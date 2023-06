Droits des personnes LGBTQ+ : le Canada toujours parmi les meneurs au monde

Le Canada demeure une terre d’accueil et de tolérance pour les gens de la communauté LGBTQ+, révèle une vaste étude internationale, mais l’appui à l’égalité des droits des conjoints de même sexe reculerait aussi légèrement depuis 2021.

L’enquête d’opinion publique de la multinationale Ipsos réalisée auprès d’habitants de 30 pays indique que les Canadiens restent particulièrement favorables aux droits des couples homosexuels, comme le mariage et l’adoption. Le rapport de sondage d’Ipsos spécifie que dans l’ensemble des 30 pays étudiés, 56 % des personnes interrogées estiment que les conjoints de même sexe devraient pouvoir se marier légalement, tandis que 16 % croient qu’ils devraient être autorisés à obtenir une certaine reconnaissance légale, mais pas à se marier. Les Canadiens acceptent ce droit dans une proportion de 69 %.

Seulement 14 % des répondants refusent que les conjoints de même sexe aient droit au mariage ou à une quelconque reconnaissance légale. Au Canada, à peine 10 % jugent que les conjoints de même sexe ne devraient obtenir aucune reconnaissance légale.

En ce sens, le Canada se trouve dans le premier tiers des 30 pays sondés quant à l’acceptation des conjoints de même sexe.

Le soutien populaire au droit égal au mariage est particulièrement élevé aux Pays-Bas et au Portugal (80 %), en Espagne (78 %), en Suède (75 %) et en Belgique (72 %).

Lorsque nous isolons les résultats des pays du G7, nous remarquons que le Canada est en tête de file, avec des résultats semblables à ceux de la France. En bas du peloton, seulement 38 % des répondants japonais appuient le droit égal au mariage.

Aux États-Unis, où les guerres culturelles enflamment les campagnes des primaires républicaines sur les réseaux sociaux, 54 % des répondants appuient le mariage entre conjoints de même sexe, alors que seulement 17 % sont contre toute reconnaissance légale de ces unions.

Ipsos souligne que le soutien au mariage homosexuel varie de 49 % à 80 % dans les 20 pays étudiés où il est légal. Parmi les 10 pays sondés où il n’est pas légal, des majorités en Italie et en Thaïlande appuient le mariage homosexuel, tandis que dans tous les autres pays, à l’exception de la Turquie, des majorités acceptent au moins une forme de reconnaissance légale pour les couples homosexuels.

Quant aux opposants à toute forme de reconnaissance légale de ces couples, ils ne représentent au maximum qu’un tiers de l’ensemble des personnes interrogées dans chacun des pays étudiés. L’opposition la plus marquée est en Roumanie (33 %), en Turquie (30 %) et à Singapour (27 %).

Dans 13 des 15 pays où Ipsos a suivi l’évolution du soutien au mariage homosexuel depuis 2013, l’appui a fortement augmenté jusqu’en 2021. Toutefois, celui-ci semble avoir atteint un plateau et a même diminué dans de nombreux pays — dont le Canada.

Sur les 23 pays étudiés en 2021 et en 2023, 9 affichent une baisse de quatre points ou plus du pourcentage de personnes affirmant que les conjoints de même sexe devraient être autorisés à se marier légalement (Canada, Allemagne, États-Unis, Mexique, Pays-Bas, Suède, Grande-Bretagne, Brésil et Turquie).

Au Canada, le soutien à la reconnaissance légale de couples homosexuels est passé de 75 % en 2021 à 69 % en 2023 — une baisse de six points, bien au-dessus de la marge d’incertitude du sondage.

Une tendance similaire s’observe en ce qui concerne le droit à l’adoption par des conjoints de même sexe. Quand on leur demande : « Les couples homosexuels devraient-ils avoir les mêmes droits que les couples hétérosexuels en matière d’adoption d’enfants ? », 74 % des répondants canadiens affirment que oui, alors que 17 % disent le contraire.

Toutefois, lors de l’étude de 2021, 81 % des répondants canadiens étaient d’accord. Il s’agit donc d’un recul significatif de sept points en deux ans.

Les gens de la communauté LGBTQ+ ont franchi plusieurs barrières dans les dernières décennies, et ce, partout dans le monde. Les chiffres nous indiquent que le Canada demeure un des pays où l’opinion publique est le plus favorable aux droits égaux de ceux et celles qui s’identifient à la diversité. En ce Mois de la Fierté, si ces personnes ne peuvent rien tenir pour acquis, on peut tout de même admirer le chemin accompli depuis.