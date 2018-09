Ma journée dans le bus de Québec Solidaire

Avouons-le d’emblée : si je voulais vivre l’expérience typique du bus électoral, embarquer dans la caravane de Québec Solidaire n’était pas un bon choix.

De la même façon que tu ne vas pas au Toqué! si tu veux comprendre le monde de la restauration rapide, il te manque un bout de l’affaire quand tu joins un exercice médiatique où il n’y a pas vraiment de médias.

Privée d’une dimension que l’on croirait pourtant essentielle, la tournée de QS est-elle un BLT sans bacon? Je suis allé voir.

Il y a le bus… et le bus

Quand on m’a dit que Québec Solidaire avait un autobus électoral, j’ai immédiatement pensé qu’il s’agissait de la 97-Mont-Royal. J’avais tort. On parle ici d’un bel autobus orange qu’on voit arriver de loin, orné des grosses faces de Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois et d’une petite blague à l’arrière.

Plein écran

L’intérieur est un peu moins extravagant. C’est un simple autobus voyageur aménagé pour faciliter le travail.

Plein écran

À l’arrière du véhicule, on trouve le « divan populaire », orné de coussins portant le slogan de la campagne. Pour un parti que plusieurs voient comme des suppôts du marteau et de la faucille, les Solidaires sont vraiment les rois du produit dérivé. Chandails, macarons, affiches, sous-verres : j’ai vu des groupes de rock partir en tournée avec moins de « merch » que la troupe orange.

Plein écran

Pendant ce temps, il est toujours impossible de se procurer quoi que ce soit à l’effigie de François Legault. Suggestion pour l’équipe caquiste : un chandail sur lequel un Legault habillé comme Uma Thurman dans Kill Bill coupe dans la fonction publique avec son sabre. Je vous offre l’idée gratuitement.

Quand on parle des journalistes qui sont (ou ne sont pas) dans l’autobus de QS, on s’imagine que c’est d’une place dans l’orange-mobile dont il est question. Or, la réalité est bien plus drabe. La réalité est un autobus voyageur comme on en voit tous les jours.

Plein écran

Avez-vous votre billet ?

Avant de poser ses fesses et son ordinateur portable dans l’autobus média d’un parti, chaque journaliste doit payer. Pour ma journée dans le bus, L’actualité a donc dû briser son petit cochon.

En échange, les journalistes promettent… rien. Ils ne promettent rien, posent les questions qu’ils veulent et publient les textes qu’ils veulent. C’est pas mal le concept même du journalisme.

Les employés Solidaires ont bien tenté de me corrompre avec des sucreries, mais ils ont rapidement constaté que je tenais à mon indépendance : je n’ai pris qu’un seul morceau de chocolat, alors que j’aurais facilement pu en prendre deux ou trois.

Les amis improbables

Les chefs des quatre grands partis sont protégés en tout temps par des agents de la Sûreté du Québec. Manon Massé est donc suivie par trois gaillards en veston partout où elle va. Partout, même lorsqu’elle visite un verger bio, où les herbes en friche offrent une cachette parfaite à un éventuel tireur d’élite.

Plein écran

Trois policiers qui passent un mois avec des gens de Québec Solidaire, c’est une cohabitation improbable, une situation digne du setup d’une blague de Gilles Latulippe. Et pourtant, la bonne entente règne. Les trois hommes avec un écouteur dans l’oreille rigolent avec les professionnels de la manif qu’ils ont la tâche de protéger.

Comme quoi quand on enlève les gaz lacrymogènes du chemin, c’est plus facile de rire ensemble.

Secrètement, on espérait tous qu’ils assignent à la cheffe solidaire un nom de code funky, comme « L’agent orange » ou « Harfang des neiges One ». Platement, ils ont choisis de l’appeler « Madame ». Une occasion manquée.

Seul, mais pas vraiment

Les journalistes qui étaient du voyage en début de campagne ont tous quitté, la plupart avec l’intention de revenir pour le dernier droit. Si vous vous demandez pourquoi, essayez de vous souvenir de la dernière fois que vous avez déboursé de l’argent pour de l’information, et ça vous donnera un bon indice.

Est-ce dire que la conférence de presse du jour va se tenir dans le néant, les mots de Manon Massée lâchés dans le vide des paysages de l’Estrie, sans aucun tympan pour les entendre? Pas du tout.

Des journalistes de TVA et de la Voix de l’Est étaient sur place, notamment. Parce que l’autobus n’est qu’une des façons de couvrir une campagne, et ce n’est peut-être même pas la meilleure.

Plein écran

Les partis aiment tenir leurs conférence de presse dans un endroit lié au sujet du jour. Annonce sur la SAQ? Décor de vignoble. Ça fait de belles images, et ça inspire des questions aux journalistes. Pour le meilleur et pour le pire.

Début septembre, François Legault est allé promettre des mesures de 8 millions de dollars pour les maraîchers québécois dans les serres d’un producteur bio. Nombre de mesures prévues pour le bio : zéro. Nombre de journalistes qui l’ont remarqué : au moins un.

Si un politicien fait tomber un arbre et qu’aucun média n’est là pour l’entendre, fait-il du bruit?

La conférence de presse n’était pas le premier arrêt de la journée. Juste avant, la caravane s’est arrêtée chez un autre agriculteur bio qui laisse ses champs en friche et vante les louanges de la biodiversité. C’est terriblement Québec Solidaire, vous me dites? On ne choisit pas les arrêts au hasard, que je vous réponds.

Plein écran

Nombre d’électeurs convertis pendant cette demi-heure dans le plus beau des paysages : un seul. Ce n’est donc pas pour ça qu’on s’est arrêté. Quoi que si c’est ça la technique de Québec Solidaire, une électeur à la fois, pas étonnant qu’ils ne soient que trois députés.

Avant de quitter, la cheffe solidaire lance une question : « Mettons que demain y a un gouvernement solidaire [allo la question hypothétique!], tu as besoin de quoi? »

Sans médias, en tête à tête avec leur hôte, Manon Massé et son candidat de Brome-Missisquoi se font parler achat de terres agricoles, zonage, marketing de produits locaux et techniques pour planter des vignes. Plus tard, ils se feront expliquer par un propriétaire du verger comment le caca des poules laissées en liberté dans le verger fertilise naturellement les pommiers.

Autant de sujets dont on ne vous parlera pas dans votre bureau de l’Assemblée nationale.

Le pain de foule

Après un repas dans l’endroit le plus QS auquel vous pouvez penser…

Plein écran

… la caravane a pris la direction d’une usine de pain, pour une visite guidée.

Pour s’éviter « un moment Gilles Duceppe« , Manon Massé m’a fait promettre de ne pas diffuser de photos d’elle dans l’habit obligatoire pour la visite. En lieu et place, voici donc une photo de moi. Libre à vous d’y photoshopper le visage de Manon Massé.

Plein écran

Voici où on mélange les farines, voici le four où l’on cuit le pain, la trancheuse, la machine qui met le pain dans les sacs, la porte où sortent les 180 000 pains (!) produits chaque semaine… Manon Massé a des questions sur un peu tout, de l’origine du blé à la durée de repos de la pâte.

Le pain, c’est intéressant, mais aurait-elle le même enthousiasme dans, disons… une usine de plaquettes de freins?

« J’aurais beaucoup de questions! J’adore la mécanique! »

Mais quand même, ça ne peut pas TOUJOURS être intéressant.

« Ça fait 12 ans que je fais ça, et je ne sais pas si j’ai déjà trouvé quelque chose de plate. Peu importe ce que je visite, je m’intéresse surtout aux gens. »

Les gens, c’est donc ça le truc. Les gens, comme cette dame qui mettait les pains au four, et à qui elle a demandé si la chaleur était difficile à supporter. Ces gens qu’on ne croisera pas dans les couloirs de l’Assemblée nationale.

Plein écran

Bain de foule et doigts collants

Depuis le matin, Manon Massé a accumulé avec sincérité les clichés solidaires comme « Merci de vous occuper de la nature » ou « Nourrir le Québec, c’est quand même pas rien ». « Merci d’avoir fait mon éducation », répond-elle à un homme qui lui a dressé un portrait plus que complet d’un problème assez précis dans sa vie de camionneur. On l’ajoute à la liste.

Nous sommes devant la laiterie Coaticook, et la politicienne doit apprendre comment discuter avec des citoyens tout en mangeant un cornet de crème glacée. C’est plus difficile qu’on le croirait.

Manon Massé nage dans ce bain de foule avec aisance et les doigts collants. Je l’ai vue discuter avec deux cégepiens prêts à poser des affiches, un couple avec des enfants, quatre jeunes qui vont voter pour la première fois et une dame venue faire dédicacer sa copie de Parler vrai,

Mais je l’ai surtout vue parler avec une femme indécise, saisir son intérêt pour l’environnement, lui faire une solide présentation sur le sujet et conclure la vente en lui présentant son candidat local. Boom. Un vote de plus.

***

En 2018, a-t-on encore besoin que les politiciens brûlent de l’essence pendant un mois comme si les icebergs ne fondaient pas assez vite?

Plein écran Oui. J’irais même plus loin : vous VOULEZ que les chefs le fassent.

Vous voulez que, pendant un mois, ils regardent par la fenêtre du bus et ne soient pas capable de se retenir de dire à voix haute «Mon Dieu que c’est beau». Vous voulez qu’ils voient la forêt, les lacs, les villages, les villes, les montagnes et l’interminable défilé d’épinettes sur le chemin vers l’Abitibi.

Vous voulez surtout qu’ils se fassent parler de mille sujets insolites et sérieux, par des gens de mille horizons différents. Vous voulez qu’au moment de s’asseoir dans la chaise du premier ministre, ils aient la tête pleine de tous les gens qui peuplent le Québec.

***

Quelle est la plus belle chose que Manon Massé a vu depuis que son autobus s’est mis en marche? Un rassemblement d’environ 50 personnes, à Témiscaming. Y a rien là, 50 personnes? Petite règle de trois : il y a 2300 habitants à Témiscaming et 1,7 millions à Montréal, alors 50 personnes à Témiscaming c’est…

(sors son boulier, calcule l’hypoténuse, se rend compte que ça n’a pas rapport, retiens deux…)

… l’équivalent 35 000 personnes à Montréal !

« J’ai été impressionnée! », raconte Manon Massé. « C’était multi-générationnel, il y avait des familles, c’était vraiment de toute beauté à voir. »

Et c’est pour ça qu’on envoie nos politiciens sur les routes du Québec pendant un mois, que des caméras les suivent ou pas: pour voir le monde. Juste pour voir le monde.

Plein écran