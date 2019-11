Difficile de déplaire en politique : lettre climatique de Gabriel Nadeau-Dubois à François Legault.

C’est à mi-chemin de son nouveau livre, au milieu de la page 48, que Gabriel Nadeau-Dubois résume le mieux la grande difficulté de faire de la politique à l’ère de la lutte aux changements climatiques.

« Il faut plaire pour être réélu, mais il faudrait déplaire pour éviter la catastrophe. »

Dans notre système démocratique, les citoyens envoient au parlement des femmes et des hommes qui ont le mandat de les représenter. Les élus doivent être à l’écoute, transmettre leurs désirs et leurs doléances là où se prennent les décisions importantes, mais également leur plaire suffisamment pour être réélus et poursuivre le travail. Parfois, les députés doivent éviter de suivre les sondages et ajouter un peu de pédagogie pour tenter de convaincre les électeurs que des choix difficiles doivent être envisagés. C’est une danse délicate entre dire et faire ce que les citoyens souhaitent, et repousser leurs limites et les amener à penser autrement.

En entrevue, Gabriel Nadeau-Dubois convient que ce nouveau livre est « une réflexion sur le sens de l’action politique à l’heure de la crise climatique ». Et même si le bouquin d’une centaine de pages est adressé au premier ministre François Legault, le député de Québec solidaire (QS), qui représente la circonscription de Gouin, ne se défile pas. « Je m’inclus totalement dans cette réflexion. Tout le système concourt à nous rendre impuissant dans le domaine de la lutte aux gaz à effet de serre. Le politicien, par définition, veut plaire, il veut offrir le confort et le plaisir à l’électorat. Or, l’urgence climatique nous pousse vers les sacrifices et l’inconfort », dit-il.

L’idée du livre a germé chez le co-porte-parole de QS alors qu’il restait moins de deux semaines à la dernière campagne électorale québécoise et qu’il devenait clair qu’un parti, la Coalition avenir Québec (CAQ), allait s’installer au pouvoir sans une plateforme environnementale étoffée. « Notre formation politique était portée par une vague en faveur de la lutte aux changements climatiques, notamment chez les jeunes. À l’autre extrême, un parti, celui de François Legault, menait dans les sondages sans en faire sa priorité », dit-il.

Or, le Québec est à un tournant sur le plan climatique, avance Gabriel Nadeau-Dubois. « Monsieur Legault, vous occupez la fonction de premier ministre à un moment crucial de l’histoire du Québec et, pour tout dire, de l’histoire tout court », écrit-il dans son livre qui paraît aujourd’hui. Par exemple, une espèce sur huit, végétale et animale, pourrait disparaître à brève échéance. Près de 75 % du milieu terrestre et 66 % du milieu marin sont dorénavant sévèrement altérés.

Le député a donc a pris la plume pour s’adresser à ce Québec qui a voté pour la CAQ et le fait par l’entremise du premier ministre François Legault, dans Lettre d’un député inquiet à un premier ministre qui devrait l’être (Lux Éditeur). Il souhaite également motiver ceux qui jugent que l’urgence climatique doit être prioritaire.

« Je veux que les gens de la rue, le citoyen occupé avec sa vie, puissent comprendre à quel point nous sommes à un point tournant de l’histoire. Je veux aussi que mon livre soit utile, qu’il donne des outils aux gens qui souhaitent se mobiliser et avancer », dit-il, assis dans un café à un coin de rue de son bureau de circonscription, rue Beaubien, à Montréal.

Le livre est le fruit de ce travail. Bien écrit, facile à comprendre, souvent incisif (c’est un trait distinctif de l’auteur), l’ouvrage d’une centaine de pages tente de convaincre François Legault, et ceux qui le suivent dans son action politique, qu’il est temps de passer à la vitesse supérieure dans la lutte aux bouleversements climatiques.

« Certes, rien n’est facile dans cette affaire, écrit-il dans l’introduction. Nos habitudes de consommation, nos désirs, la représentation que nous avons de la vie bonne, du confort, du plaisir, de ce que sont le travail et la prospérité, nos mœurs civiques, bref, tout ce que nous sommes, il faut le reconnaître, incitent à l’inertie. George Bush père avait choqué bien des écologistes au Sommet de Rio en 1992 en déclarant que « notre mode de vie n’est pas négociable », mais presque 30 ans plus tard, on peut se demander s’il n’a pas dit tout haut ce qu’une bonne partie des Nord-Américains pensent tout bas. »

Lorsque François Legault parle d’éducation, il est fougueux, engagé, passionné, dit Gabriel Nadeau-Dubois. « Je ne suis pas d’accord avec tout, mais il a l’éducation à cœur, il est interpellé et ça paraît », dit-il. Mais le député de Québec solidaire ne constate pas le même niveau d’engagement lorsqu’il est question d’environnement. Et ça le trouble. « Il manque de passion, il manque d’intérêt. C’est le service minimum. » Il est, pour reprendre les mots de son collègue Vincent Marissal, « climato-passif » aux yeux de Gabriel Nadeau-Dubois. Notons que la CAQ doit rendre public son plan de lutte aux changements climatique au début de 2020.

Monsieur Legault, votre bonhomie fait votre charme, mais je m’inquiète qu’elle soit aussi le reflet de votre faiblesse. Vous avez bâti votre carrière sur ce trait de caractère. Vous êtes l’homme du gros bon sens, des vraies affaires, des mesures terre-à-terre. Votre politique est faite de nos certitudes, de nos habitudes et de nos préjugés. Cela vous paraît choses solides et fiables. Mais quand les saisons seront déréglées, quand l’eau d’érable ne coulera plus en mars, quand le fleuve aura fini d’avaler les côtes de la Gaspésie, quand les inondations se multiplieront dans les banlieues de Montréal, quand les sols seront épuisés, quand la chaleur de juillet étouffera nos villes bitumées et que les plus fragiles d’entre nous en mourront, il est possible qu’on regrette amèrement votre philosophie ‘’d’entrepreneur pragmatique’’. […] Vous entrevoyez l’avenir comme un prolongement tranquille du passé, à la rigueur vous espérez l’éternel retour du même, mais en mieux ; j’ai pour ma part l’intime conviction qu’une telle attitude nous prépare des lendemains douloureux. Malgré cela, contre toute attente, j’ai une assez bonne opinion de vous. Certes, je ne peux prétendre vous connaître personnellement. En vérité, je ne crois pas que nous nous soyons vus entre cet échange de 2014 et mon entrée à l’Assemblée nationale en 2017. Depuis que j’y siège, nous ne nous sommes croisés qu’à quelques reprises. Pourtant, chacune de ces rencontres m’a laissé la même impression : je vous trouve affable et franchement drôle. Vous avez un côté terre-à-terre et « droit au but » qui ne me déplaît pas du tout. Pour tout dire, je vous trouve sympathique. En privé, tout naturellement, on se tutoie et on s’appelle par nos prénoms, et rien ne vous agacerait plus que je vous serve, au quotidien, du « monsieur le premier ministre ». Dans les pages qui vont suivre, par contre, je ne me permettrai pas de vous appeler « François ». N’en prenez pas ombrage, mais je vous désignerai par votre fonction, car cette lettre se destine au personnage public que vous êtes désormais : le premier ministre du Québec.

Un chapitre complet du livre est dédié aux banlieues, et le député ne mâche pas ses mots : ce mode de vie est incompatible avec la lutte aux gaz à effet de serre et il est temps d’y voir.

Si la banlieue grandit encore, malgré les plans d’urbanisme et les cris d’alarme des scientifiques, c’est entre autres parce qu’elle est toujours désirée par certains de nos concitoyens. Pourtant, la raison scientifique nous dit que c’est précisément ce mode de vie qui est en train de détruire les conditions de notre prospérité. La banlieue et son mode de vie basé sur l’automobile constituent le sommet de la contradiction dans laquelle nous vivons : nous voulons la banlieue, nous aimons la banlieue, mais, écologiquement, nous ne pouvons plus nous permettre la banlieue. Or, comment s’émanciper aujourd’hui du pétrole si on ne peut répondre à aucun de nos besoins sans en brûler ? Comment lutter contre les changements climatiques si l’idée que l’on se fait d’une bonne vie implique ce type de gaspillage ? Face à cet idéal de la vie réussie, du rêve légitime d’une grande maison, d’une belle voiture, d’un vaste jardin, les recommandations du GIEC pour lutter contre les émissions de GES ont l’air d’une politique de rationnement digne d’une économie de guerre. Autrement dit : ce qu’il nous faudrait vouloir, ce que commande notre devoir, c’est aussi ce qui nous apparaît indésirable. Voir autre chose que des restrictions détestables et des contraintes pénibles dans la lutte aux changements climatiques, c’est, monsieur le premier ministre, l’une des grandes difficultés des temps présents. Et tant que nous n’y arriverons pas, les démagogues auront beau jeu de flatter une partie de l’électorat en colportant que les écologistes veulent détruire notre mode de vie et qu’ils ne sont qu’un ramassis de bobos partis en guerre contre les banlieusards et le pays réel. C’est ainsi, monsieur Legault, qu’il est possible que, sous prétexte de défendre le vrai monde, on en vienne à perdre le monde tout court.

En entrevue, il se défend de critiquer les banlieues et leurs habitants, même s’il est né et a grandit à Montréal. « Je comprends très bien la qualité de vie que les gens recherchent. Moi aussi, pour mes enfants, je vais vouloir ce qu’il y a de mieux. Je ne juge pas. Mais il faut se poser des questions », dit-il, ajoutant que le rêve de la banlieue ne remplit plus tout à fait ses promesses, notamment parce que le trafic est infernal et gruge tout le temps de qualité des banlieusards.

Il faut, dit Gabriel Nadeau-Dubois, commencer à démontrer les bienfaits de la lutte aux changements climatiques dans la vie quotidienne. « Le mouvement écologiste parle beaucoup de ce qui va mal aller si on ne fait rien, mais trop rarement de ce qui va mieux aller en s’engageant dans cette lutte. Il faut être plus positif pour être capable de vendre les sacrifices », soutient-t-il en entrevue.

Il y aurait beaucoup à gagner à poser les gestes qu’exige la lutte aux changements climatiques. De plus belles villes, une économie mieux adaptée aux lieux où l’on habite, des océans vivants, des régions plus dynamiques, une agriculture nourricière et saine, une équitable répartition de la richesse, une culture plus riche, une civilisation plus paisible, quelque chose comme un avenir décent pour nos enfants.

Le co-porte-parole de Québec solidaire, toujours bien campé à gauche, affirme que c’est carrément le modèle économique actuel qu’il faut revoir, écrit-il à François Legault.