mois, les conférences de presse quotidiennes de François Legault et du Dr Horacio Arruda reçoivent des accolades de tous horizons (y compris la presse anglophone). Le ton calme et rassurant du premier ministre démontre qu’il y a un capitaine sur le navire. Les explications claires et souvent colorées du Dr Arruda nous aident à comprendre l’importance des mesures actuelles de confinement. D’un point de vue de relations publiques, le gouvernement québécois passe son message avec brio et la situation semble sous contrôle.

Néanmoins, au moment d’écrire ces lignes, le Canada compte environ 7 300 infections confirmées au coronavirus et un peu moins de la moitié de ces cas (3 420) se trouvent au Québec. Évidemment, nous devons être prudents avec de tels chiffres, car le nombre d’infections d’une province ou d’un pays est intimement lié au nombre de tests effectués. Cependant, le premier ministre Legault a affirmé dimanche que le Québec avait effectué 60 000 tests à ce jour, alors que l’Alberta, dont la population est la moitié de celle du Québec, aurait effectué 45 000 tests. Il demeure donc tout de même étonnant de constater que le Québec, avec 24 % de la population canadienne, compte plus de 45 % des infections au pays — et ce, même en ayant effectué moins de tests par personne que d’autres provinces canadiennes.

#Covid19 – Québec a réalisé près de 58 000 tests « On est parmi ceux qui font le plus de tests au monde […] et le nombre d’hospitalisations reste limité. […] Nos mesures fonctionnent. » – François Legault, premier ministre du Québec#coronavirus #polqc pic.twitter.com/AoJE3kGAOJ — Radio-Canada Info (@RadioCanadaInfo) March 29, 2020

Il est certainement trop tôt pour cibler les raisons de ce nombre élevé d’infections au Québec, mais il serait naturel de souligner d’emblée que le Québec partage une frontière avec l’État de New York (population de 19,5 millions et l’épicentre actuel de l’épidémie aux États-Unis), alors que l’Alberta n’est voisine qu’avec un seul État américain, soit le Montana (population d’environ un million d’habitants et seulement 154 infections confirmées, selon les chiffres de la Johns Hopkins University).

Tel que mentionné dans cette chronique de Jonathan Montpetit de la CBC, il est primordial de ne pas seulement regarder les chiffres bruts du nombre d’infections, mais bien de mesurer la croissance des chiffres de jour en jour. Pour l’instant, nous n’avons pas encore observé de « point d’inflexion » dans la courbe — ce qui indiquerait que la propagation du virus aurait été ralentie par les mesures de confinement du gouvernement il y a deux semaines. Toutefois, la réaction actuelle des Québécois envers ces mesures nous permet d’être prudemment optimistes :

Mais c’est d’abord et avant tout en comparant notre situation à celle de nos voisins au sud de la frontière que plusieurs Québécois pourront ressentir à la fois un grand soulagement (quand on se compare…) et un certain effroi : les États-Unis montrent présentement la progression la plus élevée du nombre d’infections sur la planète avec une croissance d’approximativement 36 % par jour. À ce rythme, le nombre de cas aux États-Unis a décuplé en une semaine (10 000 infections confirmées le 20 mars et plus de 100 000 le 27 mars). En théorie, cette courbe devrait continuer de croître à ce rythme au cours des prochains jours, à moins que le nombre de tests effectués aux États-Unis n’atteigne un certain plateau (il n’y a eu qu’environ 100 000 nouveaux tests administrés par jour depuis jeudi dernier aux États-Unis).

Au cours de la première moitié du mois de mars, les États-Unis et le Canada suivaient une croissance par personne plutôt similaire (voir graphique ci-dessous) et ce, même si le Canada testait davantage, toute proportion gardée, que les Américains :

Sans tomber dans l’hyperbole, le gouvernement canadien sera probablement confronté à un des plus importants défis de son histoire dans les prochaines semaines : que fera le fédéral avec la frontière canado-américaine si la situation se stabilise au Canada, mais continue de se détériorer aux États-Unis ? Le président Trump a répété son désir de voir son pays « rouvrir » le plus tôt possible, mais il serait absolument impensable d’un point de vue scientifique (et politique !) que le gouvernement fédéral puisse rouvrir sa frontière de sitôt, même avec son plus important partenaire économique.

Nous ne sommes qu’au début de cette grande mésaventure. Soyons vigilants et aidons-nous les uns les autres. L’autre possibilité est… impensable.

