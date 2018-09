Débat des chefs : le bingo officiel

« Je n’ai pas vraiment suivi la campagne jusqu’à maintenant. Il va falloir que j’écoute le débat pour décider pour qui je vais voter. »

Ces mots prononcés par mon beau-frère m’ont glacé d’effroi. Je ne sais pas s’il existe un plus mauvais contexte pour faire son choix qu’un débat télévisé.

Certes, pour l’électeur, c’est l’occasion d’entendre en une seule fois tous les spins des principaux partis. Mais c’est surtout un bon moment pour savoir si on aime le swag d’un chef, ou si on trouve que sa façon d’interrompre les autres est élégante ou non. Peu importe ce qu’il dit en interrompant.

Mi-spectacle télévisé, mi-séance d’« astinage » où avoir l’air d’avoir raison est plus important que d’avoir vraiment raison, le débat est un moment marquant de notre vie démocratique. Mais si c’est votre principale source d’information, et ce sur quoi vous basez votre décision finale, il va vous en manquer des bouts.

Car même pour les plus férus de politique, ce n’est pas facile de rester concentré au-delà de la première demi-heure. Les mots finissent par devenir un bruit de fond, comme la plus improbable des musiques d’attente.

Pour vous aider à rester « focus » durant tout le débat, L’actualité est fier (NDLR : « fier », ce serait un peu exagéré) de vous présenter…

Le bingo officiel du débat des chefs 2018

Vous obtenez une nouvelle carte à chaque rafraîchissement de la page ;

Interactif ! Pendant le débat, si la citation ou l’action inscrite dans une case survient, il suffit de cliquer sur la case pour l’« étamper » ;

Vous avez une ligne pleine ? Levez les bras en l’air et criez « Vive la démocratie ! ». Ou bien restez assis et ne faites rien. On est dans un pays libre, après tout.

Merci aux amis et collègues qui m’ont fait des suggestions de cases.